Perú

María Becerra regresa a Lima: su declarado amor por nuestra gastronomía y su conexión con la cumbia peruana

La intérprete compartió escenario con Corazón Serrano y difundió su experiencia gastronómica durante su última estadía en la capital peruana

María Becerra ha declarado su amor por nuestra comida y música peruana.
María Becerra ha declarado su amor por nuestra comida y música peruana.
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La cantante argentina María Becerra regresará a Lima el miércoles 4 de noviembre de 2026 con el Quimera Tour, una gira asociada a su tercer álbum de estudio. La presentación tendrá lugar en Costa 21, en el distrito de San Miguel, y marcará su retorno al país después de una visita que combinó música, cumbia peruana y un recorrido por los sabores locales.

Su paso anterior por la capital, a principios de año, dejó escenas que fueron más allá del concierto. En febrero, Becerra fue una de las invitadas del 33 aniversario de Corazón Serrano, agrupación que celebró su trayectoria con un espectáculo en el Estadio San Marcos. La artista compartió escenario con Susana Alvarado, Briela Cirilo y Cielo Fernández, con quienes interpretó “Adiós”, “7 vidas” y el “Mix Poco Yo”.

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La colaboración con la agrupación de cumbia peruana mostró otra faceta de la cantante, habituada a los sonidos urbanos, el pop y el reguetón. En el cierre de su participación, se sumó a Cielo Fernández para cantar uno de los temas más identificados con el repertorio de Corazón Serrano. El registro de esa presentación llegó después a YouTube y fue compartido por seguidores de la banda y de la intérprete argentina.

María Becerra cantó con Corazón Serrano.
María Becerra cantó con Corazón Serrano.

Tras el concierto, Becerra agradeció públicamente la invitación. “Qué honor que me hayan invitado a cantar en este concierto tan especial por sus 33 aniversario, Corazón Serrano. Viva la industria peruana. Feliz de verlos crecer más y más”, escribió en sus redes sociales. El mensaje reforzó una relación que la cantante ya había expresado en entrevistas y publicaciones, donde destacó su interés por la música peruana.

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La cantante convirtió su visita a Lima en una ruta gastronómica

La agenda de María Becerra en Perú también tuvo una escala central en la mesa. Desde su llegada a Lima, en febrero, la artista compartió videos de visitas a restaurantes y locales de comida criolla. La serie recibió un nombre que definió el tono de sus publicaciones: “María la Comilona”.

María Becerra hizo una ruta gastronómica en su última llega a Perú.
María Becerra hizo una ruta gastronómica en su última llega a Perú.

En esos contenidos, la intérprete mostró degustaciones, comentarios espontáneos y conversaciones con quienes la acompañaban. El público peruano reconoció varios de los platos que aparecieron en sus videos, mientras la cantante relataba sus primeras impresiones sobre preparaciones que ya conocía y otras que probaba por primera vez.

Uno de los momentos más comentados fue su acercamiento a la chicha morada. Antes del primer sorbo, admitió que no la había probado y comparó su aroma con el de un dulce de cola. Después de degustarla, resumió su reacción con una expresión que se repitió durante el recorrido: “Buenazo”.

Becerra también mencionó platos como el tallarín verde, la papa a la huancaína, el lomo saltado y el ceviche. “Yo soy fanática de la gastronomía peruana. Está la argentina y la peruana ahí, mano a mano”, sostuvo en uno de los videos. La artista agregó que le atraía la presencia de sopas y caldos dentro de la cocina local.

María Becerra volverá a Lima el 4 de noviembre de 2026 con su gira Quimera Tour.
María Becerra volverá a Lima el 4 de noviembre de 2026 con su gira Quimera Tour.

El menú de su estadía incluyó carapulcra, lechón a la caja china con panceta, yuca dorada, lomo bolivariano con tacu tacu, plátano frito y huevo. También compartió imágenes de postres y bebidas, entre ellas helados de lúcuma, marcianitos de frutas e Inca Kola.

El Quimera Tour reunirá canciones de distintas etapas de su carrera

El regreso de María Becerra a Lima llegará meses después de aquella experiencia. El Quimera Tour toma su nombre de Quimera, álbum publicado en noviembre de 2025, que reúne colaboraciones con Tini, Paulo Londra, Karina, El Alfa, Rei y Taichu.

La propuesta de la gira incluye una narrativa visual vinculada con los personajes y alter egos que forman parte del disco. La puesta contempla recursos audiovisuales y cambios de vestuario para acompañar los distintos bloques del repertorio.

María Becerra regresará a Lima con una fecha de su “Quimera Tour” en Costa 21
María Becerra regresará a Lima con una fecha de su “Quimera Tour” en Costa 21

El concierto en Lima podría incluir canciones como “¿Qué Más Pues?”, “Corazón Vacío”, “Automático”, “Ojalá”, “Miénteme” y “Los del Espacio”. La selección definitiva dependerá del formato que adopte la producción en cada ciudad y de los ajustes previstos para la fecha peruana.

Precio de las entradas y dónde comprar

La preventa de entradas comenzó este viernes 4 de septiembre a las 11.00 y continuará el sábado 5 de septiembre a través de Teleticket. Los clientes de Interbank podrán acceder a un descuento de hasta 15%, sujeto al stock destinado para esa etapa.

Los boletos en preventa costarán S/ 280 para campo; S/ 190 para Tribuna Derecha y Tribuna Izquierda numeradas; y S/ 120 para Tribuna General 1 y Tribuna General 2. Una vez terminada la preventa, los precios regulares serán de S/ 317, S/ 220 y S/ 141, según el sector.

Los E-tickets podrán descargarse desde el 1 de noviembre, dos días antes del show, en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta personal de cada comprador en Teleticket.

Concierto de María Becerra en Perú: precios de las entradas para su show
Concierto de María Becerra en Perú: precios de las entradas para su show

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