Perú Deportes

“La familia le pidió que deje Sporting Cristal”, la tajante postura sobre el futuro de Julio César Uribe tras ataque de barristas

Tras la condenable agresión al ‘Diamante’, Pedro García reveló la posición del entorno del dirigente sobre su permanencia en el cuadro de La Florida. Y exigió que el club brinde protección a los jugadores y Roberto Mosquera

La firme postura del entorno de Julio César Uribe tras ataque de barristas de Sporting Cristal.
La firme postura del entorno de Julio César Uribe tras ataque de barristas de Sporting Cristal.
Guardar

Julio César Uribe fue agredido a la salida de los entrenamientos de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. El director general de fútbol de la institución fue atacado por un grupo de barristas, de acuerdo con las imágenes que circularon tras el episodio el jueves 3 de septiembre.

El club rimense comunicó que ya identificó a algunas de las personas involucradas y adelantó que serán “denunciados ante el Ministerio Público”. La institución indicó que mantiene acciones para reconocer al resto de los responsables. El caso expuso una situación de violencia contra el ídolo y principal dirigente deportivo.

PUBLICIDAD

¿Julio César Uribe seguirá al mando de Sporting Cristal?

La lamentable agresión que sufrió Julio César Uribe podría traer serias consecuencias sobre su futuro en Sporting Cristal. Pedro García reveló que la permanencia del director general de fútbol se vería afectada luego de ataque.

“Les cuento algo que es novedoso respecto al profe Uribe. Y lo puedo contar. En este minuto les cuento una cosa que, de alguna manera, en mi presunción había adelantado. Toda la familia le está pidiendo a Uribe que deje Cristal. Su esposa, sus tres hijos y sus nietos le están pidiendo que deje Cristal. Porque si tu papá o tu abuelo ha pasado por esa situación miserable, no puede sino recomendarle su salida”, informó el periodista deportivo en el programa ‘Pedro Responde’.

PUBLICIDAD

El 'Diamante' sufrió ataque en los exteriores del estadio Alberto Gallardo. (Play TV)

“Es más importante proteger a los jugadores que ganar el domingo”

Pedro García fue enfático en condenar los hechos que provocó el ataque a Julio César Uribe por barristas de Sporting Cristal. Exigió que el club rimense brinde protección a los jugadores y Roberto Mosquera para que no sufran lo mismo.

“No estamos hablando de que lo putean; te la bancas. El fútbol es también que te puteen de vez en cuando o muy seguido, si quieres. Pero en este caso había una agresión y, la verdad, la seguridad de él corre peligro como la de los jugadores. Por eso yo digo que es urgente para Sporting Cristal que no distraigan recursos en otra huevada y que en este momento se enfoquen en proteger a los jugadores, Uribe y al propio Roberto Mosquera, porque ayer fue Uribe, mañana puede ser Mosquera. Es más importante proteger a los futbolistas, Mosquera, Uribe y a los suyos, que ganar el domingo”, apuntó el comunicador.

Julio César Uribe, agredido a la salida de un entrenamiento por barristas de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
Julio César Uribe, agredido a la salida de un entrenamiento por barristas de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Así fue la agresión que sufrió Julio César Uribe

Julio César Uribe recibió un golpe en la nuca cuando se encontraba en los exteriores del estadio Alberto Gallardo, tras el entrenamiento de Sporting Cristal.

El director general de fútbol del club había descendido de su vehículo para dialogar con un efectivo policial durante la tarde del jueves 3 de septiembre.

En ese momento, uno de los barristas presentes lo atacó físicamente. La agresión ocurrió en medio de la tensión que rodea al conjunto celeste por su campaña en la Liga 1 2026.

El agresor se retiró rápidamente del lugar antes de que las autoridades pudieran intervenir. Otro de los presentes grabó la secuencia con su teléfono celular. Luego, las imágenes circularon en redes sociales y expusieron el ataque contra Uribe.

