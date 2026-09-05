A qué hora juega Sport Boys vs Sport Huancayo HOY: partido en la altura por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sport Boys vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

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Hoy, sábado 5 de septiembre, Sport Boys visitará a Sport Huancayo con la misión de prolongar el buen momento tras saar un triunfazo por 1-0 frente Sporting Cristal después de 19 años. Los ‘rosados’ no solo están pasando por un buena racha, también son candidatos para el título del Torneo Clausura 2026.

El equipo de Carlos Desio dejó atrás la constante lucha por el descenso, y ahora sueña con levantar del trofeo del campeonato: marcha en la tercera posición con 14 puntos, dos unidades menos que los líderes Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso.

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A qué hora juega Sport Boys vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

El duelo entre los ‘rosados’ y el ‘rojo matador’ se jugará hoy, sábado 5 de septiembre, en el estadio IPD de Huancayo por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El horario pactado es a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial será a las 16:00 horas, mientras que los aficionados de Argentina, Brasil y Uruguay podrán seguirlo desde las 17:00 horas.

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Liga 1.

Dónde ver Sport Boys vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

Sport Boys y Sport Huancayo podrán seguirse por televisión, internet y dispositivos móviles mediante las señales habilitadas para la Liga 1. La transmisión televisiva estará a cargo de L1 MAX, canal que distribuye los partidos del torneo en todo el país.

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Los espectadores que tengan ese servicio incluido en su programación podrán ver el encuentro desde sus hogares, sin contratar plataformas digitales adicionales. La opción para seguir el partido por internet será L1 Play. La plataforma ofrecerá la señal en directo a través de una suscripción.

Infobae Perú acompañará la jornada con información escrita desde la previa del partido y actualizaciones minuto a minuto durante su desarrollo. El portal también publicará el resumen final, junto con los goles del encuentro. La cobertura del medio permitirá seguir las incidencias principales para quienes no puedan acceder a la transmisión en vivo.

Los 'rosados' visitarán al 'rojo matador' en la ciudad huancaína por la fecha 8. (L1 Max)

¿Cómo llegan Sport Boys y Sport Huancayo al partido?

Sport Boys no ha ganado en altura durante 2026 y buscará romper esa racha ante Sport Huancayo, en un partido que pondrá a prueba su buen momento en el Torneo Clausura. El cuadro chalaco disputó seis encuentros en ciudades de altitud: perdió cinco e igualó uno. La visita al estadio situado a 3.249 metros sobre el nivel del mar representa una oportunidad para modificar ese registro.

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La ‘Misilera’ llega motivaso tras vencer 1-0 a Sporting Cristal en el Callao. El equipo dirigido por Carlos Desio ocupa el tercer puesto con 14 puntos, aunque su campaña fuera de los escenarios habituales ha mostrado una dificultad pendiente. La actuación frente al conjunto celeste elevó la confianza del plantel rosado.

Aun así, el desafío en la ciudad huancaína exigirá una respuesta distinta por las condiciones del lugar y por el rendimiento que el equipo mostró en sus anteriores salidas a la altura. El rival tendrá a favor su conocimiento de este tipo de partidos. El ‘rojo matador’ buscará imponer su juego desde el inicio y aprovechar el factor físico para impedir que el elenco visitante controle el desarrollo, como ocurrió en su reciente triunfo en el Callao.

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El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.