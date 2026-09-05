Perú

Puno: Denuncian a tres policías por secuestro y robo a una joven que acababa de cambiar 60 mil dólares

La denunciante afirmó que los agentes la interceptaron al salir de una casa de cambio en Juliaca, la subieron a una camioneta, le exigieron dinero y la abandonaron en las afueras de la ciudad. Fiscalía Anticorrupción y DIRCOCOR realizan diligencias

Denuncian a tres policías por secuestro y robo a una joven que acaba de cambiar 60 mil dólares.
Denuncian a tres policías por secuestro y robo a una joven que acaba de cambiar 60 mil dólares.
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Una joven denunció a tres integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presunto secuestro y robo, luego de que la interceptaran cuando salía de una casa de cambio en Juliaca, en la región Puno.

La mujer afirmó que los agentes la obligaron a subir a un vehículo oficial y le exigieron parte de los más de 60.000 dólares que llevaba en una mochila.

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El hecho ocurrió en el jirón Mario Núñez, una vía comercial de la ciudad. Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que los efectivos se aproximan a la denunciante y la conducen hacia una camioneta. La joven aseguró que el dinero correspondía a los ahorros de su familia para comprar un vehículo.

“Yo me encontraba saliendo de la casa de cambios y ahí ellos me intervinieron y me dijeron: ‘Miren allí’. Y yo les dije: ‘¿Le puedo gritar? Incluso tengo fotos en mi celular’. Y ellos simplemente... El oficial me agarró del brazo y me subió a la camioneta”, relató.

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Según su versión, una vez dentro del vehículo, los agentes la interrogaron y le ordenaron abrir su mochila. La joven señaló que rechazó entregar el dinero, ante lo cual recibió amenazas de una denuncia por presunto lavado de activos.

“Ellos estaban coordinando para decirle al que estaba conduciendo que me llevara al cerro”, declaró. Añadió que uno de los involucrados le ordenó revisar sus pertenencias. “Cuando abrí, me dijo: ‘Ya, ¿cuánto me vas a dar?’. Así. Y yo le dije: ‘No es mi dinero, no te puedo dar nada’. Y me dijo: ‘No me vas a hacer perder mi tiempo, te voy a llevar a la fiscalía por lavado de activos’”, continuó.

Denuncian a tres policías por secuestro y robo a una joven que acaba de cambiar 60 mil dólares.
Denuncian a tres policías por secuestro y robo a una joven que acaba de cambiar 60 mil dólares.

Fiscalía Anticorrupción y DIRCOCOR investigan a tres agentes señalados por la joven

La denunciante indicó que, tras la intervención, fue abandonada en una zona descampada de las afueras de Juliaca. Afirmó que posteriormente dos motocicletas se llevaron su mochila, donde estaba el resto del dinero. La información difundida no precisa el monto exacto que habría sido sustraído ni la forma en que las motos accedieron a las pertenencias.

Los policías señalados son el alférez Sebastián Jafet Romero Sánchez, el suboficial de tercera Frank Euder Mercado Roque y el agente Hernán Álvaro Mamani Mendoza. Los tres afrontan diligencias preliminares a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Contra la Corrupción de la PNP (DIRCOCOR).

La investigación busca determinar la secuencia de la intervención, revisar las grabaciones de seguridad y establecer si los agentes actuaron dentro de sus atribuciones o si existió una privación ilegal de la libertad y una sustracción de dinero. También deberán corroborar la procedencia de los fondos y la identidad de las personas que, según la denuncia, participaron desde motocicletas.

La joven expresó temor por su seguridad luego de presentar la acusación. Su declaración y los registros audiovisuales del jirón Mario Núñez forman parte de los elementos que las autoridades deberán contrastar durante las pesquisas.

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