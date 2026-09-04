Máximo acreedor de Alianza Lima detalló déficit económico y reveló conversación con Pablo Guede: “Veo sueldos que nunca vi en mi vida”

Fernando Farah, principal acreedor del club victoriano, dio detalles de la realidad económica que viven los 'blanquiazules'. (TV Perú)

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Las alarmas se encendieron en Alianza Lima luego de que se reveló el déficit de 25 millones de soles, y el pago externo al representante de Paolo Guerrero por asesoría agudizó la situación. Los hinchas reaccionaron y mostraron su molestia por los malos manejos en Matute.

Fernando Farah, máximo acreedor del club victoriano, brindó detalles de la situación económica que se vive, y reveló cómo encontró a la institución tras la salida de Fernando Cabada.

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“Uno desde afuera comienza a ver cosas que no le gustan. Entramos sin saber qué había, sin saber nada y dijimos: ‘Esté como esté, lo vamos a voltear, lo vamos a arreglar’, solo que nunca esperamos la situación económica que hemos encontrado. Estoy viendo sueldos que nunca vi en mi vida, compra de jugadores por montos que nunca me hubiera imaginado que Alianza pudiera haber hecho”, declaró el dirigente en conversación con el programa ‘En Pared’ de TV Perú.

Enrique de la Rosa dio detalles del papel que tenía el manager del 'Depredador' en el club victoriano. (Fútbol Champán)

¿Quién es el culpable del mal momento económico de Alianza Lima?

Fernando Farah, máximo acreedor de Alianza Lima, intentó resolver lo que originó el mal momento que vive el club y resaltó que el Fondo Blanquiazul dejó todo ‘ok’ tras su salida. Además, fue enfático en mencionar que el apagón en Matute frente Universitario de Deportes en 2023 fue uno de los puntos que desató la crisis.

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“No sé qué puede haber pasado realmente.Lo que yo entiendo es que cuando el Fondo Blanquiazul deja el club, lo deja al día, sin cobrar ni siquiera un mes por adelantado de ningún proveedor. Todo en orden y con la caja llena. Termina el Fondo Blanquiazul, perdemos el Clausura, apagan la luz y nos generan una crisis tremenda. No puedo decir si comienza con Sabogal, no puedo decir si comienza con Medina, no puedo decir si comienza con Cabada. Lo que sé es que, después de estas tres administraciones, luego de haber tenido una economía sana y boyante, nos encontramos hoy con una economía que es totalmente lo opuesto”, apuntó el dirigente.

Alianza Lima afronta un proceso de reorganización tras la renuncia de Fernando Cabada, quien decidió apartarse para facilitar el relevo de gestión luego del cambio de acreedores. (Alianza Lima)

“Siento molestia por todos los que le quitan dinero a Alianza Lima”

Fernando Farah mostró su molestia por cómo se llevó el tema de las salidas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Sergio Peña por la denuncia de abuso sexual en Montevideo. Se gastó cuantiosos montos para la desvinculación de los tres jugadores que terminó siendo una de las causas del déficit de Alianza Lima.

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“Son decisiones que tomaron, y lo único que nos queda es asumirlas. Yo siento rabia, ira, molestia por todos los que le quitan dinero al club: representantes, agentes, los mismos trabajadores del club. Eso me hierve la sangre porque es como que me robaran a mí mismo, como que le robaran a mi madre, a mi padre. En esta situación, yo pienso que ha tenido que haber otro tipo de salida”, enfatizó.

El millonario monto que gastó Alianza Lima en las salidas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

La conversación con Pablo Guede

Fernando Farah reveló detalles de la conversación que tuvo con Pablo Guede tras su llegada a Alianza Lima. Y adelantó su postura sobre la renovación del DT para la próxima temporada.

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“Probablemente haya malos elementos metidos en el club, pero lo que nosotros buscamos es gente con valores. Yo he tenido una oportunidad de conversar con Pablo Guede. Como hincha, si campeona, por supuesto quiero que Guede se quede, y con el título del Apertura; ver ese equipo tan sólido, me encanta lo que hace Pablo Guede con el equipo. A mí me gustan los técnicos trabajadores, me gustan los disciplinados. No me gustan los técnicos que son puro verso, que son motivadores porque la motivación te dura tres, cuatro, cinco meses. Si Alianza no campeona, sería un fracaso. Alianza está obligado a campeonar todos los años”, finalizó.

El periodista Kevin Pacheco reveló detalles de la reunión entre el DT con la dirigencia 'blanquiazul'. (Fútbol Satélite)