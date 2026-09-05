Yiddá Eslava responde a su ex Ángel Fernández tras acusarla de hacerle daño: “Me da mucha pena que no haya podido superarme”

Yiddá Eslava responde a su ex Ángel Fernández: “Me da pena que no haya podido superarme”. YouTube: 'Sin Que Decir'.

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Yiddá Eslava respondió a Ángel Fernández luego de que el fotógrafo afirmara que ella le hizo daño tras el fin de su relación. La actriz envió un audio a su amiga Mayra, quien lo difundió durante su participación en el pódcast ‘Sin +Que Decir’, y sostuvo que decidió aplicar contacto cero porque ya no desea que su expareja forme parte de su vida.

La respuesta de la ex chica reality llegó después de que Fernández hablara sobre la ruptura de su romance de dos años con Eslava. El fotógrafo aseguró que el desenlace le dejó una herida emocional y cuestionó que, según su versión, se hubiera generado la expectativa de que la relación podía mejorar.

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Sin entrar en mayores detalles sobre los motivos de la separación, Yiddá remarcó que tomó distancia porque ya no comparte una misma forma de pensar con Ángel Fernández y porque considera que esa relación no era lo que buscaba para su vida.

Yiddá Eslava respondió a Ángel Fernández a través de un audio enviado al programa 'Sin +Que Decir'.

El audio de Yiddá Eslava para responder a Ángel Fernández

El pronunciamiento de Yiddá Eslava se conoció a través de un audio que envió a Mayra, su amiga cercana en el straeming ‘Sin +Que Decir’ . En su mensaje, la actriz lamentó que Fernández no hubiera logrado superar la relación y reafirmó que su decisión de mantener distancia no responde a un impulso reciente.

“Me da mucha pena que no haya podido superar, tú y yo sabemos las razones, porque también decidí hacer contacto cero... esa persona ya no la deseo en mi vida, y yo no creo que se debe mantener un contacto con alguien que no coincide en pensamientos, ya más que todo lo que tú sabes, por eso estoy enfocadísima en mi show”.

La actriz explicó que su determinación de cortar la comunicación responde a una necesidad personal. Para Eslava, no tendría sentido sostener un vínculo con alguien con quien siente que ya no comparte pensamientos ni expectativas.

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El audio también dejó ver que la actriz no busca reabrir la discusión sobre su expareja ni responder cada una de sus declaraciones. Su postura se concentra en marcar un límite y dejar claro que desea enfocarse en una nueva etapa.

Yiddá Eslava acusa a su expareja, Ángel Fernández, de deberle dinero y quedarse con sus cosas

Yiddá: “No era lo que yo quería para mí”

La directora de cine también afirmó que su decisión de alejarse representa, para ella, una elección saludable. La actriz señaló que desea normalizar la idea de finalizar una relación cuando ya no coincide con lo que una persona busca para su vida.

“Que se normalice también por hacerlo el lado sano y no es lo que yo quiero para mí. Y él no era lo que yo quería para mí”, expresó en el mensaje enviado a Mayra.

Con esa frase, Eslava dejó claro que el fin del romance no se debe entender únicamente como una ruptura conflictiva, sino como una determinación para priorizar su bienestar. La actriz sostuvo que no quiere mantener contacto con una persona que ya no encaja en el tipo de relación que desea construir.

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El mensaje llegó luego de meses de separación, un periodo en el que Yiddá había evitado profundizar públicamente en su vínculo con Fernández. Sin embargo, las recientes declaraciones del fotógrafo motivaron una respuesta directa de la actriz, quien buscó explicar por qué tomó la decisión de cortar la comunicación.

Las declaraciones de Ángel Fernández sobre la ruptura

Ángel Fernández habló previamente sobre el final de su relación con Yiddá Eslava en una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’. El fotógrafo, quien mantuvo un romance de dos años con la actriz, aseguró que la separación fue una decisión de ella y expresó que se sintió afectado por la forma en que terminó el vínculo.

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“Si ella se siente tan bien estando soltera, que se mantenga soltera y que no haga daño a nadie más pues ¿No? Que no ilusione a la gente. Por supuesto (me hizo daño). Ilusionar a una persona, de que las cosas van a estar bien, de que las cosas van a mejorar y después, de la nada, te terminan por tonterías o por cosas que tú piensas que se pueden arreglar”.

Sus palabras instalaron el debate sobre la ruptura y llevaron a que la versión de Yiddá Eslava se conociera a través del audio compartido por Mayra. Mientras Fernández se refirió al daño emocional que, según él, le dejó el desenlace, la actriz sostuvo que su distancia obedece a razones que conoce su entorno más cercano.

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El fotógrafo Ángel Fernández, expareja de Yiddá Eslava, habla por primera vez sobre el fin de su relación. En una reveladora llamada, cuenta cómo la actriz terminó con él de un momento a otro, dejándolo confundido y con el corazón roto. ATV/ Magaly TV La Firme.

El concepto de “contacto cero” fue uno de los puntos centrales de la respuesta de Yiddá Eslava. La actriz señaló que tomó esa decisión porque no considera necesario mantener comunicación con una expareja si ya no existe coincidencia en la manera de pensar ni en lo que ambos esperan de un vínculo.

Para Yiddá, la prioridad es concentrarse en sus actividades y en el show al que hizo referencia en el audio. La actriz planteó que, tras una relación que llegó a su final, cada persona debe poder continuar con sus proyectos sin mantener un contacto que ya no resulta positivo.

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La expareja mantuvo un romance durante dos años. Según la versión pública de Ángel Fernández, fue Eslava quien tomó la decisión de terminar. Meses después del quiebre, él habló de su experiencia en televisión y señaló que se sintió ilusionado con la posibilidad de que las cosas mejoraran.

Ahora, la respuesta de la actriz muestra una posición distinta: no desea retomar esa relación ni prolongar una comunicación que considera innecesaria. En lugar de alimentar una discusión pública, Yiddá optó por expresar que su presente está en otro lugar.

Yiddá Eslava oficializa su relación con Ángel Fernández y conmueve con un emotivo mensaje de amor.