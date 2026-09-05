Duplicado de DNI antes de las elecciones: qué hacer ante robo, pérdida o deterioro

Este reportaje televisivo presenta una oficina de RENIEC con personas en espera y en atención en mostradores. Jorge Puig Pardo Figueroa, vocero de la entidad, explica un servicio que permite a los ciudadanos obtener un duplicado del DNI electrónico. Este proceso tiene un plazo máximo de 48 horas. Se detallan las modalidades de trámite, presenciales y a través de la página web reniec.gob.pe, y se menciona un costo de 30 soles.

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A pocas semanas de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó un procedimiento para obtener el duplicado del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) en un plazo máximo de 24 horas. La medida busca atender a los ciudadanos que hayan perdido, sufrido el robo o tengan deteriorado su documento antes de acudir a las urnas.

El servicio está dirigido a quienes ya cuentan con el formato electrónico y necesitan una nueva emisión para identificarse el día de la votación. La entidad exhortó a los electores a iniciar el trámite con anticipación, debido a que la cercanía del proceso electoral puede elevar la demanda en los canales virtuales y en las oficinas de atención.

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El vocero de Reniec, Jorge Puch Pardo Figueroa, señaló que el procedimiento puede realizarse por internet o de forma presencial en los centros de atención habilitados en el país. El funcionario indicó que la finalidad es reducir los inconvenientes para las personas que requieran recuperar su documento antes de los comicios regionales y municipales.

Un video informativo de Exitosa muestra el anuncio de RENIEC sobre un horario especial para la entrega y trámite del Documento Nacional de Identidad. Los gráficos detallan que la jornada será el 5 y 6 de septiembre, vinculada a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

El trámite virtual exige validación facial desde un teléfono celular

Quienes opten por la vía digital deben ingresar al portal institucional y seleccionar la opción correspondiente al duplicado del DNI electrónico. El sistema requiere que el ciudadano complete sus datos personales, elija la sede donde recogerá el documento y cumpla con el pago de la tasa establecida para el procedimiento.

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Uno de los pasos centrales es la descarga de la aplicación DNI BioFacial en el teléfono celular. Mediante esa herramienta, el solicitante debe registrar una fotografía de su rostro para que la plataforma realice la validación biométrica y confirme su identidad antes de continuar con la gestión.

La verificación facial permite que Reniec contraste la imagen captada con los registros de su base de datos. Tras superar ese filtro, el usuario puede retomar el proceso en la página web, seleccionar la agencia de recojo y revisar el avance del trámite. El documento podrá retirarse cuando el sistema registre el 100% de avance.

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Un usuario realiza un proceso de verificación biométrica facial en un teléfono móvil junto a su documento de identidad electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los titulares del DNI azul también pueden solicitar el formato electrónico

La alternativa no se limita a quienes ya disponen de un DNI electrónico. Las personas que tenían el documento azul, pero lo perdieron o sufrieron el robo, también pueden solicitar la emisión del formato electrónico. En ese caso, deben seguir el procedimiento que Reniec ha dispuesto para la migración hacia el nuevo documento.

Para esta modalidad, la entidad fijó un pago de 30 soles mediante el tributo 0121. El cambio implica que el ciudadano recibirá un DNI electrónico, con los elementos de seguridad y las funcionalidades asociadas a ese formato, entre ellas la posibilidad de utilizar certificados digitales en los trámites que los requieran.

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El pago puede realizarse en un agente del Banco de la Nación, mediante Yape o en agentes del Banco de Crédito del Perú. La disponibilidad de esos canales apunta a que el usuario pueda completar la primera parte de la gestión sin necesidad de acudir de inmediato a una oficina de Reniec, siempre que cumpla con los requisitos de la plataforma.

Un documento de identidad desgastado reposa junto a una solicitud oficial y un teléfono con la confirmación de un trámite en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reniec mantiene la atención presencial en todo el país

Las oficinas de Reniec continúan como una opción para quienes no puedan efectuar el trámite por internet, no cuenten con un teléfono compatible con la validación biométrica o requieran orientación durante el proceso. La atención presencial también resulta necesaria en los casos en que el sistema no logre confirmar la identidad del solicitante por la vía digital.

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La entidad recomendó no dejar la solicitud para los últimos días previos a la elección. Aunque el plazo máximo anunciado para el duplicado del DNI electrónico es de 24 horas, la entrega depende de que el procedimiento se complete de manera correcta, del pago registrado y de la capacidad de atención de la sede escogida para el recojo.

El documento debe estar disponible antes de que el ciudadano se presente a votar el domingo 4 de octubre. Por eso, Reniec planteó que la pérdida, el robo o el deterioro del DNI no debe postergar la gestión. La recomendación es iniciar el trámite apenas se detecte la ausencia o el daño del documento.

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Un ciudadano presenta su documento de identidad electrónico al ingresar a un recinto electoral con urnas transparentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una denuncia policial respalda la solicitud de dispensa por no votar

Puch Pardo Figueroa también explicó cuál es el procedimiento si el robo o la pérdida del DNI ocurre el mismo día de los comicios. En esa situación, la primera medida es presentar una denuncia policial que deje constancia del hecho. Ese documento puede servir como respaldo para una gestión posterior ante las autoridades electorales.

Reniec mantendrá habilitados sus sistemas digitales para las solicitudes de duplicado, incluso ante una contingencia de última hora. No obstante, el vocero advirtió que una gestión iniciada cuando el proceso electoral ya se encuentra en su etapa final puede no concluir a tiempo para permitir la emisión y el recojo del documento antes de la jornada de votación.

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Si el elector no logra obtener el duplicado, la denuncia por robo o pérdida podrá ser presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Con ese sustento, el ciudadano podrá solicitar la dispensa o la exoneración de la multa por no votar. La evaluación dependerá de los requisitos y plazos que establezca la autoridad electoral para este tipo de solicitudes.