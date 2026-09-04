Perú

Fiscalía solicita cuatro años de prisión para ministro Marco Vinelli por presunta colusión

El Ministerio Público también pide tres años y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y S/20.000 de reparación civil

El Ministerio Público planteó de manera alternativa una imputación por negociación incompatible contra el funcionario (Créditos: Canal N)
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La Fiscalía Anticorrupción solicitó cuatro años de prisión contra el actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, por el presunto delito de colusión simple, en un caso vinculado a su gestión en Agro Rural. De manera alternativa, planteó una imputación por negociación incompatible.

Según Canal N, además de la pena privativa de la libertad, el Ministerio Público requirió tres años y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El planteamiento también incluye el pago de S/20.000 por reparación civil por los hechos atribuidos al actual titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El requerimiento reúne, de ese modo, una pretensión penal, una restricción para ocupar funciones estatales y una reparación económica.

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Los hechos bajo investigación corresponden al periodo comprendido entre 2015 y 2016, cuando Vinelli se desempeñaba en Agro Rural, según fuentes consultadas por El Comercio. Ese marco temporal sitúa el caso en una etapa anterior a su actual función ministerial y constituye el periodo examinado por la Fiscalía Anticorrupción. La información conocida hasta ahora se refiere a decisiones adoptadas durante aquella gestión en la entidad.

El pedido de prisión no representa una condena, por lo que Vinelli conserva la presunción de inocencia mientras continúe el proceso judicial - Créditos: Andina/Vidal Tarqui.
El pedido de prisión no representa una condena, por lo que Vinelli conserva la presunción de inocencia mientras continúe el proceso judicial - Créditos: Andina/Vidal Tarqui.

La acusación será evaluada por el Poder Judicial durante la etapa de control de acusación. En esa instancia, el órgano jurisdiccional revisará la procedencia de los cargos formulados y los elementos presentados por el Ministerio Público. El análisis determinará si el proceso continúa en los términos solicitados por la Fiscalía.

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El pedido fiscal no equivale a una condena. Mientras la causa siga en trámite y no exista una decisión judicial, Marco Vinelli mantiene la presunción de inocencia. La revisión de la acusación definirá el curso posterior del expediente y la viabilidad de las sanciones requeridas por el Ministerio Público.

¿Quién es Marco Vinelli Ruiz?

Marco Vinelli cuenta con formación en Economía y estudios de posgrado que incluyen una maestría en Administración Estratégica de Empresas (MBA) y otra en Finanzas. Su experiencia también se extiende al ámbito empresarial: actualmente ocupa la gerencia general de Allpu, compañía vinculada a la agroexportación, y está al frente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de ESAN.

Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en áreas relacionadas con el sector agrario y el desarrollo productivo. Entre sus especialidades figuran la infraestructura de riego, el acceso al financiamiento para productores rurales, la adaptación frente al cambio climático y la seguridad alimentaria. Estos conocimientos forman parte del perfil técnico con el que ahora asume responsabilidades en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

La investigación se centra en hechos ocurridos entre 2015 y 2016, cuando Vinelli dirigía Agro Rural y ocupaba otros cargos en el sector agrario - Créditos: Andina.
La investigación se centra en hechos ocurridos entre 2015 y 2016, cuando Vinelli dirigía Agro Rural y ocupaba otros cargos en el sector agrario - Créditos: Andina.

Experiencia en la gestión pública

El recorrido de Vinelli también incluye cargos dentro de la administración estatal. Entre 2015 y 2016 estuvo al frente del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) como director ejecutivo. Durante ese periodo también ocupó la Dirección General de Negocios Agrarios del entonces Ministerio de Agricultura y dirigió el Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas).

Desde esas posiciones participó en la implementación de iniciativas destinadas a elevar la productividad del campo y ampliar el respaldo institucional dirigido a los pequeños productores. Su paso por estas dependencias le permitió conocer de manera directa la ejecución de programas vinculados con el desarrollo del sector agropecuario.

Vinculación con la formación académica

A la gestión pública y privada se suma una trayectoria dedicada a la enseñanza especializada. Vinelli ha participado como docente en cursos relacionados con el diseño y evaluación de Asociaciones Público-Privadas (APP), obras por impuestos y el sistema Invierte.pe.

Asimismo, desarrolló actividades académicas vinculadas con tributación, aspectos legales y evaluación de proyectos. También dictó diplomaturas enfocadas en la gerencia de agronegocios para el desarrollo sostenible en Ica y Trujillo, además de cursos sobre evaluación privada de proyectos agroindustriales.

La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para el actual ministro Marco Vinelli por presunta colusión simple en un caso relacionado con Agro Rural - Créditos: Andina/Daniel Bracamonte.
La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para el actual ministro Marco Vinelli por presunta colusión simple en un caso relacionado con Agro Rural - Créditos: Andina/Daniel Bracamonte.

Su labor educativa incluye, además, participación en programas de maestría relacionados con la Administración de Agronegocios y el Desarrollo Sostenible. A ello se suma su intervención en módulos especializados sobre modelos y estrategias aplicados a los agronegocios.

Del equipo de transferencia al gabinete

Uno de los antecedentes más recientes de Vinelli antes de llegar al gabinete fue su participación como responsable del equipo de transferencia del gobierno de Keiko Fujimori. Desde esa función intervino en las coordinaciones relacionadas con el cambio de administración y en el trabajo previo para establecer las principales líneas de acción de la nueva gestión.

Su participación en ese proceso incrementó su cercanía con el equipo técnico y político de la administración entrante. En los días previos al anuncio del gabinete, su nombre ya era mencionado entre las alternativas para ocupar la cartera agraria, hasta consolidarse finalmente como uno de los integrantes del nuevo Consejo de Ministros.

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