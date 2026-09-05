Juan Pablo Goicochea no deja dudas sobre celebrar un gol en caso de anotarle a Alianza Lima: “Por un tema de respeto, no lo haría”

El actual jugador de Juan Pablo II se refirió al hipotético escenario en caso de anotar en el juego del domingo 6 de septiembre por Liga 1. Crédito: X Denganche.

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Juan Pablo Goicochea aseguró que no celebraría un eventual gol frente a Alianza Lima, el club en el que se formó como futbolista y al que enfrentará este domingo 6 de septiembre por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El delantero de Juan Pablo II se refirió al compromiso, donde repasó su vínculo con la institución ‘blanquiazul’ y las expectativas para el partido.

“Yo lo veo como un rival más, una final más”, expresó el atacante sobre el duelo que se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, en Chongoyape, en diálogo con ‘Denganche’. “Obviamente, el entorno y el contexto son diferentes porque salí de ahí, soy hincha de ese club y todo, pero me considero un profesional. Vamos a ir por esos tres puntos. Si me toca hacer un gol, lo voy a tener que hacer. Es parte de la profesión”, agregó el futbolista de 21 años.

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El delantero descartó celebrar un gol ante su exclub

Consultado de manera puntual sobre qué haría si convierte frente a los victorianos, Goicochea fue tajante. “Si en esa oportunidad me toca hacer un gol, no lo voy a celebrar. Es lo que hasta ahora he pensado, pero no sé. Le tengo mucho cariño a Alianza y, por un tema de respeto, no lo haría”, sostuvo en la misma entrevista.

Juan Pablo Goicochea ha asegurado que, en caso de anotarle a Alianza Lima, no celebraría el tanto por el cariño que guarda con la institución. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae/Instagram Juan Pablo Goicochea.

El vínculo del delantero con el conjunto de La Victoria se remonta a sus divisiones menores. Integró el primer equipo entre 2022 y 2023, etapa en la que sumó 25 minutos repartidos en cuatro presentaciones, sin lograr anotar en ninguna de las dos campañas. Previamente fue campeón del Torneo de Reservas 2022.

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Un delantero que aún no anota como profesional

Goicochea todavía no registra goles en el fútbol profesional, una estadística que arrastra desde su salida de Alianza Lima. En 2024 pasó a Platense, club en el que tampoco consiguió protagonismo ni convirtió goles. La temporada 2025 la pasó sin equipo, un período que interrumpió su ritmo competitivo.

Para el primer semestre de 2026, el delantero recaló en Defensor Sporting, de la Liga AUF Uruguaya, en la que disputó seis encuentros y acumuló 266 minutos sin marcar. Su paso por el fútbol uruguayo se cortó de manera prematura, lo que derivó en su retorno al fútbol peruano para sumarse a las filas de Juan Pablo II. En el club papino busca recuperar continuidad y confianza bajo la conducción técnica de Jorge Araujo.

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Juan Pablo Goicochea tuvo pocos minutos en Defensor Sporting de Uruguay. Crédito: Instagram

En lo que va de la temporada 2026, entre todas las competencias que disputó, el atacante suma ocho partidos y 414 minutos en cancha, sin goles ni asistencias registradas hasta el momento, de acuerdo con los datos estadísticos de su rendimiento en el año.

Cuándo juegan Alianza Lima y Juan Pablo II

El encuentro entre Alianza Lima y Juan Pablo II, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se disputará el domingo 6 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio del Complejo Deportivo Juan Pablo II, ubicado en Chongoyape, distrito de la región Lambayeque.

L1 Max transmitirá el encuentro de manera exclusiva. El público podrá acceder a la señal a través de operadores como Best Cable, DIRECTV, Claro, Win y Movistar, además de la plataforma de streaming L1 Play, que amplía las opciones de visualización para los hinchas de ambos clubes.

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Alianza Lima enfrenta a Juan Pablo II por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Sergio Vela / Liga 1

Tras este compromiso, Alianza Lima, conducido por Pablo Guede, recibirá a Universitario de Deportes el sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva, en un partido correspondiente a la fecha 9 del certamen que se perfila como decisivo en la pelea por los primeros puestos de la tabla.