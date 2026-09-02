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Los jugadores de Universitario que tramitan su visa ante posible llamado de Mano Menezes para amistosos de la selección peruana

La gestión de las visas no garantiza una convocatoria. Los seis jugadores ‘cremas’ deberán esperar la lista del brasileño para saber si estarán disponibles ante Canadá el próximo 3 de octubre

César Inga – Universitario de Deportes – Selección Peruana – Liga 1 – Perú – deportes – 1 septiembre
La gestión de las visas no garantiza una convocatoria. Los seis jugadores de Universitario deberán esperar la lista de Mano Menezes para saber si estarán disponibles ante Canadá el próximo 3 de octubre. (Selección Peruana)
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La selección peruana tiene programado un amistoso internacional ante Canadá para el sábado 3 de octubre de 2026, dentro de una fecha FIFA. El partido se jugará en Montreal, en el escenario mencionado como Estadio Saputo, aunque todavía no se difundió la hora de inicio.

Mientras se aguarda la nómina oficial que anunciará Mano Menezes, César Inga dio a conocer que varios integrantes de Universitario de Deportes iniciaron o prevén completar el requisito consular para ingresar a territorio canadiense. El lateral incluyó en esa relación a Álex Valera, Adrián Quiroz, Diego Romero, Jairo Concha y Piero Quispe. La gestión no confirma la convocatoria, pero los coloca entre las alternativas que el entrenador podría evaluar para el compromiso en la próxima fecha FIFA.

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Inga explicó en una entrevista con RPP que acudió a la Embajada de Canadá para realizar el trámite requerido antes de un eventual viaje con el combinado nacional. El defensor indicó que algunos de sus compañeros ya habían pasado por el mismo procedimiento y mencionó a los futbolistas cremas que aún debían hacerlo durante la semana.

El trámite de visa de los jugadores de Universitario

César Inga – Universitario de Deportes – Selección Peruana – Liga 1 – Perú – deportes – 1 septiembre
Seis jugadores de Universitario avanzan con el trámite de visa canadiense ante una posible convocatoria de Perú. César Inga reveló los nombres y explicó que algunos ya cumplieron el proceso. (Selección Peruana)

“Estoy haciendo los trámites en la Embajada de Canadá. Nos mandaron a varios jugadores de Universitario. Yo fui solo porque algunos ya habían hecho el trámite. Jairo (Concha), Diego (Romero), Álex Valera, (Adrián) Quiroz. Esta semana le tocaba a Quiroz, creo, y a Piero (Quispe)”, afirmó el defensor.

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La declaración de César Inga instaló a seis futbolistas de Universitario de Deportes en el grupo que cumple con los requisitos necesarios para ingresar a Canadá. Además del lateral, la lista incluye a Álex Valera, Adrián Quiroz, Diego Romero, Jairo Concha y Piero Quispe.

El proceso se desarrolla mientras la selección peruana espera la comunicación oficial de Mano Menezes para conocer a los convocados del siguiente amistoso internacional. Hasta el momento, la realización de los trámites consulares aparece como un paso previo para los jugadores que podrían integrar la delegación nacional.

Inga dio los detalles de la gestión durante su participación en el programa Fútbol como Cancha. Allí señaló que recibió la indicación junto con otros futbolistas de Universitario, aunque precisó que no todos acudieron a la Embajada de Canadá en la misma fecha.

Perú enfrentará a Canadá en Montreal

César Inga – Universitario de Deportes – Selección Peruana – Liga 1 – Perú – deportes – 1 septiembre
Perú se medirá con Canadá el sábado 3 de octubre en Montreal, por una nueva fecha FIFA. El amistoso todavía no tiene horario oficial confirmado, mientras se espera la convocatoria de Mano Menezes. (Selección Peruana)

El amistoso entre Perú y Canadá está previsto para el sábado 3 de octubre de 2026. El compromiso formará parte de una nueva fecha FIFA y se disputará en Montreal, ciudad señalada como sede del partido.

La información disponible ubica el encuentro en el Estadio Saputo, también identificado como Saputo Stadium. El horario oficial no fue anunciado, por lo que todavía resta conocer la programación definitiva para el duelo internacional.

Canadá será el rival de Perú en una jornada que llegará después de la difusión de la nómina de Mano Menezes. La lista permitirá establecer si los futbolistas de Universitario que avanzan con la visa integrarán finalmente el plantel que viajará al país norteamericano.

El seleccionado canadiense participó en el Mundial que concluyó en julio y alcanzó los octavos de final. Ese antecedente forma parte del contexto del próximo cruce con el equipo peruano en Montreal.

La convocatoria de Mano Menezes sigue pendiente

César Inga – Universitario de Deportes – Selección Peruana – Liga 1 – Perú – deportes – 1 septiembre
La gestión de las visas no garantiza una convocatoria. Los seis jugadores de Universitario deberán esperar la lista de Mano Menezes para saber si estarán disponibles ante Canadá el próximo 3 de octubre. (Selección Peruana)

César Inga figura entre los futbolistas que iniciaron el procedimiento consular, según su propia declaración. El defensor de Universitario relató que asistió solo porque parte de sus compañeros ya había cumplido antes con la gestión requerida.

El lateral también destacó el presente de Universitario en el Torneo Clausura, donde el equipo aparece entre los líderes. En ese contexto, su nombre y el de otros jugadores del club surgieron como opciones para la próxima convocatoria peruana.

La eventual presencia de varios integrantes del plantel crema dependerá de la decisión de Mano Menezes. El entrenador aún debe comunicar qué jugadores serán considerados para el amistoso ante Canadá y si los futbolistas que tramitan la visa formarán parte del viaje.

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