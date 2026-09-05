Johanna San Miguel revela duro episodio que vivió al terminar con una expareja: “Me demoré 8 años en recuperarme”

Johanna San Miguel revela que mantuvo una relación y le pidieron matrimonio, pero finalizó al desgastarse su relación. YouTube: Magaly Medina el Podcast.

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Johanna San Miguel reveló uno de los episodios más dolorosos de su vida sentimental durante una conversación con Magaly Medina en su podcast. La exconductora de ‘Esto es guerra’ contó que terminó una relación que consideraba “estable, hermosa e increíble”, en la que incluso existía un compromiso, un proyecto de matrimonio y una familia formada junto a su hijo.

La ruptura ocurrió en 2014 y, según relató, la tomó por sorpresa. San Miguel explicó que, hasta ese momento, sentía que tenía una estabilidad emocional absoluta y una vida construida alrededor de su hogar. Sin embargo, el vínculo se enfrió después de la pedida de mano y ambos tomaron caminos distintos.

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La actriz aseguró que el final de esa relación fue devastador. Aunque prefirió no profundizar en una eventual traición o infidelidad, admitió que el proceso la llevó a atravesar una depresión y un duelo que, afirmó, le tomó ocho años superar.

Johanna San Miguel reveló que necesitó ocho años para recuperarse de una ruptura ocurrida en 2014. Youtube: Magaly Medina: El podcast

El compromiso que no llegó al matrimonio

Al recordar la relación, Johanna San Miguel destacó que se trató de un vínculo importante en su vida. “La relación más, estable, hermosa y increíble”, expresó cuando Magaly Medina le pidió definir esa etapa.

La conductora contó que su entonces pareja le pidió matrimonio en el norte, con una celebración que recuerda con cariño.

“Pedida de mano con arrodillada. Yo dije sí. Con pedida en el norte, con una celebración hermosa, música criolla, que a mí me encanta. Y pero bueno, la vida no siempre es como uno quiere y tomamos diferentes caminos”, contó.

San Miguel explicó que la decisión de casarse se planteó antes de que comenzaran los problemas en la relación. Con el tiempo, el vínculo se fue enfriando y el compromiso quedó atrás.

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“Lo que pasa es que pensamos casarnoscomo antes de que se empezó a como, digamos, enfriar la relación. Entonces, ya cuando nos separamos, para mí fue devastador”, dijo.

Cuando Medina le preguntó quién tomó la decisión de terminar, Johanna respondió que fue una situación que empezó por él y luego compartida. “Él... y yo. Es como medio entre dos”. Sin embargo, reconoció que el desenlace la tomó desprevenida, ya que se sentía feliz dentro de la relación.

Johanna:“Yo no me la veía venir”

Magaly Medina planteó la posibilidad de que existiera una razón especial detrás de la separación. Johanna San Miguel evitó confirmar una traición, aunque aceptó que podía haber explicaciones que no llegó a conocer por completo.

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“No, no, no digamos así, pero tomamos diferentes caminos”, respondió cuando la conductora le preguntó si había sido víctima de una infidelidad. Más adelante, ante la reflexión de Medina sobre que una ruptura puede ocurrir porque una persona se enamoró de alguien más, San Miguel contestó: “Mhm, probablemente. Totalmente, por supuesto”.

A pesar de ello, la actriz sostuvo que prefiere valorar lo bueno que tuvo aquella historia. “Yo creo que las personas cuando te dicen: ‘Mira, no quiero estar contigo porque ya no estoy enamorada de ti’, me parece lo mejor”. Para ella, esa sinceridad evita que la otra persona mantenga expectativas sobre una relación que ya no tiene futuro.

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“Es lo más honesto, porque si no tú estás haciéndote pajaritos en el aire y de pronto no. Pero en esta situación fue como muy rápido, ¿no? Yo no me la veía venir”, añadió.

Medina resumió la situación al decirle que estaba “viviendo en su planeta”, una frase con la que Johanna coincidió. “Feliz”, respondió. La conductora remarcó que parecía no haber advertido que la otra persona no estaba igual de comprometida con la relación. San Miguel insistió en que se sentía tranquila y estable antes de recibir la noticia.

