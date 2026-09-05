Gaby Pérez del Solar se sincera sobre el futuro de su hija mayor y la posibilidad de jugar por Perú: “Nunca recibí una invitación”

La excentral respondió si su hija podría formar parte de la selección peruana de vóley. Créditos: Quinto Set.

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Gaby Pérez del Solar reapareció ante la prensa peruana y se refirió a distintos temas, entre ellos la dificultad que enfrentan las voleibolistas que viven en el extranjero para integrar la selección nacional. La medallista olímpica en Seúl 1988 también habló sobre la posibilidad de que Ailani León, su hija mayor, juegue para Perú.

En diálogo con Quinto Set, Pérez del Solar aseguró que nunca recibió un contacto formal de parte de la Federación Peruana de Voleibol. “Yo nunca recibí una llamada o una invitación. Sé que es difícil que una niña peruana que vive en el extranjero pueda jugar, por temas de pases y cuestiones internacionales. Pero mi hija, por ejemplo, Ailani, recibe mensajes en Instagram cuando publica sus mates y sus cosas”, declaró.

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Ailani ha expresado su deseo de representar a Perú, aunque su madre le ha explicado las dificultades que implicaría compatibilizar una eventual convocatoria con su formación académica.

“Ella me dijo: ‘Mami, quiero jugar por el Perú’. Yo le digo: ‘Mi amor, estás terminando el colegio y vas a entrar a la universidad. Acá no te permiten estar fuera dos o tres meses sin estudiar’. Ella está haciendo colegio y universidad a la vez. Tiene un compromiso muy grande con los estudios y le encanta estudiar. El vóley le gusta, pero no como si fuera su vida o su futuro”, señaló Pérez del Solar.

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Gaby Pérez del Solar se sinceró sobre la posibilidad de que su hija mayor juegue por la selección peruana de vóley.

Los estudios por encima del vóley

Pérez del Solar ratificó que la prioridad de su hija mayor está en su formación académica, por encima de una carrera deportiva.“Entonces, ella me dice: ‘Mami, si yo me esforzara más, ¿llegaría a ser como tú?’. Le digo: ‘Yo creo que sí’, porque es buena, pero no le pone empeño al cien por ciento. Ella prefiere los estudios”, contó.

La exvoleibolista explicó que Ailani busca destacarse por sus resultados académicos y profesionales. “Sinceramente, ella prefiere ser reconocida por sus trabajos, por sus estudios y por el trabajo futuro que va a tener. Es bien chancona. Entonces, no creo que… El nivel de Europa… Yo le he dicho: ‘Mi amor, tú no vas a poder jugar nunca a un nivel A’, porque no se esfuerza lo suficiente”, añadió.

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Como ejemplo, relató que su hija no aprovecha los períodos sin competencia para entrenar por cuenta propia. “Ahora su club está parado y yo le digo: ‘Puedes ir a entrenar, porque el club siempre tiene las puertas abiertas’. Y ella responde: ‘Ay, no, mamá, ya en noviembre’. Entonces, no tiene esas ganas de que el vóley sea su futuro. No lo va a hacer”.

Pérez del Solar contrastó esa postura con su propia experiencia como jugadora. “En mi caso, yo no estudié. Solo jugué vóley y vi mi futuro económico en ese deporte. Jugué 16 años como profesional en Italia y Japón. Pero yo le digo a mi hija: ‘Amor, ahora hay tanta competencia que no vas a lograr que te contraten en Europa o en Brasil’”, afirmó.

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La excentral de la selección peruana aprovechó la entrevista para plantear una reflexión sobre la importancia de que las deportistas mantengan una formación fuera de las canchas.

“Para mí, lo más importante es que ella estudie y termine su carrera. Me imagino que en la selección peruana muchas chicas no están estudiando y solo piensan en el vóley. Para mí es más importante la educación, como respaldo. Si se lesionan o no las contratan en ningún lado, ¿qué hacen? Se casan, se embarazan, tienen hijos y son amas de casa, pero no tienen un futuro personal ni profesional”, sostuvo.

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Gaby Pérez del Solar junto a sus dos hijas, Ailani y Sabrina León.

Hija de Gaby Pérez del Solar responde si le gustaría jugar por Perú

Minutos después, Ailani León apareció durante la entrevista y respondió algunas preguntas sobre su madre y la posibilidad de representar a Perú.

Al recordar los videos de Gaby Pérez del Solar como voleibolista, expresó su sorpresa por el nivel que mostró en las canchas. “Yo me olvido de que ya hace tanto y de lo buena que era. Y es como: ‘Guau, esa es mi mamá’”, comentó.

Consultada sobre una eventual convocatoria a la selección peruana, Ailani no descartó la opción, aunque remarcó que su presente está centrado en los estudios. “Es que no sé, porque estoy estudiando acá. Me encantaría a mí, me encantaría, pero vamos a ver”, respondió.

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La joven cerró su participación con un mensaje para los aficionados peruanos y dejó abierta la posibilidad de vestir la camiseta nacional en el futuro. “Yo quiero mucho a Perú. Me encantaría ponerme la camiseta algún día. Los quiero mucho a todos los peruanos y ya quiero regresar”.

Ailani León participó de la entrevista de la excentral y se refirió a la posibilidad de vestir la camiseta de la selección nacional. Créditos: Quinto Set.