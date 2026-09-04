Revelan que padre del ministro Rafael Belaúnde es director de minera Paltarumi: “No labora”, había dicho

El político peruano Rafael Belaúnde aparece junto a un documento oficial de la Sunarp sobre la junta de directores de la empresa Paltarumi S.A.C.

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Una polémica más pone en la mira al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. Latina Noticias reveló que el excandidato presidencial de Libertad Popular no transparentó que su padre es director de una empresa minera desde mayo de este año.

De acuerdo con la partida registral de Paltarumi S.A.C. ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Rafael Belaúnde Aubry fue designado director de la sociedad para el periodo mayo 2026-mayo 2029 junto a otras 6 personas.

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Un documento de la Sunarp en Lima acredita el nombramiento de siete directores de la empresa Paltarumi S.A.C. para el periodo de 2026 a 2029.

Ahora bien, en la declaración jurada de intereses que el ministro Rafael Belaúnde presentó tras jurar al cargo el 28 de julio de este año, no figura el vínculo entre el padre y la compañía minera. “No labora”, dice en el apartado donde el titular de Mindef consignó el nombre y profesión de su padre.

“No sé cuál es el vínculo (de mi padre) con Paltarumi, digamos, esto es opuesto a los intereses de la (minera) Poderosa. Tengo entendido que esas dos empresas no se llevan bien. No conocía de ese vínculo. Que él tenía amistad con Jimmy Pflucker (director de Paltarumi), eso sí sabía”, declaró el ministro de Defensa a Latina.

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Una tabla de declaración jurada detalla la identificación, el parentesco y las ocupaciones de los familiares de un declarante.

De acuerdo con reportes periodísticos especializados sobre el sector minero, Paltarumi S.A.C. compraría material aurífero proveniente de Pataz, zona que viene siendo controlada por las Fuerzas Armadas, que responden al Ministerio de Defensa.

Más mineras

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, ya se encontraba bajo cuestionamiento por los aportes de S/1,48 millones que la presidenta del directorio de Compañía Minera Poderosa realizó a su campaña presidencial.

Evangelina Arias, presidenta del directorio de la empresa, efectuó al partido Libertad Popular antes de que él asumiera el cargo. Belaúnde sostiene que el dinero no procedió de la compañía ni fue entregado a su candidatura como persona.

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En declaraciones a RPP, el ministro afirmó: “Yo no he recibido un centavo de la señora Arias ni de la Minera Poderosa”. Añadió que “el financiamiento es al partido, no es a una persona” y que los aportes correspondieron a Arias “a título personal”. Según su explicación, Arias respaldó a Libertad Popular por afinidad de ideas con Mario Vargas Llosa, quien se había incorporado al partido. Belaúnde indicó además que los movimientos fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y descartó que esa relación origine una obligación política o personal.

El titular del Ministerio de Defensa también negó mantener vínculos comerciales o laborales con la minera. “No tengo relación comercial ni he sido empleado ni he trabajado”, señaló al referirse a la empresa. No obstante, reconoció que conoce a Arias y que ambos coincidieron en algunos almuerzos, según una entrevista a Panorama. En ese espacio, precisó que una empresa de saneamiento de su propiedad brindó servicios hace 12 años a una hidroeléctrica perteneciente a una subsidiaria de Poderosa.

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La controversia aumentó por presencia militar en Pataz, provincia de La Libertad donde opera Poderosa. Belaúnde rechazó que el despliegue beneficie a la compañía. “Las Fuerzas Armadas no custodian operaciones ni instalaciones de la minera Poderosa”, afirmó. Añadió que operaciones contra criminales no se coordinan con Poderosa.