Perú

María Becerra volverá a Lima con su Quimera Tour: fecha, lugar y venta de entradas

La cantante argentina volverá al país como parte de una gira que reúne sus canciones más conocidas y una nueva propuesta escénica

María Becerra regresará a Lima con una fecha de su “Quimera Tour” en Costa 21
María Becerra regresará a Lima con una fecha de su “Quimera Tour” en Costa 21
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La cantante argentina María Becerra anunció que regresará a Perú para presentar su gira ‘Quimera Tour’, vinculada a su tercer álbum de estudio, y reunirá canciones de distintas etapas de su carrera.

El anuncio confirma el retorno de la artista a Lima, donde cuenta con un público que la sigue desde sus primeros lanzamientos como solista y sus colaboraciones con exponentes del pop latino y la música urbana. En esta oportunidad, su repertorio incluiría temas como “¿Qué Más Pues?”, “Corazón Vacío”, “Automático”, “Ojalá”, “Miénteme” y “Los del Espacio”.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Maria Becerra?

El concierto de la esperada cantante será el próximo 4 de noviembre de 2026 para ofrecer un concierto en Costa 21, en el distrito de San Miguel.

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La fecha en Costa 21 se enmarca en la etapa de promoción de “Quimera”, un trabajo que, según la presentación de la gira, traslada al escenario una propuesta visual basada en distintos personajes y facetas de la intérprete.

¿Cuándp es la preventa y venta de entradas?

La venta anticipada para el concierto de María Becerra se realizará durante dos días. El proceso empezará el viernes 4 de septiembre y continuará el sábado 5 de septiembre, ambos días desde las 11:00.

Las entradas estarán disponibles en la plataforma Teleticket. La producción informó que habrá un beneficio de hasta 15% para los clientes de Interbank, aunque el descuento dependerá del stock destinado a esa etapa de venta.

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¿Cuánto cuentas las entradas para ver a María Becerra?

Por ahora, no se han difundido los precios por zonas ni el mapa de ubicación para el show. Tampoco se informó si habrá artistas invitados o una programación previa antes de la presentación principal.

El concierto será uno de los eventos de la agenda musical internacional de noviembre en Lima. La artista llegará con un formato que busca integrar su catálogo de éxitos con las canciones de su producción más reciente.

La cantante argentina mantiene una trayectoria marcada por temas que transitan entre el pop, el reguetón, la balada y otros sonidos urbanos. Ese cruce de estilos le permitió trabajar con intérpretes de diferentes escenas musicales.

‘Quimera’ es su tercer álbum de estudio

‘Quimera’, publicado en noviembre de 2025, es el tercer álbum de estudio de María Becerra. El proyecto incluye colaboraciones con Tini, Paulo Londra, Karina, El Alfa, Rei y Taichu.

El concierto reunirá éxitos de su repertorio y temas de su tercer álbum, “Quimera”
El concierto reunirá éxitos de su repertorio y temas de su tercer álbum, “Quimera”

La propuesta del disco plantea distintas dimensiones emocionales y personales a partir de personajes o alter egos. Esa idea fue trasladada a los shows de la gira mediante recursos audiovisuales, cambios de vestuario y una puesta escénica que acompaña cada bloque del repertorio.

La producción adelantó que el ‘Quimera Tour’ incluirá una narrativa visual alrededor de esos universos. El concierto en Lima combinará canciones del nuevo álbum con títulos que marcaron momentos anteriores de su carrera.

Entre sus temas más reconocidos figura “¿Qué Más Pues?”, colaboración con el colombiano J Balvin. También forman parte de su repertorio “Miénteme”, junto a Tini; “Automático”; “Ojalá”; y “Corazón Vacío”.

“Los del Espacio”, canción en la que participa junto a varios artistas argentinos, también aparece entre los temas anunciados para la presentación. La selección final dependerá del formato que la cantante utilice en la gira y de las adaptaciones previstas para cada ciudad.

María Becerra, de las redes sociales a los escenarios

Nacida en Buenos Aires, Argentina, María Becerra inició su exposición pública a través de plataformas digitales, donde construyó una comunidad de seguidores antes de enfocarse en la música. Con el tiempo, llevó ese alcance a los escenarios y comenzó a publicar canciones propias.

Su carrera como cantante se desarrolló con lanzamientos que ingresaron en listas de reproducción y plataformas de audio. A la vez, sumó colaboraciones con artistas de Argentina, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y otros países de la región.

La intérprete se posicionó como una de las voces de la generación que surgió desde internet y luego amplió su presencia en festivales, giras y producciones internacionales. Sus canciones alternan registros melódicos con bases de música urbana y letras centradas en experiencias afectivas, rupturas y vínculos personales.

La presentación de noviembre supondrá un nuevo encuentro con el público peruano. El concierto está previsto para el miércoles 4 de noviembre en Costa 21 y las entradas estarán disponibles desde este viernes 4 de septiembre.

La artista argentina presentará en Perú canciones de su nueva etapa musical
La artista argentina presentará en Perú canciones de su nueva etapa musical

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