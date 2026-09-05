Central 105 de la PNP: qué emergencias atiende, cómo funciona y cuándo debes llamar

Agentes de la Policía Nacional atienden llamadas de emergencia mientras monitorean cámaras de videovigilancia de las calles en la Central 105. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ante un robo, una agresión, una situación de peligro o una emergencia que requiera intervención policial, uno de los principales canales disponibles para la ciudadanía es la Central de Emergencias 105 de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La propia institución mantiene el 105 como su número oficial de emergencia. En su página de contacto también figuran el 110 para emergencias de la Policía de Carreteras, el 116 para Bomberos y el 115 para Defensa Civil.

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La Central 105 cumple una función de recepción, evaluación y coordinación de emergencias policiales. Su objetivo es permitir que la información llegue a los equipos correspondientes para una respuesta ante situaciones que requieren intervención.

Tipos de emergencias que atiende la Central 105 de la PNP

El 105 debe utilizarse ante situaciones que requieren atención policial y que representan un riesgo para las personas, bienes o seguridad pública.

Entre los casos que pueden requerir comunicación con la Policía se encuentran:

Robos o asaltos en curso .

Situaciones de violencia o agresión .

Presencia de personas armadas.

Hechos delictivos que están ocurriendo en ese momento.

Emergencias que requieren presencia policial.

Situaciones que comprometan la seguridad de las personas.

La PNP recomienda utilizar los canales de emergencia de manera responsable. Cuando existe un peligro inmediato, la llamada permite poner el hecho en conocimiento de la Policía sin necesidad de trasladarse primero a una dependencia.

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La Central 105 también puede articular información con otros servicios de emergencia. En 2023, Pronatel informó que la central coordinaba con serenazgo, SAMU y Bomberos, además de utilizar sistemas de videovigilancia para apoyar la respuesta.

Varios agentes de la Policía Nacional atienden llamadas telefónicas y vigilan cámaras de seguridad en tiempo real desde la Central 105 de Emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de respuesta e intervención de la Policía Nacional

El ciudadano debe proporcionar información lo más precisa posible para facilitar la intervención.

Entre los datos más útiles están la ubicación exacta del hecho, referencias cercanas, tipo de emergencia, número de personas involucradas, características de los vehículos y dirección hacia la que se desplazan los presuntos responsables.

La Central 105 trabaja con operadores y despachadores que reciben las comunicaciones y coordinan la respuesta correspondiente.

Información oficial publicada por Pronatel señaló que la central contaba con operadores y despachadores distribuidos en tres turnos para brindar atención las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año.

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La respuesta concreta dependerá de factores como la naturaleza de la emergencia, ubicación, disponibilidad de unidades y gravedad del hecho. Por eso no es recomendable asumir que todas las llamadas tendrán el mismo tiempo de atención.

Agentes de la Policía Nacional del Perú utilizan tabletas y equipos de comunicación en un moderno centro de monitoreo, con pantallas de vigilancia al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso correcto y sanciones por llamadas falsas a la Policía Nacional del Perú

El 105 es un canal de emergencia, por lo que su utilización debe limitarse a situaciones reales.

Las llamadas falsas o realizadas con la intención de generar una movilización policial innecesaria pueden perjudicar a otras personas que realmente necesitan atención.

La ciudadanía debe evitar utilizar el número para realizar bromas, insultar al operador, solicitar información que no constituye una emergencia o generar falsas alertas.

La importancia de mantener despejados estos canales radica en que una llamada innecesaria puede ocupar recursos que deberían estar disponibles para una situación de peligro real.

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Integración de la línea 105 con el patrullaje integrado municipal y la PNP

La Central 105 no funciona de manera aislada.

La seguridad ciudadana requiere coordinación entre la PNP, municipalidades, serenazgo y otros servicios de emergencia. Pronatel informó que la Central 105 tenía sistemas de videovigilancia y coordinación con diferentes instituciones.

El patrullaje integrado también permite articular recursos policiales y municipales. Esta coordinación busca mejorar la capacidad de respuesta en las zonas donde ocurre una emergencia.

En diferentes municipios, las cámaras de videovigilancia y centrales de monitoreo pueden transmitir información a la Policía para apoyar las intervenciones.

La Policía Nacional del Perú difunde la Central 105 como su línea gratuita de atención de emergencias disponible las 24 horas en todo el país.

Aplicaciones móviles oficiales de auxilio de la Policía Nacional

Además del 105, la PNP cuenta con herramientas digitales.

Una de ellas es Mi Policía Digital, aplicación que permite reportar incidentes y delitos desde el celular, adjuntando fotografías, videos o audios. Los reportes son georreferenciados y enviados a la comisaría más cercana para su evaluación.

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La aplicación requiere DNI, correo electrónico y un teléfono Android o iOS.

Sin embargo, ante una situación que está ocurriendo en ese momento y representa un peligro inmediato, el canal prioritario es el 105, debido a que se trata del número de emergencia policial.

La recomendación es proporcionar al operador información concreta y mantener la calma. Si el hecho continúa mientras se realiza la llamada, se debe comunicar esta situación para que el operador pueda evaluar la urgencia.