El Director Deportivo del club del Rímac recibió un golpe a traición mientras intentaba calmar el clima convulso de una facción de barristas que atacaron a la delegación. | VIDEO: Infobae Perú

Temas Relacionados

Julio César UribeSporting CristalLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

El club cutervino emitió un comunicado oficial en el que solicita revisar la designación de Michael Espinoza como juez principal del duelo programado para el domingo 6 de septiembre en el Estadio Monumental

El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

Fernando Pacheco reveló por qué descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: “Sé de las capacidades que tengo”

El atacante reveló que su prioridad inicial era el exterior, pero que la incertidumbre del mercado y una oferta concreta desde el Cusco cambiaron el rumbo de una negociación que parecía apuntar a otro lado

Fernando Pacheco reveló por qué descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: “Sé de las capacidades que tengo”

Wilton Sampaio será el árbitro del partido de ida entre Cienciano y Montevideo City por cuartos de final de Copa Sudamericana 2026

El colegiado brasileño fue designado por la Conmebol para impartir justicia en el duelo que tendrá lugar en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco

Wilton Sampaio será el árbitro del partido de ida entre Cienciano y Montevideo City por cuartos de final de Copa Sudamericana 2026

Mano Menezes le atribuye a Jairo Vélez la responsabilidad de ser el ‘10′ de la selección peruana en las Eliminatorias 2030

A través de una entrevista a una cadena brasileña, el seleccionador nacional ha designado al volante de Alianza Lima como el organizador de juego de la ‘bicolor’ durante su proceso, el cual durará cuatro años

Mano Menezes le atribuye a Jairo Vélez la responsabilidad de ser el ‘10′ de la selección peruana en las Eliminatorias 2030

Como en Roland Garros, el físico le volvió a pasar factura a Ignacio Buse en el US Open tras ganar un título ATP en la semana previa

En París, la primera raqueta nacional llegaba con el trofeo de Hamburgo bajo el brazo y la exigencia que demandó una semana de rendimiento al más alto nivel; en Nueva York, la historia se repitió

Como en Roland Garros, el físico le volvió a pasar factura a Ignacio Buse en el US Open tras ganar un título ATP en la semana previa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cómo se realiza la impugnación de voto y de identidad en la mesa de sufragio

Cómo se realiza la impugnación de voto y de identidad en la mesa de sufragio

Ley Seca durante las Elecciones Municipales y Regionales 2026: horarios y sanciones

Pelea en Renovación Popular: Lourdes Alcorta señala que Norma Yarrow “metió la pata” al pedir salida de Óscar Arriola

López Aliaga admite que Carlos Álvarez “no es experto” para dirigir su plan de seguridad: “Pero tiene confianza”

Keiko Fujimori, invocó hoy al Congreso a agilizar el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina exige a Jefferson Farfán responder por sus terapias tras estar pendiente de su trabajo comunitario: “¿Fuiste, sí o no?”

Magaly Medina exige a Jefferson Farfán responder por sus terapias tras estar pendiente de su trabajo comunitario: “¿Fuiste, sí o no?”

Magaly Medina cuestiona a Sergio Baigorria por 50 animales abandonados: “¿Qué comen?, no es un buen ser humano”

Ex de Yiddá Eslava, Ángel Fernández, lanza fulminante mensaje tras separación: “Que no ilusione a la gente”

Jefferson Farfán tiene tres días para acreditar terapia psicológica ordenada por juez: caso podría llegar al Ministerio Público

Susana Alvarado sorprende con mensaje de desamor tras revelación de Pamela López sobre Paco Bazán: “Cueste lo que cueste yo de aquí te sacaré”

DEPORTES

El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

Fernando Pacheco reveló por qué descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: “Sé de las capacidades que tengo”

Wilton Sampaio será el árbitro del partido de ida entre Cienciano y Montevideo City por cuartos de final de Copa Sudamericana 2026

Mano Menezes le atribuye a Jairo Vélez la responsabilidad de ser el ‘10′ de la selección peruana en las Eliminatorias 2030

Como en Roland Garros, el físico le volvió a pasar factura a Ignacio Buse en el US Open tras ganar un título ATP en la semana previa