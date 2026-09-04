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Resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

La jornada inicia con partidos emocionantes: Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Sport Boys, y Melgar definirán el liderato de la competencia nacional

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
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Este viernes 28 de agosto arrancó la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 con partidos emocionantes que definirá el futuro de los equipos en la lucha por el título y el descenso: Universitario de Deportes se midió con UTC en Cajamarca y sacó un triunfo vital. Alianza Lima, por su parte, perdió el invicto en Matute ante Deportivo Garcilaso; Sporting Cristal y Sport Boys protagonizarán el duelo de la jornada.

Resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 28 de agosto

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- Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca (Finalizado)

Sábado 29 de agosto

- Los Chankas 3-4 Juan Pablo II (Finalizado)

- UTC 2-4 Universitario de Deportes (Finalizado)
- Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Domingo 30 de agosto

- CD Moquegua vs Alianza Atlético (11:00 horas / estadio 25 de noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- ADT vs Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Sport Boys vs Sporting Cristal (15:30 horas / estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador / L1 MAX)

- Cienciano vs Cusco FC (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Lunes 31 de agosto

- Atlético Grau vs Melgar (15:00 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo (La Matanza) / L1 MAX)

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Canal TV para ver los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Los seguidores de la Liga 1 2026 cuentan con diversas alternativas para no perderse los partidos de la séptima fecha. L1 Max, que ostenta la exclusividad en la transmisión gracias al convenio entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), es el canal encargado de llevar la señal a los hogares peruanos.

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Quienes prefieren las plataformas digitales también encuentran opciones para seguir la competencia. Desde la aplicación Liga 1 Play, es posible ver los partidos en dispositivos móviles y computadoras. Por su parte, Movistar pone a disposición de sus usuarios la plataforma Movistar Play, que permite acceder a la transmisión en vivo desde distintos dispositivos.

El público puede informarse y revivir los momentos más relevantes de cada partido gracias a la cobertura digital brindada por Infobae Perú. El sitio ofrece análisis previos, reportes minuto a minuto y resúmenes de goles y jugadas destacadas, permitiendo a los aficionados continuar conectados con el torneo sin importar su ubicación.

Los 'blanquiazules' recibirán al cuadro cusqueño en Matute por la fecha 7. (L1 Max)

Universitario se impuso en Cajamarca

Universitario protagonizó una de las remontadas más llamativas de la temporada al remontar un marcador de 2-0 y vencer 4-2 a UTC en Cajamarca, en un partido que se definió en los últimos veinte minutos del segundo tiempo. El equipo local dominó la primera mitad con autoridad: Luis Arce abrió el marcador al minuto 16 y Abdiel Arroyo amplió la ventaja cuatro minutos después, mientras el portero Ignacio Barrios frustraba los intentos visitantes del equipo de Héctor Cúper.

El descuento llegó antes del descanso, cuando Jairo Concha convirtió de tiro libre al minuto 47 para recortar a 2-1. El inicio del segundo tiempo no cambió el panorama de inmediato: UTC mantuvo el control y generó ocasiones para ampliar la diferencia, con Arce y Adolfo Muñoz probando al guardameta Diego Romero, quien respondió con acierto. Universitario tuvo escasas llegadas claras hasta pasada la hora de juego.

La remontada se desató entre los minutos 73 y 80. Primero Williams Riveros acortó distancias con una anotación que puso el 2-2; luego Alex Valera apareció de cabeza para empatar al minuto 77; y Andy Polo cerró la vuelta al marcador al 80 para sellar el 4-2 definitivo. Los tres goles llegaron en menos de diez minutos, en una reacción que tomó por sorpresa al equipo cajamarquino.

En el tramo final, UTC intentó reaccionar sin éxito: Arce remató fuera en el minuto 93, en la última ocasión clara del partido. Con la victoria, Universitario escala a la cima del Torneo Clausura con 16 puntos, la mayor cantidad de cualquier equipo en la tabla de posiciones al cierre de esta fecha a la espera de lo que hagan Deportivo Garcilaso y Alianza Lima en Matute.

En un partido vibrante, Andy Polo aparece en el área para marcar el cuarto gol de Universitario, sellando una victoria crucial. El equipo crema demuestra su garra y consigue tres puntos valiosos.

Alianza Lima perdió el invicto en Matute

Alianza Lima desperdició la oportunidad de acortar distancias con los líderes del Torneo Clausura al caer 1-0 ante Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la fecha 7. Con la derrota, el equipo de Pablo Guede se quedó con 12 puntos y perdió terreno frente a Universitario y el propio Garcilaso, que con el triunfo escala a la cima con 16 puntos y comparte el liderato con los ‘cremas’. El resultado además rompió el invicto de los ‘blanquiazules’ en Matute durante la presente temporada.

El único gol del partido llegó al minuto 29, cuando Beto Da Silva convirtió desde el punto penal tras una falta sancionada dentro del área sobre Francisco Arancibia. El delantero de Garcilaso esperó el movimiento del arquero Alejandro Duarte y definió con precisión para abrir el marcador. Alianza Lima tuvo momentos para reaccionar: Fernando Gaibor y Federico Girotti probaron al portero Patrick Zubczuk, y al minuto 79 el árbitro anuló un gol del conjunto local por posición adelantada, con el grito de los hinchas ahogado en el estadio. El equipo de Guede también vio anulada una anotación de Paolo Guerrero en el primer tiempo, también por fuera de juego.

El partido tuvo un tramo final de alta intensidad, con Alianza Lima en busca del empate y Garcilaso resistiendo con orden. Kevin Sandoval pudo ampliar la diferencia al minuto 60, pero Duarte respondió con una intervención oportuna. En los minutos finales, los ‘blanquiazules’ no lograron generar peligro real y el marcador no se movió. Alianza Lima queda tercero con 12 puntos, a cuatro unidades de los dos equipos que ahora comparten la punta del Torneo Clausura.

Beto Da Silva asumió la responsabilidad y no falló. Con un toque sutil y esperando el movimiento del arquero, el delantero de Deportivo Garcilaso marcó el primer gol del partido contra Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

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