“La familia le pidió que deje Sporting Cristal”, la tajante postura sobre el futuro de Julio César Uribe tras ataque de barristas

La firme postura del entorno de Julio César Uribe tras ataque de barristas de Sporting Cristal.

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Julio César Uribe fue agredido a la salida de los entrenamientos de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. El director general de fútbol de la institución fue atacado por un grupo de barristas, de acuerdo con las imágenes que circularon tras el episodio el jueves 3 de septiembre.

El club rimense comunicó que ya identificó a algunas de las personas involucradas y adelantó que serán “denunciados ante el Ministerio Público”. La institución indicó que mantiene acciones para reconocer al resto de los responsables. El caso expuso una situación de violencia contra el ídolo y principal dirigente deportivo.

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¿Julio César Uribe seguirá al mando de Sporting Cristal?

La lamentable agresión que sufrió Julio César Uribe podría traer serias consecuencias sobre su futuro en Sporting Cristal. Pedro García reveló que la permanencia del director general de fútbol se vería afectada luego de ataque.

“Les cuento algo que es novedoso respecto al profe Uribe. Y lo puedo contar. En este minuto les cuento una cosa que, de alguna manera, en mi presunción había adelantado. Toda la familia le está pidiendo a Uribe que deje Cristal. Su esposa, sus tres hijos y sus nietos le están pidiendo que deje Cristal. Porque si tu papá o tu abuelo ha pasado por esa situación miserable, no puede sino recomendarle su salida”, informó el periodista deportivo en el programa ‘Pedro Responde’.

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El 'Diamante' sufrió ataque en los exteriores del estadio Alberto Gallardo. (Play TV)

“Es más importante proteger a los jugadores que ganar el domingo”

Pedro García fue enfático en condenar los hechos que provocó el ataque a Julio César Uribe por barristas de Sporting Cristal. Exigió que el club rimense brinde protección a los jugadores y Roberto Mosquera para que no sufran lo mismo.

“No estamos hablando de que lo putean; te la bancas. El fútbol es también que te puteen de vez en cuando o muy seguido, si quieres. Pero en este caso había una agresión y, la verdad, la seguridad de él corre peligro como la de los jugadores. Por eso yo digo que es urgente para Sporting Cristal que no distraigan recursos en otra huevada y que en este momento se enfoquen en proteger a los jugadores, Uribe y al propio Roberto Mosquera, porque ayer fue Uribe, mañana puede ser Mosquera. Es más importante proteger a los futbolistas, Mosquera, Uribe y a los suyos, que ganar el domingo”, apuntó el comunicador.

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Julio César Uribe, agredido a la salida de un entrenamiento por barristas de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Así fue la agresión que sufrió Julio César Uribe

Julio César Uribe recibió un golpe en la nuca cuando se encontraba en los exteriores del estadio Alberto Gallardo, tras el entrenamiento de Sporting Cristal.

El director general de fútbol del club había descendido de su vehículo para dialogar con un efectivo policial durante la tarde del jueves 3 de septiembre.

En ese momento, uno de los barristas presentes lo atacó físicamente. La agresión ocurrió en medio de la tensión que rodea al conjunto celeste por su campaña en la Liga 1 2026.

El agresor se retiró rápidamente del lugar antes de que las autoridades pudieran intervenir. Otro de los presentes grabó la secuencia con su teléfono celular. Luego, las imágenes circularon en redes sociales y expusieron el ataque contra Uribe.

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El Director Deportivo del club del Rímac recibió un golpe a traición mientras intentaba calmar el clima convulso de una facción de barristas que atacaron a la delegación. | VIDEO: Infobae Perú