Una convocatoria busca fortalecer negocios liderados por comunidades afro e indígenas en Perú y América Latina

Un grupo diverso de peruanos, con rasgos indígenas andinos, amazónicos, afroperuanos, europeos y asiáticos, sonríe a la cámara, representando la rica multiculturalidad del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Feira Preta lanzó una convocatoria para 300 emprendedores afrodescendientes, africanos e indígenas de América Latina que buscan potenciar sus negocios a través de una capacitación gratuita y virtual. El programa, denominado “América Negra en Movimiento”, ofrecerá herramientas de gestión, acceso al crédito, inteligencia artificial, marketing y formalización fiscal, con el objetivo de que los participantes puedan aplicar estos conocimientos de forma directa e inmediata en sus emprendimientos.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 8 de septiembre y está dirigida a personas mayores de 18 años que se autoidentifiquen como afrodescendientes, africanas o indígenas, y que sean fundadoras o responsables de negocios en Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y Perú. Los emprendimientos pueden encontrarse en etapa inicial, intermedia o avanzada, y los interesados deben contar con acceso a una computadora, tablet o smartphone con conexión a internet para participar de las plataformas digitales utilizadas durante la formación.

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El programa se desarrollará entre el 12 de septiembre y el 10 de octubre a través de nueve encuentros virtuales en vivo. Una vez emitidas, las sesiones quedarán disponibles en la plataforma con acceso ilimitado, lo que permitirá a los participantes revisar los contenidos según su disponibilidad horaria.

"Cuando las mujeres querían dar a luz de forma vertical, en los centros de salud las hacían que se acuesten”, afirmó Oswaldo Bilbao. Foto: Ministerio de Cultura

Adriana Barbosa, CEO y fundadora del Instituto Feira Preta, explicó los objetivos centrales de la iniciativa. “América Negra en Movimiento busca poner herramientas y conocimientos al alcance de emprendedores negros y poblaciones indígenas de la región, generando también un espacio para compartir experiencias y aprender de otros contextos. Queremos que esta capacitación sea una oportunidad concreta para fortalecer negocios y ampliar las conexiones entre quienes están emprendiendo en América Latina”, afirmó.

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La iniciativa cuenta con el respaldo del CAF y Open Society Foundations

La propuesta se desarrolla en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el apoyo de Open Society Foundations, y se construye en conjunto con organizaciones y actores locales de los países participantes. Esta perspectiva colaborativa permite adaptar los contenidos a las realidades específicas de cada territorio y promueve el intercambio de experiencias entre los distintos participantes de la región.

Además de la capacitación en sí, el programa busca generar conexiones entre emprendedores de los cinco países, con el fin de facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y oportunidades de colaboración conjunta. Esta red regional constituye uno de los ejes centrales de la propuesta, que apunta no solo a la formación individual sino también al fortalecimiento de vínculos entre pares.

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La fecha rinde homenaje a Micaela Bastidas y destaca el rol de las mujeres indígenas como guardianas de lenguas, tradiciones y conocimientos ancestrales del país. (Andina)

Un estudio regional identificó los principales desafíos del sector

Los contenidos de la capacitación se diseñaron a partir de los hallazgos del primer Estudio de Afroemprendimiento en Latinoamérica, desarrollado en conjunto por el CAF, el Instituto Feira Preta y Plano CDE. La investigación relevó información de 3.000 afroemprendedores de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Panamá, y analizó aspectos como la identidad, la autoestima, el acceso al crédito, la gestión de los negocios y el impacto de la racialidad en el desarrollo de los emprendimientos.

A partir de estos datos, el programa pone el foco en los desafíos específicos que atraviesan los afroemprendedores de la región. El relevamiento permitió identificar patrones comunes entre los cinco países, aunque también reveló particularidades locales que la capacitación busca abordar mediante contenidos adaptados a cada contexto nacional.

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Perú registra la mayor tasa de formalización empresarial de la región

En Perú, 828.841 personas se autoidentificaron como afroperuanas o afrodescendientes, lo que equivale al 3,6% de la población total, según el Censo 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El emprendimiento tiene una presencia significativa en esta población: la Política Nacional del Pueblo Afroperuano registra una tasa de autoempleo del 51,7%.

El 14% de niños afroperuanos tienen retraso en el crecimiento, frente al 9.2% de niños no afroperuanos. Foto: Ministerio de Cultura.

El estudio sobre afroemprendimiento en la región indica que las personas afroemprendedoras peruanas son en su mayoría mujeres, que representan el 55% de los encuestados, y que el 27% de este grupo tiene entre 18 y 29 años. Perú se destaca además como el país con mayor nivel educativo entre los cinco relevados: el 49% de los afroemprendedores posee educación universitaria. Pese a este nivel de formación, el 32% no se identifica principalmente como emprendedor, sino como trabajador cooperativo.

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La formalización fiscal y la discriminación racial marcan diferencias entre países

Perú posee la mayor tasa de empresas formalizadas de los cinco países analizados, con un 61%. Entre las principales razones para formalizarse, el 36% de los encuestados señaló que no quería permanecer en situación irregular, mientras que el 35% lo hizo para poder vender a clientes de mayor tamaño. Un 16% buscó acceder a servicios financieros bancarios y un 12% lo hizo para obtener beneficios gubernamentales o para poder comprar a proveedores específicos. Entre quienes no formalizaron sus negocios, el 28% afirmó no sentir la necesidad de hacerlo.

El impacto de la discriminación racial en los negocios también resulta significativo en el país: el 60% de los afroemprendedores peruanos afirmó haber sufrido discriminación en actividades relacionadas con sus emprendimientos. Este dato se replica, con distintas intensidades, en los otros países relevados por el estudio, lo que confirma la racialidad como un factor determinante en el desarrollo de los negocios liderados por esta población.

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El acceso al crédito bancario sigue siendo el principal obstáculo

La encuesta regional sobre afroemprendimiento identificó el acceso al sistema financiero como uno de los mayores retos que enfrentan los emprendedores afrodescendientes. Aunque la mayoría de los encuestados están bancarizados, el 64% utiliza la misma cuenta para fines personales y empresariales, lo que dificulta una gestión financiera diferenciada de sus negocios. El acceso al crédito constituye el principal cuello de botella para el crecimiento de estos emprendimientos.

Tres factores contribuyen especialmente a esta dificultad: la excesiva burocracia, el elevado costo de los préstamos y, sobre todo, la discriminación racial en las instituciones financieras. En el caso particular de Perú, los emprendedores recurren con mayor frecuencia a préstamos de amigos y familiares o a microcréditos productivos como alternativa al sistema bancario tradicional. El 70% de los encuestados en el país inició su emprendimiento con ahorros personales o créditos familiares, lo que evidencia el peso de estas alternativas frente al financiamiento formal.

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Los requisitos y plazos para inscribirse en el programa

Los interesados en participar deben cumplir con los requisitos de edad y autoidentificación mencionados, además de ser responsables de un emprendimiento activo en alguno de los cinco países participantes. Las inscripciones permanecerán abiertas del 24 de agosto al 8 de septiembre de 2026, y el formulario está disponible en el sitio web oficial del Instituto Feira Preta.

El programa contempla 300 plazas gratuitas, distribuidas entre los emprendedores de Brasil, Argentina, Colombia, Panamá y Perú que resulten seleccionados. Las clases se dictarán entre el 12 de septiembre y el 10 de octubre de 2026, en un formato que combina la interacción en vivo con la posibilidad de acceso posterior ilimitado a los contenidos grabados.

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