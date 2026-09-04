Perú

Madre denuncia que viajó desde Tumbes con su bebé por fiebre alta y esperó por horas para ser atendida en el Hospital del Niño de Breña

La madre llegó alrededor de las 5 de la mañana al nosocomio y señaló que su bebé permaneció en la sala de espera hasta que un médico lo examinó entre las 9 y 10 de la mañana

Una madre llegó desde Tumbes al Hospital del Niño de Breña con su bebé de 11 meses, quien presentaba fiebre alta. La mujer señaló que llegó alrededor de las 5 de la mañana y que el menor recién fue examinado entre las 9 y 10 de la mañana. Fuente: Exitosa Noticias
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Una madre de familia llegó desde Tumbes hasta Lima con su bebé de 11 meses debido a que presentaba fiebre alta y necesitaba atención médica. Sin embargo, según denunció ante las cámaras de Exitosa Noticias, tuvo que esperar varias horas en el Hospital del Niño, ubicado en Breña, antes de que un médico examinara al menor.

La mujer contó que llegó al nosocomio alrededor de las 5 de la mañana y que la atención de su hijo recién se produjo entre las 9 y 10 de la mañana. Durante ese tiempo, el bebé permaneció en la sala de espera junto a otros pacientes. La madre atribuyó la demora a la cantidad de personas que aguardaban por atención.

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El caso se conoció mientras otros familiares también expresaban sus reclamos por los prolongados tiempos de espera para conseguir citas y completar evaluaciones médicas. Una de ellas pidió al ministro de Salud, Luis William Dayer Fernández, revisar la situación del establecimiento y adoptar medidas para mejorar la atención de los pacientes.

Hospital del Niño de Breña. (Foto: Agencia Andina)
Hospital del Niño de Breña. (Foto: Agencia Andina)

Madre llegó desde Tumbes con su bebé por fiebre alta

La madre explicó a Exitosa Noticias que decidió trasladarse desde Tumbes hasta Lima con su hijo de 11 meses debido al cuadro de fiebre que presentaba. La familia acudió al Hospital del Niño en busca de atención para el menor.

“Estaba con fiebre y con todo”, manifestó la mujer al ser consultada sobre el estado de salud de su bebé. Luego precisó que provenía de Tumbes y que había llegado al hospital alrededor de las 5 de la mañana.

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La espera se prolongó durante varias horas. “Vine a las cinco de la mañana, me atendieron a las nueve, diez de la mañana”, relató ante las cámaras del medio. De acuerdo con su testimonio, el menor permaneció en la sala de espera mientras aguardaban su turno.

Cuando fue consultada sobre los motivos de la demora, la madre señaló que había numerosas personas esperando y que debían respetar el orden de atención. “La gente que está esperando también hay que hacer cola”, respondió.

Contraloría detecta graves fallas en el Hospital del Niño: equipos inoperativos y riesgos eléctricos. ANDINA
Contraloría detecta graves fallas en el Hospital del Niño: equipos inoperativos y riesgos eléctricos. ANDINA

Familiar denuncia demoras para conseguir citas médicas

Mientras la madre esperaba por la atención de su bebé, otra ciudadana que se encontraba en el lugar contó a Exitosa Noticias las dificultades que afronta para acceder a diferentes consultas y evaluaciones para su hijo.

La entrevistada señaló que desde enero intentaba conseguir una atención en psicología. Después de varios intentos, logró obtener una cita, pero todavía debía completar otros procedimientos médicos. Según explicó, necesitaba un informe, tenía otra cita programada y posteriormente debía pasar por genética.

“De ahí tenemos que pasar a genética y de ahí tenemos que sacar un informe médico que me han pedido. Mucha demora”, relató. La mujer cuestionó que el proceso se extienda durante varios meses y señaló que las fechas de atención se encuentran demasiado alejadas entre sí.

También afirmó que tenía dificultades para comunicarse con el hospital y recibir información sobre las citas. Según su testimonio, la explicación que recibía era que el sistema se encontraba saturado, situación que también se reflejaba en la plataforma web.

Efemérides - historias - Perú – 1 noviembre
El Hospital del Niño tiene una sede en el distrito de Breña y otro en San Borja. (Andina)

Pacientes de provincias piden mejorar la atención en el hospital

La mujer consideró que las autoridades deben prestar atención a las dificultades que enfrentan quienes buscan atención en el Hospital del Niño. Su pedido estuvo dirigido especialmente al titular del Ministerio de Salud, Luis William Dayer Fernández.

“Que haya mejor atención, ¿no? Porque a veces de provincia vienen”, manifestó la ciudadana al ser consultada sobre qué esperaba de las autoridades. Su declaración puso énfasis en la situación de las familias que realizan largos desplazamientos para acceder a consultas y servicios especializados.

Durante el reporte de Exitosa Noticias, también se observó un constante movimiento de ciudadanos en los alrededores del establecimiento. Algunos ingresaban y salían del hospital en busca de citas o información relacionada con sus pacientes.

El medio informó que varias personas incluso permanecen durante la madrugada en los alrededores del nosocomio. Las denuncias recogidas apuntan a distintos problemas relacionados con los tiempos de espera, tanto para la atención de pacientes como para la obtención de citas y evaluaciones médicas.

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