Robo en MegaPlaza: comerciante denunció la sustracción de celulares valorizados en cerca de S/50 mil en Independencia

Julio Pajuelo fue víctima de la delincuencia. Su módulo de venta de celulares, ubicado dentro del centro comercial MegaPlaza en Independencia, fue vaciado por ladrones, quienes se llevaron S/ 50,000 en equipos. El joven emprendedor pide apoyo para revisar las cámaras de seguridad. | Video: Latina Noticias

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Un comerciante denunció el robo de 15 celulares de alta gama y una tablet de su módulo ubicado dentro de MegaPlaza, en el distrito de Independencia. Julio Pajuelo Jara, conocido como ‘JulitoTV’ en redes sociales, solicitó acceso a las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

El emprendedor indicó que el negocio funcionaba desde hacía más de dos meses en uno de los pasillos del centro comercial, cerca al ingreso de la avenida Industrial o conocido también como Renova. Según su relato, las trabajadoras que acudieron a abrir el módulo cerca de las 10:00 a.m. y encontraron las cerraduras y los candados forzados, además de la ausencia de los equipos.

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“Se han llevado 15 celulares de alta gama y una tablet con lo que ellas registraban el sistema”, afirmó Julio Pajuelo Jara.

Robo en MegaPlaza: comerciante denunció la sustracción de celulares valorizados en cerca de S/50 mil| Foto: Latina Noticias

El comerciante señaló que el valor de la mercadería sustraída bordea los S/44 mil.

El módulo estaba a unos 200 metros de una entrada de MegaPlaza

El puesto afectado se encuentra en el pasillo Lucky de MegaPlaza, en la avenida Industrial. De acuerdo con Pajuelo, el módulo comparte el sector con otros cinco stands, pero solo su negocio fue atacado.

El comerciante consideró que el robo pudo haber sido planificado por la forma en que los delincuentes habrían vulnerado los mecanismos de seguridad. “Todo estaba maniobrado. Habían abierto los seguritos”, sostuvo.

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También describió daños en los candados y en la estructura del módulo. “Estarían abiertos con alicate, con un tipo de herramienta. Acá también han metido como que una pata de cabra”, agregó.

Robo en MegaPlaza: comerciante denunció la sustracción de celulares valorizados en cerca de S/50 mil| Foto: Latina Noticias

Pajuelo sostuvo que confiaba en la seguridad del lugar por tratarse de un espacio dentro de un centro comercial.

El emprendedor afirmó que solicitó las grabaciones de seguridad poco después de conocer el hecho. Según su versión, en un primer momento le indicaron que debía esperar 24 horas. Al momento de sus declaraciones, señaló que habían transcurrido cerca de 48 horas sin que pudiera revisar las imágenes.

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“Me dicen que en el transcurso de las 72 horas podrían darme la cámara. Yo creo que debería ser mucho más rápido”, manifestó Pajuelo, quien pidió apoyo a la Policía para esclarecer el caso.

El comerciante relató que la pérdida afectó la continuidad de su emprendimiento. “Ha sido un bajón total para mí. No sé si seguir en el negocio o dejarlo”, dijo.

Comunicado de MegaPlaza

A través de un comunicado difundido por Latina Noticias, MegaPlaza lamentó el robo y condenó los actos de inseguridad contra los emprendedores que alquilan espacios en sus instalaciones.

El centro comercial informó que entregó a la Policía el material audiovisual que contendría pruebas relacionadas con el hecho. Por ello, espera que las imágenes permitan identificar a quienes ingresaron a su módulo y sustrajeron los equipos.

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Cabe precisar que no es la primera vez que se reporta un robo dentro del centro comercial, debido a que el año pasado también se denunció el asalto a la tienda de celulares Entel. Varios delincuentes encapuchados burlaron la seguridad e ingresaron por la parte trasera.