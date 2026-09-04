Defensor del Pueblo responde a denuncia constitucional: “Si tengo que pedir disculpas, lo voy a pedir”

Josué Gutiérrez se refirió a la denuncia constitucional en su contra. | Defensoría

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El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció tras la denuncia constitucional presentada en su contra por la diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, debido a sus declaraciones sobre la posibilidad de que la presidenta Keiko Fujimori incremente su aprobación si decidiera cerrar el Congreso.

En declaraciones exclusivas a RPP, Gutiérrez aseguró que está dispuesto a acudir al Parlamento para responder por sus afirmaciones si la denuncia prospera. El funcionario también señaló que, si corresponde, ofrecerá nuevamente disculpas y afirmó que ya hizo llegar las excusas por sus declaraciones.

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La denuncia atribuye al titular de la Defensoría del Pueblo una presunta infracción de cinco artículos de la Constitución y plantea como sanciones su destitución y una inhabilitación para ejercer función pública por un periodo de hasta 10 años.

El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, en una foto de archivo. EFE/ Aldair Mejía

Gutiérrez asegura que acudirá al Congreso para responder por sus declaraciones

Gutiérrez evitó cuestionar la presentación de la denuncia y sostuvo que una medida de control político también permite que el funcionario involucrado pueda explicar su posición ante el Congreso. En ese sentido, afirmó que no tiene inconvenientes en acudir al Parlamento si el procedimiento avanza.

“Si tengo que pedirle disculpa, lo voy a pedir. Y las he pedido y hecho llegar, como repito, las excusas correspondientes”, declaró a RPP el defensor del Pueblo.

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El funcionario también rechazó que sus declaraciones hayan buscado promover una ruptura del orden constitucional. Durante su pronunciamiento, marcó distancia de cualquier iniciativa destinada a afectar la institucionalidad democrática.

Josué Gutiérrez. Foto: Defensoría del Pueblo.

“Nunca he promovido ni promoveré un Estado que atente contra el quiebre de su orden constitucional, jamás”, sostuvo Gutiérrez en la entrevista con RPP.

De esta manera, el titular de la Defensoría planteó que el eventual procedimiento parlamentario puede servir para aclarar el sentido de sus declaraciones y ratificar su posición frente al respeto del orden democrático.

Diputada de Juntos por el Perú denuncia constitucionalmente a Josué Gutiérrez

La denuncia constitucional fue presentada por Analí Márquez ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados. La parlamentaria cuestionó las afirmaciones de Gutiérrez sobre el respaldo que podría obtener la presidenta si optara por cerrar el Congreso.

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Según el documento, las declaraciones del defensor del Pueblo configurarían una presunta infracción de los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución Política del Perú. Estos dispositivos están relacionados con el respeto del orden constitucional, la separación de poderes y las atribuciones de la Defensoría del Pueblo.

Un comunicado oficial firmado por grupos parlamentarios del Senado en Lima rechaza las acciones del Defensor del Pueblo el 28 de agosto de 2026.

La acusación sostiene que las expresiones del funcionario comprometerían principios vinculados con el equilibrio entre los poderes del Estado y con las funciones que corresponden a la institución que dirige.

Por ello, la denuncia solicita que el procedimiento concluya con una recomendación para destituir a Josué Gutiérrez e inhabilitarlo para ejercer función pública hasta por 10 años. La medida deberá seguir el trámite correspondiente dentro del Parlamento.

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Defensor del Pueblo niega haber promovido el cierre del Congreso

El origen de la controversia se encuentra en unas declaraciones en las que Gutiérrez sostuvo que la presidenta Keiko Fujimori podría incrementar sus niveles de aprobación si decidiera cerrar el Congreso. El funcionario relacionó ese eventual respaldo con el rechazo ciudadano hacia el Parlamento.

Tras las críticas que generaron sus palabras, Gutiérrez explicó que su intención era advertir sobre la pérdida de confianza en las instituciones y sobre el riesgo de que esa situación convierta una medida de ruptura del equilibrio de poderes en una opción atractiva para parte de la ciudadanía.

Keiko Fujimori y el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez

El defensor también negó que sus declaraciones constituyeran una exhortación a disolver el Congreso. En una intervención posterior sostuvo que “jamás alentaré ni pediré ni nada por el estilo la disolución de ninguna institución” y se definió como “un demócrata convencido”.

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En ese contexto, Gutiérrez planteó que las autoridades deben concentrarse en resolver los problemas de la población una vez culminado el proceso electoral previsto para octubre. También sostuvo que el escenario político refleja una profunda pérdida de confianza en las instituciones y la necesidad de fortalecerlas.