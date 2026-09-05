Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

Una estación de servicio urbana atiende a varios vehículos bajo una marquesina iluminada al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los precios del GNV, GLP, diésel B5 y gasolina en Perú pueden variar según el grifo, el distrito y la región este sábado 5 de septiembre de 2026. Antes de cargar combustible, los conductores pueden revisar los montos informados por cada establecimiento formal en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

La consulta resulta útil ante las diferencias de precio que existen entre estaciones de servicio de una misma ciudad. El valor final depende de factores como los costos de transporte, la ubicación del grifo, el nivel de competencia en la zona y las variaciones en las cotizaciones internacionales de los combustibles.

PUBLICIDAD

Los montos pueden modificarse durante el día. Por ese motivo, las cifras que aparecen en una búsqueda deben confirmarse en el surtidor antes de realizar la compra.

Una boquilla verde de manguera suministra combustible al depósito de un automóvil frente a la pantalla de un surtidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios de la gasolina en Lima y Provincias

El monitoreo de precios muestra la siguiente dispersión según distritos de Lima y ciudades del interior:

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 18,49

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,29; gasohol premium en S/ 19,29

Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 18,70

San Miguel: gasohol premium en S/ 20,89

Rímac: diésel en S/ 20,39

Comas: diésel en S/ 22,59

Carabayllo: diésel en S/ 21,99

En provincias:

Cusco: gasohol regular de S/ 19,99 a S/ 21,99

Ica: gasohol regular desde S/ 18,89

Lambayeque: gasohol premium en S/ 20,50

Tacna: diésel en S/ 24,27

Un conductor consulta la aplicación Facilito en su teléfono móvil para ubicar estaciones de servicio cercanas antes de reabastecer combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar el precio de los combustibles cerca de tu ubicación

La plataforma Facilito permite consultar precios de combustibles vehiculares y balones de gas en establecimientos formales de todo el país. El usuario puede realizar la búsqueda desde un teléfono móvil o una computadora.

Para encontrar la alternativa más conveniente, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a Facilito de Osinergmin

Elegir la categoría de combustibles vehiculares.

Seleccionar el producto que requiere el vehículo.

Indicar departamento, provincia y distrito.

Comparar los precios, direcciones y ubicación de los grifos disponibles.

Verificar el valor publicado en la estación antes de abastecerse.

La herramienta incluye información sobre gasolina regular, gasolina premium, diésel B5, GLP automotor y GNV. También permite revisar precios de balones de GLP envasado según el tipo de distribuidor y la zona de búsqueda.

PUBLICIDAD

Una mesa exhibe los precios en soles de gasolina, gasohol, diésel y GLP en Perú, con un folleto de Facilito en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué combustible elegir según el vehículo

Antes de comparar valores, es necesario identificar el producto recomendado por el fabricante del vehículo. Usar un combustible distinto al indicado puede afectar el funcionamiento del motor y elevar los gastos de mantenimiento.

Gasolina regular: está destinada a vehículos cuyo manual admite menor octanaje.

Gasolina premium: se utiliza en motores que requieren un combustible de mayor octanaje.

Diésel B5: es usado por camionetas, buses, camiones y automóviles con motores diésel.

GLP automotor: corresponde a vehículos adaptados para operar con gas licuado de petróleo.

GNV: es el gas natural vehicular empleado por unidades convertidas a este sistema.

Los conductores deben revisar el manual del auto o consultar con un técnico especializado antes de modificar el tipo de combustible que utilizan.

Un surtidor de combustible moderno en Lima muestra los precios de gasolina, diésel y GLP en su pantalla digital, con el logo de Osinergmin visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias entre distritos pueden elevar el gasto mensual

El precio de la gasolina y el diésel no es uniforme en Lima ni en las regiones. Un mismo combustible puede tener valores distintos entre grifos cercanos, por lo que una comparación previa puede reducir el gasto de cada recarga.

En el caso de quienes recorren largas distancias por trabajo, como taxistas, repartidores, transportistas y conductores de aplicaciones, la diferencia por galón puede trasladarse a un monto mayor al final del mes.

PUBLICIDAD

También conviene tomar en cuenta que el precio más bajo no siempre implica la alternativa más conveniente. La distancia hasta el grifo, el tráfico y el consumo adicional que genera un desvío pueden reducir el ahorro esperado.

Una mano sostiene un teléfono móvil que muestra una aplicación de comparación de precios de combustible con un mapa de estaciones, junto a un surtidor con opciones de GNV, GLP y diésel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para gastar menos combustible

El mantenimiento y la forma de conducción influyen en el consumo. Estas medidas ayudan a aprovechar mejor cada carga:

Revisar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes.

Evitar aceleraciones bruscas y frenadas innecesarias.

Planificar los recorridos para concentrar diligencias en un solo viaje.

Mantener limpios los filtros y cumplir los cambios de aceite recomendados.

No transportar objetos pesados que no sean necesarios.

Apagar el motor durante detenciones prolongadas, cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Consultar los precios antes de salir, especialmente si se planea cargar un tanque completo.

Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra los precios del gasohol, diésel y GLP en soles mientras varios vehículos esperan para cargar combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los establecimientos incluidos en Facilito informan sus precios a Osinergmin, que pone los datos a disposición de los consumidores para facilitar la comparación entre opciones formales. Si el monto mostrado en la plataforma no coincide con el cobrado en el grifo, el usuario puede comunicarse con el organismo regulador a través de sus canales de atención.

PUBLICIDAD