Perú

Convocatoria laboral con más de 1500 vacantes para este 10 de septiembre: ¿Cuáles son los puestos?

Los interesados deberán presentar documentación actualizada, entre ella su CV impreso, DNI vigente en original y copia, además del Certificado Único Laboral (CUL)

La mayoría de los puestos no exige experiencia previa, aunque se solicita contar, como requisito general, con secundaria completa, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan su primer empleo formal - Créditos: MTPE.
La mayoría de los puestos no exige experiencia previa, aunque se solicita contar, como requisito general, con secundaria completa, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan su primer empleo formal - Créditos: MTPE.
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizará este jueves 10 de septiembre una convocatoria laboral que reunirá 1.580 oportunidades de empleo en empresas de diversos sectores. La jornada está dirigida a personas que buscan incorporarse al mercado laboral y contempla puestos para quienes cuentan con secundaria completa, incluso sin experiencia previa en buena parte de las plazas disponibles.

La actividad se desarrollará desde las 8:30 a. m. en el auditorio «Manuel Neves Mujica», ubicado en el sexto piso de la sede central del MTPE. Los interesados deberán completar antes de acudir un formulario de inscripción habilitado por la entidad para participar en la jornada.

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¿Qué empresas participarán en la convocatoria?

La oferta reúne a 14 compañías vinculadas con rubros como comercio, seguridad, restaurantes, producción, logística, estacionamientos y telecomunicaciones. Entre las participantes figuran Dinet, NG Restaurantes, Liderman, Tiendas Mass, Iseg Perú, Tambo, Wu Restaurantes, Apparka, Cipsa-Vinifan, Sodimac, Tottus, Corporación Vega, Oxxo y Entel.

La convocatoria contempla perfiles variados para atender las necesidades de cada compañía. Existen oportunidades relacionadas con almacén, prevención, seguridad, producción, atención en tiendas, gastronomía, ventas, reparto, estacionamientos y atención telefónica.

La oferta incluye empleos en seguridad, comercio, producción, gastronomía, logística y ventas, por lo que existen perfiles laborales diversos para los postulantes - Créditos: MTPE.
La oferta incluye empleos en seguridad, comercio, producción, gastronomía, logística y ventas, por lo que existen perfiles laborales diversos para los postulantes - Créditos: MTPE.

¿Qué requisitos deben cumplir los postulantes?

Las personas interesadas deberán presentar su currículum vitae actualizado e impreso, además del documento nacional de identidad (DNI) vigente en original y copia por ambas caras. También tendrán que llevar el Certificado Único Laboral (CUL) vigente, documento que reúne información vinculada con antecedentes y verificación de estudios.

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Como condición general, se solicita contar con secundaria completa. Sin embargo, uno de los principales atractivos de esta jornada es que en una parte importante de las posiciones no será indispensable acreditar experiencia laboral previa, lo que puede beneficiar especialmente a jóvenes y personas que buscan acceder por primera vez a un empleo formal.

¿Qué beneficios ofrecen las empresas?

Las oportunidades disponibles contemplan el ingreso a planilla desde el primer día, con los beneficios laborales establecidos por la legislación vigente. A ello se suman remuneraciones competitivas, bonos y pagos correspondientes a horas extras, de acuerdo con las condiciones de cada puesto.

Los trabajadores también podrán acceder a capacitaciones continuas y alternativas de crecimiento dentro de las organizaciones. De esta manera, la jornada no solo busca cubrir requerimientos de personal, sino también acercar opciones de empleo formal a quienes se encuentran en búsqueda activa.

La mayoría de los puestos no exige experiencia previa, aunque se solicita contar, como requisito general, con secundaria completa, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan su primer empleo formal - Créditos: MTPE.
La mayoría de los puestos no exige experiencia previa, aunque se solicita contar, como requisito general, con secundaria completa, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan su primer empleo formal - Créditos: MTPE.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria?

Antes de asistir a la sede del Ministerio de Trabajo, los interesados deberán completar el formulario de inscripción correspondiente. Este registro constituye un paso previo para participar en la actividad programada para el jueves 10 de septiembre.

La convocatoria comenzará a las 8:30 a. m., por lo que se recomienda acudir con anticipación y llevar todos los documentos solicitados. El formulario de inscripción se encuentra disponible en el enlace del MTPE (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1oLkgDtRJ9Lr3Bn4T3UeWmvAS6lfK3g6sDjYcbI5PJ4pi_g/viewform)

¿Cuáles son los consejos para una buena entrevista?

  • Investiga la empresa: Conoce su actividad, valores, servicios y el puesto al que postulas. Esto demuestra interés y preparación.
  • Llega con anticipación: Procura estar en el lugar entre 10 y 15 minutos antes de la hora indicada para evitar contratiempos.
  • Cuida tu presentación: Utiliza ropa limpia, ordenada y acorde con el tipo de empleo al que aspiras.
  • Prepara tus respuestas: Piensa cómo explicarás tu experiencia, fortalezas, habilidades y motivos para querer el puesto.
  • Sé claro y directo: Responde las preguntas de manera concreta, sin extenderte demasiado ni desviarte del tema.
  • Destaca tus fortalezas: Menciona capacidades relacionadas con las funciones solicitadas y acompáñalas con ejemplos concretos.
  • Si no tienes experiencia, demuestra actitud: Resalta tus ganas de aprender, responsabilidad, puntualidad y disposición para asumir nuevos retos.
  • Mantén una actitud profesional: Saluda, establece contacto visual, escucha atentamente y evita interrumpir al entrevistador.

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