Mario Hart defiende a Alejandra Baigorria tras denuncia por albergue en Chaclacayo: “El ser hija del alcalde no la hace responsable”

Mario Hart defiende a Alejandra Baigorria tras grave denuncia

Guardar

Mario Hart afirmó que Alejandra Baigorria no tiene responsabilidad directa en la denuncia vecinal sobre un albergue de animales en Chaclacayo, pese a que su padre, Sergio Baigorria, es alcalde del distrito. El piloto sostuvo que ser hija de una autoridad no la obliga a responder por las condiciones del recinto ni por los mensajes que puedan llegarle a través de sus redes sociales.

El caso fue abordado en el programa Sin + que decir, donde los integrantes de la mesa debatieron sobre la exposición pública de la empresaria y las responsabilidades que podrían corresponder a cada involucrado. La discusión surgió tras un informe de Magaly TV, La Firme, que mostró imágenes del albergue y recogió los reclamos de vecinos preocupados por el estado de los animales y las instalaciones.

PUBLICIDAD

La figura televisiva afirmó que desconocía los problemas del recinto ubicado en Chaclacayo y planteó que los reclamos podrían tener un trasfondo político. José Pastor/ TikTok

En el reportaje, algunas residentes de Chaclacayo pidieron explicaciones a Sergio Baigorria y también mencionaron a Alejandra Baigorria. La empresaria ya había respondido que el albergue señalado no es el mismo espacio que ella apoyó en San Martín de Porres y sostuvo que no recibió una solicitud formal de ayuda relacionada con el recinto cuestionado.

Mario Hart tomó esa aclaración como punto de partida y consideró que no se puede trasladar a la influencer una responsabilidad que, según dijo, no le corresponde por su vínculo familiar con el alcalde.

Alejandra Baigorria no administra el albergue

Durante la conversación, Ethel Pozo recordó que Alejandra Baigorria tuvo participación en las campañas de su padre y que esa cercanía hace que parte del público asocie a la empresaria con la actual gestión municipal.

PUBLICIDAD

“Mucha gente relaciona que gracias a Alejandra y por las campañas que ayudó su papá está sentado en el sillón municipal”, comentó la conductora.

Frente a esa posición, Mario Hart remarcó que esa relación no convierte a Baigorria en responsable de un establecimiento que no administra. “La realidad es que Alejandra no tiene ninguna responsabilidad sobre ese albergue y sobre ese descuido de los perros”, manifestó.

El exparticipante de Esto es guerra agregó que el parentesco con Sergio Baigorria no le impone la obligación de responder por cada pedido de ayuda que pueda aparecer en redes. “El ser hija del alcalde no la hace responsable y no te obliga a estar viendo los mensajes en tus redes sociales o contestar a cuánto albergue”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Hart señaló que la empresaria ha brindado apoyo a otros refugios de animales en el pasado, pero precisó que esa ayuda voluntaria no implica que deba asumir la atención de todos los casos de Lima. “Uno hace lo que puede, como en algún momento ella lo ha hecho en otros albergues”, añadió.

Alejandra Baigorria niega relación con el albergue de Chaclacayo

El piloto dijo que el caso llamó la atención por Alejandra

Para Mario Hart, el nombre de Alejandra Baigorria fue utilizado por su nivel de exposición pública. El piloto sostuvo que mencionarla permitió que la denuncia tuviera una mayor repercusión en redes sociales y programas de espectáculos.

“Han utilizado su nombre para llamar la atención”, dijo durante el espacio. Su comentario recibió respuestas distintas de los demás panelistas, quienes coincidieron en que el problema expuesto en el albergue debe ser atendido, aunque discreparon sobre el alcance de la responsabilidad de la empresaria.

PUBLICIDAD

Israel Dreyfus también defendió la idea de que Alejandra Baigorria no puede ser responsabilizada por la decisión de los electores de votar por su padre. “Alejandra no le puso la pistola a nadie para que voten”, expresó.

Hart planteó, además, que sería necesario revisar el trasfondo de los cuestionamientos, en línea con lo que manifestó previamente la empresaria. “Si es como lo da a entender Alejandra, desprestigiar a su papá para de alguna manera promocionarse y lanzarse como alcaldesas, sería un juego sucio”, afirmó.

Sin embargo, el piloto estableció una diferencia entre la discusión política y la situación de los animales. “Lo que sí está claro es que el albergue está en malas condiciones, eso sí hay que tratar de solucionar”, sostuvo.

PUBLICIDAD

También señaló que los perros y gatos no deben quedar expuestos a la disputa pública. “Los animales no tienen la culpa de nada. Hay que hacer que puedan tener una mejor vida”, expresó.

Vecinos de Chaclacayo arremeten contra Alejandra Baigorria y su padre por abandonar albergue de perritos