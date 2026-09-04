Alejandra Baigorria niega relación con el albergue de Chaclacayo y cuestiona que usen su nombre en denuncia

Alejandra Baigorria niega relación con el albergue de Chaclacayo

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Alejandra Baigorria rechazó tener responsabilidad en el albergue de mascotas de Chaclacayo que fue expuesto en un informe de Magaly TV La Firme. La empresaria sostuvo que el recinto mencionado en el programa no corresponde al espacio que ella impulsó y afirmó que no recibió solicitudes de ayuda de parte de las personas a cargo del lugar.

La reacción de Baigorria se produjo después de la difusión de imágenes y testimonios de vecinos que alertaron sobre la situación de perros y gatos rescatados en un predio de Chaclacayo. En el informe, algunas residentes cuestionaron a la influencer y también reclamaron explicaciones al alcalde Sergio Baigorria, padre de la empresaria.

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Ante la repercusión del caso, la figura televisiva pidió que se investigue por qué su nombre apareció ligado a la denuncia. “Habría que investigar por qué ellas están usando mi nombre si yo no tengo nada que ver ahí”, manifestó.

Baigorria planteó, además, que detrás de los cuestionamientos podría existir un interés político. “¿Será que están haciendo una guerra política y usando mi nombre? Hay que investigar”, declaró al ser consultada sobre la denuncia que se emitió en el programa conducido por Magaly Medina.

La empresaria insistió en que su padre y ella fueron involucrados en un asunto ajeno a sus actividades. “¿Yo soy política? ¿Yo tengo obligación de ayudar a todos los albergues de Lima? No”, expresó durante su descargo.

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Su albergue está en San Martín de Porres

En su explicación, Alejandra Baigorria remarcó que existen dos albergues distintos y señaló que el que ella apoyó se ubica en San Martín de Porres, cerca del óvalo Naranjal. Según dijo, ese recinto ya se encuentra terminado y cuenta con las condiciones necesarias para atender a los animales.

“Lo que yo quería aclarar era que son dos albergues diferentes. No es que yo haya dejado tirado un albergue o algo así”, indicó. Luego precisó que el establecimiento al que se refirió el informe está situado en Chaclacayo y aseguró desconocer los problemas expuestos en televisión.

“Este albergue del cual están hablando está en Chaclacayo y no sé qué problemas hay porque no estoy enterada”, afirmó. La empresaria sostuvo que se enteró de la situación después de recibir mensajes de seguidores y personas cercanas que le enviaron la noticia.

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Baigorria también afirmó que nadie se comunicó con ella antes de hacer pública la denuncia. “Si ellos me hubieran escrito a mí y me hubieran mandado un papel, una solicitud, me hubieran dicho ‘pucha, necesitamos’, con todo gusto. Pero no me lo han mandado, no me han solicitado, no se han comunicado conmigo”, señaló.

La empresaria cuestionó que el informe la relacionara con el predio de Chaclacayo sin que, según su versión, hubiera existido un contacto previo para requerir su apoyo. “Lo único que han hecho es atacar”, manifestó.

La figura televisiva afirmó que desconocía los problemas del recinto ubicado en Chaclacayo y planteó que los reclamos podrían tener un trasfondo político. José Pastor/ TikTok

En ese sentido, consideró que los titulares que vinculan su nombre con la situación del albergue pueden afectar su imagen pública. Baigorria sostuvo que parte del público podría quedarse solo con la información inicial sin revisar el contenido completo del informe o su posterior descargo.

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Baigorria respondió a usuaria que le reclamó en Instagram

La controversia también llegó a las redes sociales de Alejandra Baigorria. Un usuario de Instagram le reclamó por la situación de los animales expuesta en la denuncia, lo que llevó a la empresaria a responder de manera directa para diferenciar ambos establecimientos.

“Reina, creo que te estás equivocando el albergue q yo construí ya está listo y lindo y es aquí en Lima por el ovalo naranjal puedes ver los videos”, escribió Baigorria en la sección de comentarios.

Con ese mensaje, la empresaria volvió a marcar distancia del recinto ubicado en Chaclacayo y sostuvo que el lugar al que ella destinó recursos se encuentra en otra zona de Lima. También invitó al usuario a revisar los videos que publicó sobre el espacio que, según explicó, ayudó a construir.

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El avance de Magaly TV, La Firme había recogido la preocupación de residentes de la zona por las condiciones de los animales y el estado de las instalaciones del albergue de Chaclacayo. Una vecina incluso pidió que Baigorria acudiera al lugar para responder por la situación.

La empresaria rechazó ese reclamo y reiteró que “yo no tengo nada que ver ahí”, siendo respaldada por sus seguidores.