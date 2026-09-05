Juan Pablo Varillas vs Jay Clarke: día, hora y canal del partido por semifinales del Challenger de Como 2026. Crédito: Tenis al Máximo/The Independant.

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Juan Pablo Varillas buscará su pase a la final del Challenger 75 de Como, torneo que se disputa sobre arcilla en Italia. El tenista peruano enfrentará al británico Jay Clarke en una semifinal que puede representar una oportunidad para sumar puntos y acercarse nuevamente a los primeros 200 puestos del ranking de la ATP.

Varillas llega a esta instancia después de encadenar tres victorias cediendo solo un set. El peruano, que afronta uno de los tramos decisivos de su calendario, tendrá enfrente a un rival ubicado en el puesto 242 de la clasificación mundial y que también superó con solvencia las rondas previas en el certamen italiano.

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El encuentro se jugará en la cancha central y marcará el primer cruce entre ambos en el cuadro principal del torneo. Para el deportista nacional será su quinta semifinal de Challenger en 2026, con la intención de cortar una racha que hasta ahora le impidió pelear por el título en esta categoría.

La tercera raqueta nacional estuvo muy cerca de ser eliminado en cuartos de final del Challenger de Como, pero resistió y forzó el tercer set, donde su rival brasileño se retiró. Crédito: Tenis al Máximo.

Juan Pablo Varillas vs Jay Clarke: programación

Juan Pablo Varillas enfrentará a Jay Clarke este sábado 5 de septiembre por un lugar en la final del Challenger de Como 2026. El partido está programado para las 09:00 horas de Perú y comenzará a las 16:00 horas en Italia, sede del certamen.

El duelo se disputará sobre tierra batida y será uno de los partidos centrales de la jornada de semifinales. El ganador avanzará a la definición del domingo, donde enfrentará al vencedor de llave entre Johan Nikles y Matej Dodig.

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Estos son los horarios del partido entre Varillas y Clarke en distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 09:00 horas

Bolivia, Venezuela y Guyana: 10:00 horas

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Surinam y Guayana Francesa: 11:00 horas

Paraguay: 10:00 horas

Miami, Estados Unidos: 10:00 horas

España e Italia: 16:00 horas

Juan Pablo Varillas accedió a sus quintas semifinales en torneos Challenger esta temporada. Crédito: Tenis al Máximo.

¿Dónde ver partido entre Juan Pablo Varillas y Jay Clarke?

La transmisión del encuentro estará a cargo de Challenger TV, la plataforma oficial y gratuita del circuito ATP Challenger. Los usuarios podrán acceder a la señal en línea para seguir el partido que definirá a uno de los finalistas del torneo italiano.

En Perú, el duelo también podrá verse a través del canal de YouTube Tenis al Máximo, que informó la emisión del compromiso del tenista nacional. De ese modo, los seguidores de Varillas tendrán dos alternativas digitales para seguir su presentación desde Como.

El peruano buscará romper una estadística que arrastra durante la temporada. Hasta antes de esta presentación, registra cero triunfos y cuatro derrotas en semifinales de torneos Challenger en 2026. El cruce ante Clarke será, por tanto, su quinta ocasión para acceder a una final este año.

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Juan Pablo Varillas salvó cuatro puntos de partido para instalarse entre los cuatro mejores del Challenger 75 de Como. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae/Tenniscomo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El camino de Juan Pablo Varillas a las semifinales

El camino de Varillas hacia las semifinales comenzó el lunes 31 de agosto con un triunfo por 2-0 ante el checo Jan Kumsat. El peruano resolvió su estreno con parciales de 6-4 y 6-3, resultado que le dio el boleto a la segunda ronda.

Luego, el martes 2 de septiembre, superó al italiano Federico Arnaboldi por 6-3 y 6-1. En los cuartos de final Varillas venció al brasileño Thiago Seyboth Wild tras el retiro de su par sudamericano.

Juan Pablo Varillas se hizo con una gran victoria ante el local Federico Arnaboldi para acceder por séptima vez en el año a los cuartos de final de un torneo Challenger. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

El camino de Jay Clarke a las semifinales

Jay Clarke, por su parte, inició su recorrido con una victoria sobre el italiano Francesco Forti. El británico se impuso por 2-0, luego de ganar el primer set por 6-2 y cerrar el segundo por 6-4.

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En la siguiente ronda dejó en el camino al español Pedro Martínez. Clarke ganó por 7-6, 3-6 y 6-4, resultado que lo instaló en los cuartos de final del torneo italiano.

Su última victoria llegó ante el croata Dusan Ajdukovic. El británico se recuperó tras perder el primer set por 6-2 y ganó los dos siguientes por 6-3 y 6-2.