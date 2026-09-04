Perú

Asesinato de Paul Flores: ‘El Italiano’ fue condenado a 35 años de cárcel por muerte del cantante de Armonía 10

A más de un año del crimen, la justicia sentenció a los cinco implicados en el asesinato del cantante peruano. Pierre Panduro recibió 35 años, mientras que los demás fueron condenados a penas de entre 15 y 16 años de prisión

Un programa de noticias en vivo presenta un reportaje sobre la sentencia de los implicados en el ataque contra el bus de Armonía 10. Se observa una mujer en un entorno formal y un cantante en un escenario, junto a una presentadora de noticias. El informe detalla la condena de Pierre Panduro Verástegui por el disparo que causó la muerte del cantante de la agrupación. Este contenido es una cobertura periodística en formato de noticiero televisivo.
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Se hizo justicia. Pierre Panduro Verástegui, alias ‘El Italiano’, fue condenado a 35 años de prisión por el asesinato de Paul Hambert Flores García, conocido como ‘El Ruso’, integrante de la agrupación musical Armonía 10. La decisión fue dictada este viernes 4 de septiembre por el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte de Lima Este, durante la audiencia en la que se establecieron las responsabilidades de los implicados en el ataque contra el bus de la agrupación.

La jueza Eva María Vázquez sostuvo que se acreditó que Panduro fue quien disparó contra el bus de Armonía 10, ataque que terminó con la vida de Paul Flores. El caso fue calificado como homicidio calificado por alevosía, debido al modo en que se ejecutó el atentado contra la víctima.

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Cinco implicados fueron sentenciados

Además de la condena de 35 años contra Pierre Panduro Verástegui, el tribunal impuso penas de prisión contra otros cuatro implicados en el crimen.

Jorge Roy Reyes Miranda y Edwin Jesús Acosta Jaramillo fueron condenados a 15 años de prisión. Mientras que Mariano Altamirano Ramos y Ángelo Piero Velásquez Moreno recibieron 16 años de cárcel por su participación en los hechos.

Imagen dividida con un hombre en chaleco con la palabra DETENIDO a la izquierda y un cantante con micrófono a la derecha
El procesado alias El Italiano aparece bajo custodia policial junto a una fotografía del cantante Paul Flores de la orquesta Armonía 10. (Infobae Perú)

La diferencia en las penas responde al nivel de participación que el tribunal atribuyó a cada uno de los procesados. Panduro recibió la condena más alta al ser considerado autor del disparo que provocó la muerte de Paul Flores.

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¿Cómo ocurrió el asesinato de Paul Flores?

El asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, ocurrió durante la madrugada del 16 de marzo de 2025, cuando el bus de la agrupación se desplazaba por San Juan de Lurigancho. Según la investigación, el ataque habría sido ejecutado por un grupo de sujetos que se movilizó en vehículos hasta interceptar el bus.

De acuerdo con las pesquisas, Pierre Panduro Verástegui, alias “El Italiano”, fue quien efectuó los disparos contra el vehículo. El ataque alcanzó a Paul Flores, quien se encontraba dentro del bus junto con sus compañeros de la agrupación.

Armonía 10 de Walther Lozada denuncia extorsión y se niega a tener presentaciones en Lima.
Armonía 10 de Walther Lozada denuncia extorsión y se niega a tener presentaciones en Lima.

La investigación también estableció presuntos roles para los otros implicados. Jorge Roy Reyes Miranda, alias “Jorgito”, habría conducido el vehículo en el que se trasladaron algunos de los integrantes del grupo, entre ellos Mariano Altamirano Ramos, alias “Marianito”, y Panduro.

Por su parte, Edwin Jesús Acosta Jaramillo, alias “Gordo Chus”, habría estado a cargo de otro vehículo utilizado durante el desplazamiento del grupo. Mientras que Ángelo Piero Velásquez Moreno, alias “Narizón Ángel”, habría conducido la motocicleta en la que Panduro se trasladó hacia el bus de Armonía 10 para ejecutar el ataque.

Tras recibir el impacto de bala, Paul Flores fue trasladado de emergencia a un establecimiento de salud, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Defensa de acusados intentó cambiar el rumbo del caso

Tras esta lamentable muerte, la familia del cantante exigió justicia y pidió que todos los responsables del crimen sean sancionados. Su esposa, Carolina Jaramillo, se convirtió en una de las principales voces de la familia durante el proceso y cuestionó en reiteradas ocasiones los avances de la investigación.

A más de un año del asesinato, Jaramillo también ha tenido que enfrentar momentos difíciles durante las audiencias judiciales. En una de las últimas jornadas, rompió en llanto luego de que la defensa de los acusados formulara preguntas relacionadas con su relación matrimonial con Paul Flores, en el marco de una hipótesis de un supuesto crimen pasional.

La viuda rechazó esta posibilidad y sostuvo que ese tipo de cuestionamientos buscan desviar la atención del caso y de la responsabilidad de quienes participaron en el ataque contra el bus de Armonía 10.

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