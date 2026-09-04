Municipalidad de Lima presenta nueva Guardia Municipal con cámaras y drones frente a ola de extorsiones y criminalidad

La Municipalidad de Lima presentó la nueva Guardia Municipal en el óvalo Naranjal, en Los Olivos. La estrategia contempla cámaras de videovigilancia, drones, cámaras corporales y el monitoreo de 44 kilómetros de vías metropolitanas para reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar la delincuencia y las extorsiones. Fuente: Exitosa Noticias

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La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó la Guardia Municipal en el óvalo Naranjal, en Los Olivos, como parte de una nueva estrategia para reforzar la seguridad ciudadana y ampliar la vigilancia en diferentes zonas de la capital. La actividad estuvo encabezada por el alcalde Renzo Reggiardo, quien estuvo acompañado por representantes del sector transporte, autoridades y especialistas vinculados a la seguridad.

Durante la presentación, Reggiardo señaló que la implementación también responde a la situación que enfrentan los transportistas por las extorsiones y el crimen organizado. El alcalde sostuvo que la estrategia tendrá alcance en distintos sectores de Lima y destacó la necesidad de fortalecer la presencia de las autoridades frente a la delincuencia.

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“Hoy vamos a dar un paso sumamente importante para fortalecer la seguridad ciudadana de la ciudad”, afirmó el burgomaestre. Según explicó, la iniciativa busca atender tanto a los vecinos como a los transportistas que han sido afectados por hechos delictivos.

Integrantes de la Guardia Municipal de Lima participan en la presentación de una nueva estrategia de seguridad ciudadana en el distrito de Los Olivos. (Captura: Exitosa Noticias)

Renzo Reggiardo presenta la Guardia Municipal y anuncia mayor vigilancia

Reggiardo encabezó la presentación de la Guardia Municipal en el óvalo Naranjal, donde también participaron representantes de la Asociación de Coordinadores de Transporte Urbano (ACTU), la Universidad de San Martín de Porres y especialistas vinculados a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

El alcalde remarcó que la estrategia no estará restringida a Lima Norte. “Esto no lo limitamos solamente a este sector, en toda la ciudad”, sostuvo durante su intervención. También hizo referencia a los transportistas que enfrentan amenazas y extorsiones.

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“Cientos de transportistas se han visto amenazados, que han perdido la vida por la delincuencia, por las extorsiones, por el crimen organizado”, manifestó Reggiardo. El alcalde añadió que su gestión busca evitar que estos hechos continúen afectando a los trabajadores del transporte.

Como parte de esta estrategia, la comuna limeña presentó una infraestructura de videovigilancia destinada a fortalecer el monitoreo de las vías metropolitanas y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.

Centro de monitoreo vigilará 44 kilómetros de vías metropolitanas

De acuerdo con lo explicado por Reggiardo, alrededor de 44 kilómetros de vías metropolitanas serán monitoreados desde el Centro de Monitoreo y Videovigilancia de Lima Norte, denominado C2. La infraestructura cuenta con 41 cámaras instaladas en puntos estratégicos.

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Del total, 21 cámaras tienen capacidad de giro de 360 grados, mientras que otras 20 son fijas. El sistema también contempla siete kilómetros de fibra óptica, nueve puestos operativos, un puesto de supervisión, servidores y sistemas de almacenamiento, además de un video wall compuesto por seis pantallas.

Reggiardo señaló que el C2 está conectado con las cámaras instaladas en el denominado corredor seguro de Chuquitanta, una zona que, según el alcalde, registraba una alta incidencia delictiva vinculada con las extorsiones. “Ahora eso se ha reducido casi a la mínima expresión”, afirmó durante la actividad.

La infraestructura representa una inversión aproximada de S/1 millón, según detalló el alcalde. El sistema permitirá mejorar la observación, generar alertas, registrar incidencias y facilitar la coordinación con la Policía Nacional del Perú ante situaciones que requieran intervención.

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Guardia Municipal contará con cámaras corporales y drones

La nueva Guardia Municipal también incorporará herramientas tecnológicas para reforzar las labores de vigilancia. Entre ellas figuran las cámaras corporales, conocidas como body cams, que serán utilizadas por los agentes durante sus actividades.

Agentes de la Guardia Municipal permanecen en formación durante la presentación de la nueva estrategia de seguridad ciudadana en Los Olivos, Lima. (Captura: Exitosa Noticias)

“Como parte del fortalecimiento de seguridad, tendremos tecnologías integradas al sistema de vigilancia, tales como cámaras corporales, los famosos body cams”, explicó Reggiardo durante la presentación. La Municipalidad de Lima también contempla el uso de drones para labores de supervisión y monitoreo.

Durante la actividad se mostró, además, parte del equipamiento de los agentes, entre ellos chalecos antibalas, cascos, elementos de protección para las extremidades, lentes, bastones y dispositivos de seguridad. El despliegue busca complementar la vigilancia mediante cámaras con presencia de personal en puntos considerados estratégicos.

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Finalmente, Reggiardo anunció el diseño de un modelo de seguridad para los buses, que contempla la integración de sistemas de vigilancia y medidas especiales de protección. La propuesta forma parte del conjunto de acciones que la Municipalidad de Lima plantea para reforzar la seguridad de los vecinos y transportistas frente a la delincuencia.