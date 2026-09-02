Enfermera que pagó 800 soles a madre para que le entregue su bebé recién nacida fue condenada a 12 años de cárcel

Una mujer embarazada permanece sentada en una cama dentro de un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A 12 años y seis meses de prisión efectiva fue condenada una mujer que entregó S/800 a la madre de una recién nacida para quedarse con la menor en el distrito de Wanchaq, provincia y región Cusco El Poder Judicial la halló culpable del delito contra la libertad personal, en la modalidad de trata de personas agravada con fines de venta de niños en un proceso que inició en el 2017.

La condenada fue identificada con las iniciales Norma F. H. G., quien de acuerdo con registros periodísticos de la época, entonces tenía 67 años de edad y trabajaba como enfermera en el Centro de Salud de Belenpampa, en Cusco.

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La sentencia se obtuvo a partir de la investigación realizada por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Cusco, a través de la fiscal provincial Andrónika Zans. La mujer fue declarada autora del delito en agravio de E. O. C. y de su hija recién nacida, identificada con las iniciales H. O. L.

¿Cómo ocurrió la compra de la bebé en Cusco?

Los hechos comenzaron en octubre de 2017, cuando la madre de la bebé, aún gestante, acudió al Centro de Salud de Ttio para atender a uno de sus hijos. En ese establecimiento tomó contacto con una enfermera de nombre Nelly, quien conoció la situación económica precaria que atravesaba la joven madre. Según la investigación recogida posteriormente por la Corte Suprema, en ese contexto surgió la propuesta para la adopción ilegal de la niña que estaba por nacer.

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Posteriormente, Gamarra habría puesto en contacto a la gestante con Norma. La investigación determinó que ella intervino en las acciones destinadas a lograr que la recién nacida fuera entregada para una adopción ilegal en favor de una sobrina suya.

Una bebé recién nacida. (Unsplash)

La bebé nació el 14 de noviembre de 2017 en la clínica MacSalud, ubicada en el distrito de Wanchaq. De acuerdo con los hechos establecidos por la Corte Suprema, Norma se encargó de pagar la atención médica de la gestante y, después del parto, entregó S/800 a la madre con el argumento de que ese dinero serviría para su recuperación. Luego tomó a la recién nacida y abandonó la clínica.

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La madre denunció lo ocurrido una semana después

El caso salió a la luz el 22 de noviembre de 2017, cuando la madre acudió al Hospital Antonio Lorena debido a problemas de salud. El médico que la atendió advirtió que había dado a luz recientemente y, al preguntarle por su hija, la mujer contó lo sucedido entre lágrimas.

La información llegó a la Policía, que coordinó un operativo para ubicar a la recién nacida. La madre se comunicó con la enfermera Norma para pedirle que le devolviera a su hija y ambas acordaron encontrarse en Wanchaq. Sin embargo, la mujer no acudió al encuentro. En el lugar fue encontrada la bebé, envuelta en una manta y colocada sobre una banca.

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Días después, la Policía allanó uno de los inmuebles vinculados a Norma. Entre las evidencias encontradas figuraban comprobantes de pago de la clínica MacSalud y documentación relacionada con la adquisición de la recién nacida.

La Corte Suprema ya había revisado el caso

El nombre de Norma también figura en la Casación N.° 1765-2021, Cusco, emitida por la Corte Suprema, documento que reconstruye los hechos y describe su intervención en la entrega de la recién nacida. La resolución señala que la mujer realizó actos de captación, transporte, traslado y retención de la menor con fines de venta de niños mediante una adopción ilegal.

La resolución judicial también recoge que la bebé fue posteriormente entregada a Zoraida, sobrina de la enfermera, quien la retuvo durante varios días y llegó a registrarla como su hija.

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Denuncian la venta de bebés en Cusco

Los casos de venta y entrega irregular de bebés reportados en Cusco durante los últimos años han expuesto una modalidad que puede involucrar a distintos actores. Las investigaciones conocidas muestran que las mujeres embarazadas que atraviesan situaciones económicas o familiares adversas pueden convertirse en el principal objetivo de quienes buscan obtener a los recién nacidos para entregarlos posteriormente a terceros.

Un operativo de la Fiscalía de Trata de Personas permitió rescatar a menores de edad. - Crédito: RPP/Panamericana

En algunos casos investigados, la captación comienza con el contacto directo con la gestante. Personas que conocen su situación pueden ofrecerle dinero, asumir los gastos del embarazo o del parto, o convencerla de entregar al bebé bajo la promesa de que tendrá mejores condiciones de vida con otra familia. También se han investigado casos en los que enfermeras, obstetras u otras personas vinculadas a establecimientos de salud habrían tenido algún nivel de participación o contacto con las madres.

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Una vez que el menor nace, la operación puede continuar con su entrega a terceros, el traslado del recién nacido o la utilización de documentos que permitan presentarlo como hijo de otra persona. Las investigaciones sobre presuntas redes en Cusco han señalado además la existencia de intermediarios que contactarían a las mujeres embarazadas y a quienes buscaban obtener un bebé.

En el ámbito penal, estas conductas pueden configurar trata de personas cuando concurren los elementos establecidos por la ley, entre ellos la captación, traslado, acogida o recepción de una persona mediante determinados medios.