Viviana Rivasplata expresa su desagrado tras ser mencionada en el libro de Gisela Valcárcel: “Me suena a doble discurso”

Viviana Rivasplata pide proteger a sus hijos tras confesiones de Gisela Valcárcel

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Viviana Rivasplata expresó su malestar por las referencias que, según consideró, aluden a ella en el libro de Gisela Valcárcel, El poder de ser tú. Aunque la conductora no menciona a la modelo por su nombre y apellido, la exreina de belleza afirmó que el contenido volvió a instalar una historia del pasado que también involucra a Roberto Martínez.

Rivasplata fue consultada sobre el tema en el pódcast Q’ Bochinche, donde remarcó que el paso de los años no elimina el impacto que pueden tener esas alusiones en su entorno familiar. La modelo sostuvo que su principal preocupación está vinculada con sus hijos, quienes son menores de edad.

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“Yo acá salgo por mis hijos, nada más, porque no es que por mí, yo ya estoy curtida”, señaló. La empresaria indicó que atravesó esa etapa cuando era joven y que ahora se encuentra enfocada en su familia, su matrimonio y sus actividades fuera de la televisión.

Las declaraciones surgieron después de que Gisela Valcárcel abordara en su libro episodios de infidelidad durante su matrimonio con Roberto Martínez. La presentadora evitó identificar de manera directa a las personas involucradas, pero el relato generó comentarios en redes sociales y reactivó la discusión sobre la relación que posteriormente mantuvieron Rivasplata y el exfutbolista.

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La modelo sostuvo que las referencias sobre una antigua relación la incomodan por el impacto que pueden tener en sus menores y recordó su versión de los hechos

Rivasplata dijo que la historia afecta a sus hijos

Durante la entrevista, Viviana Rivasplata cuestionó que se exponga una versión del episodio sin tomar en cuenta las consecuencias que pueden tener estas referencias para otras personas involucradas. Según explicó, no tiene sentido para ella que haya optado pro no mencionar a Javier Carmona, su exesposo, por respeto a su hija, y su cuente su versión sobre lo sucedido con Roberto Martínez, cuando ella tiene dos hijos.

“Lo que me suena a doble discurso en este momento es: si proteges a los hijos de un lado, ¿por qué no proteges a los hijos de todo el mundo?”, manifestó.

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La modelo explicó que no busca hablar del tema por una situación personal pendiente, sino por el efecto que puede tener en sus hijos. “Ese tipo de cosas realmente sí me fastidian porque tengo hijos pequeños, pero no por otra cosa”, añadió.

Rivasplata afirmó que ha construido su vida lejos de aquella polémica y destacó que mantiene una relación de 17 años con su esposo. “Tengo mis hijos, tengo mi esposo, 17 años de relación. He construido mi vida hacia adelante”, declaró al recordar que incluso se reunió con Valcárcel y participó en uno de sus programas.

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La empresaria también sostuvo que nunca se ocultó ni participó de manera deliberada en una situación que afectara a otra persona. “Yo no he estado escondiéndome nunca de nadie, ni mucho menos. Yo siempre he estado bien transparente en todo”, aseguró.

Viviana Rivasplata cuestiona a Gisela Valcárcel por reavivar su historia con Roberto Martínez. YouTube: Q’Bochinche.

“Nos engañó la misma persona”, afirmó sobre Roberto Martínez

En otra parte de la conversación, la exreina de belleza sostuvo que el episodio debe analizarse desde las experiencias de ambas mujeres. Rivasplata indicó que tanto ella como Gisela Valcárcel fueron afectadas por las decisiones de Roberto Martínez en momentos diferentes.

“Nos engañó la misma persona y eso hay que ponerlo claro”, manifestó al referirse al exfutbolista. La modelo precisó que no considera que exista una competencia o rivalidad entre ella y la conductora por lo ocurrido hace décadas.

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Rivasplata afirmó que hay tres miradas sobre esa historia. Una corresponde a Martínez; otra, a ella; y la tercera, a Valcárcel. “El de él, que él solo conocerá; el mío, que es totalmente transparente; y el de ella, que también es válido, porque a ambas nos hicieron sufrir de alguna manera”, comentó.

La empresaria remarcó que le resulta incómodo que el tema resurja en la conversación pública. “La gente vuelve a tocar un tema que no tiene fundamento y no es agradable para nadie”, expresó.

También planteó que una sola persona habría generado dolor en ambas relaciones. “Es desagradable para mí y para ella porque una sola persona, de alguna manera, jugó con ambas en diferentes tiempos”, señaló.

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La modelo aseguró que su relación comenzó después del divorcio

Rivasplata sostuvo que su vínculo sentimental con Martínez empezó luego de que el exfutbolista formalizara su divorcio de Gisela Valcárcel. No obstante, reconoció que él la buscó cuando ya se encontraba separado de la conductora.

“Mi relación siempre fue clara: con un hombre que ya había firmado su divorcio”, afirmó. La modelo explicó que, tras un periodo de acercamiento, ambos decidieron iniciar una relación y luego contrajeron matrimonio.

La empresaria relató que también sufrió una decepción dentro de ese vínculo. “Nos llegamos a casar y me decepcionó también”, sentenció.

Al referirse a las alusiones en El poder de ser tú, Rivasplata insistió en que no cuestiona el derecho de Valcárcel a expresar sus sentimientos. Sin embargo, pidió que se tome en cuenta que el relato vuelve a situarla en una polémica que considera superada y que ahora alcanza a sus hijos.

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“Honestamente, no es agradable. Si bien es cierto que hay que validar los sentimientos de las personas, han pasado tres décadas y cada quien ha continuado con su vida”, manifestó.

La empresaria sostuvo que su relación con Roberto Martínez comenzó cuando el exfutbolista ya estaba divorciado. YouTube: Q’Bochinche.