La conductora contó que tenía un compromiso y planes de matrimonio cuando su relación comenzó a enfriarse. Youtube: Magaly Medina: El podcast

La estabilidad que se quebró en 2014

Johanna San Miguel describió el impacto de la ruptura a partir de todo lo que sentía que había consolidado en ese momento. No se trataba solo de una relación de pareja, sino de un hogar, una rutina y un proyecto familiar que había imaginado a futuro.

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“Y además feliz y estable. O sea, yo tenía una casa, tenía mi familia, tenía... absoluta. Y tú sabes cómo es cuando una estabilidad emocional es muy importante porque es como un eje, un centro, ¿no?”.

La conductora ubicó ese quiebre en 2014 y reiteró que no imaginaba que la relación podía terminar. “Y de pronto sucede esto, este año 2014. Que no te lo esperabas. Que no me lo esperaba. No me lo veía venir, pero por ningúnparte. Y me llega esto y yo...”.

Magaly Medina le señaló que la situación “movió todos tus cimientos”. Johanna San Miguel respondió con una imagen contundente para describir su estado emocional: “Me jalaron la alfombra y me fui de cara”.

El llanto, la depresión y el duelo tras la ruptura

La conductora reconoció que sufrió profundamente después de la separación. Ante la pregunta de Medina sobre si había llorado mucho, respondió: “He llorado todo lo que no te puedes imaginar. O sea, he llorado todo lo que no te puedes imaginar”.

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San Miguel contó que intentó recuperar la relación, pero esos acercamientos no funcionaron. “No, no había forma de arreglarlo. Hubo como intentos de volver, pero ya, ya no, ya no”.

Incluso bromeó sobre las consecuencias que le dejó ese periodo: “Pero he llorado tanto que yo ya no tengo más lágrimas para llorar por nada”. Cuando Magaly Medina le preguntó si nada podría volver a afectarla de esa manera, Johanna respondió entre risas: “Una lagrimita. Y digo: ‘Uy, quiero llorar’. No me sale. He llorado demasiado”.

Sin embargo, la conductora dejó claro que detrás de esa frase había una experiencia difícil. “Es depresión. Es una depresión. Porque tú tienes un luto también”. Para Johanna, una ruptura de ese tipo implica la pérdida de una persona y de todo el proyecto de vida que se había construido alrededor del vínculo.

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“Y de hecho, te parten el corazón pues, ¿no? O sea, te parte del corazón en mil pedazos”, expresó.

Johanna San Miguel confesó que sufrió mucho tras terminar con su expareja: “Me demoré 8 años en recuperarme”. YouTube: Magaly Medina el Podcast.

“Me demoré ocho años en recuperarme”

El momento más revelador de la conversación llegó cuando Magaly Medina le preguntó cuánto tiempo necesitó para superar la ruptura. Johanna San Miguel no dudó: “Ocho años”.

La cifra sorprendió a la conductora y a las personas presentes en la grabación. Medina volvió a preguntarle si realmente había necesitado ese tiempo para recuperarse, y San Miguel reafirmó su respuesta: “Ocho años”.

“Sí, fue muy fuerte”, añadió. Cuando Medina le consultó cómo había transitado ese periodo, Johanna lo resumió con una sola palabra: “Mal”.

La actriz reconoció que durante esos años siguió adelante, pero no necesariamente desde un lugar de bienestar. “Creo que tú sabes perfectamente todas las cosas que han pasado durante esos, ese tiempo, ¿no?”, señaló, sin brindar más detalles sobre los episodios que atravesó.

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Su testimonio mostró una faceta distinta de la conductora, habitualmente asociada a la espontaneidad, el humor y la energía frente a cámaras. Esta vez, Johanna San Miguel habló de una herida personal que tardó casi una década en cicatrizar y de una ruptura que transformó su manera de entender el amor, la estabilidad y los finales inesperados.

“Me jalaron la alfombra y me fui de cara”, dijo Johanna San Miguel al describir cómo vivió el final de su relación. Youtube: Magaly Medina: El podcast