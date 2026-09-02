Perú

Padre de familia es asesinado a balazos cuando esperaba a su hijo frente a un jardín en Chimbote

La Policía encontró alrededor de diez casquillos de bala en la escena y trabaja para identificar a los responsables del homicidio

Sujetos desconocidos dispararon a quemarropa contra el padre de familia apenas estacionó su automóvil en los exteriores del centro educativo (Créditos: Latina)
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Un padre de familia fue asesinado a balazos mientras esperaba a su pequeño hijo a las afueras de un jardín de niños ubicado en el pueblo joven La Victoria en Chimbote. El crimen ocurrió al mediodía y provocó momentos de terror entre los menores, sus familiares y comerciantes que se encontraban en los alrededores del centro educativo.

La víctima fue identificada como Alexander Alejos Vega, de 34 años. De acuerdo con la información recogida en el lugar por parte de Latina, el hombre llegó en su automóvil para esperar la salida de su hijo. Apenas había estacionado la unidad cuando sujetos desconocidos se aproximaron y le dispararon a quemarropa.

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El ataque ocurrió en plena vía pública y mientras los escolares comenzaban a retirarse de las instalaciones. La presencia de niños y padres convirtió la escena en un momento de pánico, debido a la intensidad de las detonaciones. Algunos testigos buscaron protegerse detrás de vehículos, mientras otros corrieron para poner a salvo a sus familiares.

La balacera provocó momentos de terror entre padres, niños, comerciantes y vecinos que se encontraban cerca del lugar - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La balacera provocó momentos de terror entre padres, niños, comerciantes y vecinos que se encontraban cerca del lugar - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Una comerciante de la zona relató que, al escuchar los disparos, tomó a su menor hijo y se lanzó al suelo para evitar ser alcanzada por alguna bala. La mujer contó que se encontraba trabajando junto con su hija, quien tiene una condición especial, cuando comenzó la balacera.

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“Varios balazos. No los conté. Demasiado fuerte como si sonara un estruendo”, manifestó una testigo, ante las cámaras de citado medio de comunicación, al describir los instantes posteriores al atentado.

Después de cometer el homicidio, los atacantes escaparon con rumbo desconocido. El cuerpo de Alejos Vega quedó dentro de su vehículo, donde posteriormente fue encontrado por los agentes que llegaron para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias.

Durante la inspección de la escena, efectivos policiales hallaron alrededor de diez casquillos de bala. El material fue recogido como parte de las evidencias que serán incorporadas a la investigación para determinar cómo ocurrió la agresión y establecer la identidad de los responsables.

La Policía encontró alrededor de diez casquillos de bala en la escena y trabaja para identificar a los responsables del homicidio - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La Policía encontró alrededor de diez casquillos de bala en la escena y trabaja para identificar a los responsables del homicidio - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

La violencia registrada frente al establecimiento educativo también generó preocupación entre los habitantes de La Victoria. Los vecinos señalaron que existen varios colegios en las inmediaciones y cuestionaron la ausencia de efectivos policiales y personal de serenazgo durante los horarios de ingreso y salida de los estudiantes.

“Por acá hay varios colegios. No hay nada de seguridad tampoco. Policías, serenazgo, que vengan”, expresó otra comerciante que pidió mayor vigilancia en los alrededores para evitar nuevos hechos violentos.

El Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para esclarecer el asesinato. Los investigadores deberán recoger testimonios, revisar posibles registros de cámaras de seguridad y analizar los casquillos encontrados en la zona para determinar las circunstancias del crimen.

Por el momento, la Policía Nacional no descarta que el homicidio esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser corroborada durante las investigaciones. Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los sujetos que participaron en el ataque y establecer el móvil que habría originado el asesinato.

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