Edison Flores, Bryan Reyna y los otros jugadores que quedaron fuera del Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Edison Flores y Bryan Reyna no serán tomados en cuenta para Universitario vs Comerciantes Unidos.

Guardar

Universitario de Deportes quedó listo para enfrentar a Comerciantes Unidos este sábado 5 de septiembre en el estadio Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Héctor Cúper ya tiene definido a los convocados para decisivo duelo, y soprendió con la exclusión de 4 jugadores importantes.

¿Quiénes quedaron fuera del Universitario vs Comerciantes Unidos?

Se pudo conocer que Héctor Cúper decidió dejar afuera del choque a Jordan Guivin, Bryan Reyna, Edison Flores y Aldo Corzo. El ‘Picante’ volvió a quedar afuera de manera consecutiva pese a que se rumoreó que estaría convocado.

PUBLICIDAD

Según Gustavo Peralta, su exclusión es por una decisión técnica y no determinó cuándo podrá debutar en el Torneo Clausura 2026.

“Tengo entendido que se intentó, se vio, se buscó la posibilidad. Se contempló la posibilidad, pero finalmente, Bryan Reyna no va a salir en lista nuevamente y ya con esto suma mucho más fechas sin ser tomado en cuenta. Hasta ahora no ha debutado en el Torneo Clausura. Estamos en la fecha ocho, y no debuta. Y entiendo por qué es complicado para el comando técnico ver a quién saca, a quién pone. El otro que va a quedar fuera de lista nuevamente es Jordan Guivin. Aldo Corzo nuevamente vuelve a quedar fuera de lista. Y el último que va a quedar fuera de la lista es Edison Flores”, precisó el periodista en el programa ‘Modo Fútbol’.

PUBLICIDAD

Se conoció a los jugadores que quedarán fuera de la convocatoria de Héctor Cúper para recibir a Comerciantes Unidos en Ate. (Modo Fútbol)

Y así como hay bajas, también hay regresos: José Rivera volverá a ser considerado por el DT y todo haría indicar que también estará en el clásico que se jugará la próxima jornada, el próximo sábado 12 de septiembre en Matute.

“El ‘Tunche’ vuelve a salir en lista para el partido ante Comerciantes Unidos. Así que Edison Flores, Aldo Corzo, Jordan Gibbin y Bryan Reyna quedan fuera de la lista para el partido ante Comerciantes Unidos, con lo que Héctor Cúper nuevamente demuestra que esta situación es Flores un rato, el ‘Tunche’ un rato. Y ahora le vuelve a dar la chance. Bajo ese contexto, son dos partidos cada uno, porque son dos partidos que tuvo el Tunche, dos listas dentro de Flores y ahora le tocaría al Tunche dos más, con lo que sería el clásico”, añadió.

PUBLICIDAD

La situación de Tunche Rivera permanece en pausa: Universitario no comunicó una salida oficial y el delantero continúa a la espera de una decisión que defina su futuro. (Universitario de Deportes)

¿Cuándo juega Universitario vs Comerciantes Unidos?

Universitario de Deportes recibirá a Comerciantes Unidos el sábado 5 de septiembre por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se jugará desde las 20:30, hora de Perú, en el estadio Monumental de Ate.

Los cremas buscarán una victoria que les permita pelear por el primer lugar de la tabla de posiciones del certamen. La fecha comenzará este viernes 4 de septiembre y tendrá entre sus partidos destacados el cruce entre el cuadro merengue y las Águilas de Cutervo.

El duelo será transmitido por L1 MAX, señal disponible para los hogares que tengan el canal incluido en su programación televisiva. Los aficionados podrán seguir el partido por televisión, sin necesidad de contratar servicios adicionales ni de contar con conexión a internet.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026