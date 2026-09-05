¿Se puede elegir tu local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre? Lo que dice la ONPE

La ONPE habilitó la consulta en línea para que los electores conozcan su local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (Composición: Infobae Perú)

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre y los ciudadanos ya pueden conocer el local de votación que les corresponde. A diferencia de otros procesos electorales, para estos comicios la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no utilizó el aplicativo “Elige tu Local de Votación” (ETLV), por lo que los electores no tuvieron la oportunidad de escoger. Cabe indicar que para las recientes elecciones de abril y junio sí hubo la opción de elegir.

La asignación de los locales se realizó considerando el distrito que figuraba en el DNI al cierre del padrón electoral, establecido el 7 de abril de 2026. Por ello, quienes cambiaron de domicilio después de esa fecha mantienen para estos comicios la información que figuraba en el padrón al momento de su cierre.

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La ONPE publicó el 28 de agosto una plataforma de consulta que permite conocer el establecimiento asignado, su dirección, el número de mesa y hasta el número de orden del elector. La misma herramienta permite comprobar si una persona figura como miembro de mesa definitivo y, de ser el caso, descargar su credencial.

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Qué es el aplicativo “Elige tu Local de Votación” desarrollado por la ONPE

El aplicativo “Elige tu Local de Votación” es una herramienta que la ONPE utiliza en determinados procesos electorales para que los ciudadanos puedan seleccionar opciones de locales cercanos dentro del distrito correspondiente. Su finalidad es facilitar la organización de la jornada electoral y permitir que los electores tengan alternativas de establecimientos donde ejercer su derecho al voto.

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Elecciones municipales complementarias en Cajamarca. (Foto: Agencia Andina)

El sistema permitió en anteriores elecciones que los ciudadanos eligieran hasta tres opciones de locales de votación. De esta manera, la ONPE podía considerar las preferencias registradas al momento de realizar la distribución de los electores y las mesas de sufragio.

Sin embargo, esta modalidad no se aplicó para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En consecuencia, los ciudadanos que buscan actualmente el aplicativo ETLV para escoger o modificar su local no encontrarán habilitada esa opción para los comicios del 4 de octubre.

Para estas elecciones, la asignación se realizó tomando como referencia el distrito registrado en el DNI al cierre del padrón electoral del 7 de abril de 2026. La ONPE precisó que el local de votación no puede modificarse mediante el aplicativo de elección de locales.

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¿No votaste en la segunda vuelta? Así puedes solicitar una dispensa ante el JNE. (Foto: Agencia Andina)

Por ello, el procedimiento que corresponde actualmente consiste en consultar el local que ya fue asignado por la autoridad electoral.

Pasos para seleccionar tus 3 opciones de locales de votación más cercanos

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no existe un procedimiento vigente para seleccionar tres opciones de locales. Esta posibilidad correspondió al aplicativo utilizado para las Elecciones Generales y, por tanto, las instrucciones que circulan sobre registrar tres alternativas, confirmar el correo electrónico o modificar posteriormente la selección no corresponden a los comicios del 4 de octubre.

En esta oportunidad, el elector debe realizar una consulta de local de votación. La ONPE habilitó una plataforma específica para que los ciudadanos puedan conocer el establecimiento que les fue asignado. El portal oficial señala que allí se podrá acceder a la información relacionada con la asignación de locales y mesas.

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12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

El procedimiento consiste en ingresar a la plataforma oficial de consulta electoral y verificar los datos correspondientes al DNI. El sistema permite conocer el local de votación, su dirección, el número de mesa y el número de orden.

Esta consulta resulta especialmente importante para quienes cambiaron de domicilio después del cierre del padrón. RENIEC informó que cualquier modificación de dirección realizada después del 7 de abril no figura en el padrón utilizado para las elecciones de octubre.

Fechas límite de apertura y cierre del sistema ETLV de la ONPE

Para este proceso electoral no existe una fecha de apertura y cierre del “Elige tu Local de Votación”, debido a que la ONPE no habilitó dicho aplicativo para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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La asignación de los locales se realizó a partir de la información registrada en el padrón electoral. Este padrón tuvo como fecha de cierre el 7 de abril de 2026, por lo que las modificaciones de domicilio realizadas después de ese momento no alteraron el distrito considerado para estas elecciones.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

Esto también significa que los ciudadanos que actualizaron posteriormente la dirección de su DNI no pueden asumir que su local de votación fue trasladado al nuevo distrito.

La consulta publicada por la ONPE permite conocer cuál fue el resultado de esa asignación. La plataforma está disponible para que los electores revisen la información correspondiente antes del domingo 4 de octubre.

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Confirmación de asignación de local de votación enviada por la ONPE

Los ciudadanos no deben esperar una confirmación relacionada con una selección de tres locales mediante el aplicativo ETLV. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE asignó directamente los locales de votación de acuerdo con el padrón electoral.

La consulta permite verificar los principales datos necesarios para acudir a sufragar: local de votación, dirección, número de mesa y número de orden.

La plataforma también cumple una función adicional para los ciudadanos que participaron en el sorteo de miembros de mesa. La ONPE seleccionó mediante sorteos públicos a nueve ciudadanos por cada mesa: tres titulares y seis suplentes.

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En total, fueron sorteadas 809.415 personas para las 89.935 mesas que se instalarán durante las elecciones. Luego de la etapa de tachas, la ONPE publicó la información de los miembros de mesa definitivos.

Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)

Quienes figuren como miembros de mesa pueden consultar su cargo, número de mesa, número de orden y la ubicación correspondiente. Además, tienen la posibilidad de descargar su credencial y acceder a la sección de capacitación, habilitada del 5 de septiembre al 3 de octubre.

Los miembros de mesa definitivos deberán presentarse a las 6:00 a. m. del 4 de octubre para instalar la mesa y cumplir con sus funciones. El incumplimiento de esta obligación genera una multa de S/ 275.

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¿Qué hacer si la ONPE no te asignó ninguna de tus opciones seleccionadas?

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no existe esta situación, debido a que la ONPE no permitió seleccionar tres opciones de locales mediante ETLV.

Si un elector recuerda haber escogido opciones en el aplicativo “Elige tu Local de Votación”, debe considerar que probablemente realizó ese procedimiento para las Elecciones Generales 2026. Esa selección no se traslada automáticamente a las elecciones regionales y municipales.

En estas elecciones, la asignación se realizó tomando como referencia el distrito que figuraba en el DNI al cierre del padrón electoral, el 7 de abril de 2026. Por ello, el elector debe consultar el local que aparece actualmente en la plataforma oficial de la ONPE y acudir al establecimiento indicado.

Imagen de archivo de un trabajador electoral ayudando a una persona a emitir su voto durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

La institución también advirtió que el local de votación podría cambiar incluso el mismo día de las elecciones por situaciones que afecten la disponibilidad del lugar. Ante esta posibilidad, se recomienda realizar una nueva consulta antes de salir a votar el 4 de octubre.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollarán de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Los ciudadanos elegirán a sus próximas autoridades regionales, provinciales y distritales.

En ese sentido, aunque la búsqueda “Elige tu local de votación ONPE” puede llevar a información sobre procesos anteriores, para las elecciones del 4 de octubre el procedimiento es diferente: el ciudadano no escoge tres locales, sino que consulta el establecimiento que la ONPE ya le asignó.