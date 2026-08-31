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Ricardo Gareca destaca el presente de Alejandro Hohberg: “Está atravesando un momento brillante tornándose como el conductor de Cienciano”

Admirado por la nueva versión de ‘Ale’, el antiguo seleccionador de Perú ha puesto en valor las cualidades que le han permitido reverdecer, sobre todo en la Copa Sudamericana. “Lo acomodaron como ‘10′”, sostuvo

Ricardo Gareca exalta la nueva versión de Alejandro Hohberg con Cienciano. - Crédito: AFP
Ricardo Gareca exalta la nueva versión de Alejandro Hohberg con Cienciano. - Crédito: AFP
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Alejandro Hohberg, de un tiempo a esta parte, ha elevado sus capacidades en un Cienciano en estado de gracia en la Copa Sudamericana 2026. Su clarividencia como organizador y aptitud ofensiva son características que han servido para motorizar a un club que se roba elogios por todos.

En ese contexto, Ricardo Gareca ha realizado una interesante valoración acerca del desempeño del plantel cusqueño en una charla con Flashscore: “No solamente Cienciano es fuerte de local, también saca puntos de visitante; no solamente emplea la altura, la sabe manejar y de visita es un equipo que se ha tornado fuerte”.

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Ricardo Gareca ha ponderado el rendimiento de Alejandro Hohberg con Cienciano. - Crédito: EFE
Ricardo Gareca ha ponderado el rendimiento de Alejandro Hohberg con Cienciano. - Crédito: EFE

Siguiendo esa línea elogiosa, el antiguo seleccionador de Perú ha aplaudido la gestión de Horacio Melgarejo, sobre todo desde el apartado de la recuperación de futbolistas que habían perdido brío por circunstancias varias. “Eso lo lleva a uno a pensar que no solo el técnico está haciendo bien las cosas, sino que ha explotado bien a sus jugadores”, dijo

Para contextualizar su argumento, Gareca hizo hincapié en un puntual que conoce a la perfección de su primera etapa al mando de la selección nacional: “Como Hohberg, a quien conozco y fue convocado por mí, y ahora está atravesando un momento brillante tornándose como el conductor del equipo”.

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En un partido clave por la CONMEBOL Sudamericana, Alejandro Hohberg anota el segundo gol para Cienciano con un zapatazo de media distancia. La celebración del jugador y sus compañeros refleja la importancia del tanto que igualaba el marcador global 2-2.

Y amplió: “El técnico lo ha acomodado como un10suelto y le ha dado la posibilidad de ser generador de juego para Cienciano”.

Admirado también se encuentra Ricardo por la manera dúctil con la que afronta el bloque cusqueño cada uno de sus retos internacionales. “Es un equipo que juega compacto, que sale jugando, emplea bien los centros, etc. Entonces, sin lugar a dudas, el técnico Melgarejo y su cuerpo técnico tienen un gran mérito”, valoró.

Alejandro Hohberg pasa un gran momento en Cienciano.
Alejandro Hohberg pasa un gran momento en Cienciano. Crédito: Prensa club

Por último, Ricardo Gareca ha considerado que el buen andar de Cienciano en la Copa Sudamericana también se debe a la presencia de un viejo conocido suyo en el comando técnico de Horacio Melgarejo, que suele contar con mucho peso al momento de la toma de decisiones.

Además, está Christian Ruggeri, que es sobrino de Oscar Ruggeri: sé cómo trabaja y sé que es un gran conocedor táctico de los jugadores, entonces hacen que veamos un Cienciano que acumula mérito como local y visitante”, externó.

El volante logró el tercero de los cusqueños para la alegría de sus compañeros e hinchas - Crédito: L1MAX.

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