¿Quiénes son las cuatro víctimas asesinadas en el secuestro de empresario en Trujillo?

Quiénes son las cuatro víctimas asesinadas en el secuestro del empresario minero en Trujillo| Foto: Difusión

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Trujillo registró un nuevo episodio de violencia tras el accionar de un grupo de delincuentes que simuló un operativo policial para secuestrar al empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla. Al momento de la interceptación, Lara Tantaquilla viajaba acompañado, pero ninguno de sus acompañantes logró sobrevivir: los cuatro fueron asesinados a balazos durante el ataque.

El ataque, perpetrado por sujetos que simularon ser policías, ha acentuado el clima de inseguridad en la ciudad. Ministros y altos mandos policiales han acudido a la ciudad ante el secuestro del empresario.

Todas las víctimas fueron identificadas por las autoridades y con trayectorias personales.

En medio de un profundo dolor, la tía de Andrea Monzón, la estudiante de medicina de 20 años asesinada en Trujillo, la recuerda como una joven alegre y cariñosa. Con la voz entrecortada, exige justicia y pide a las autoridades que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables. | Exitosa Trujillo

¿Quiénes eran las víctimas?

En total, fueron cuatro víctimas, quienes fueron asesinados de varios disparos.

Entre los fallecidos se encuentra Christopher Eduardo García Álvarez, de 32 años, gerente de una empresa de seguridad. García Álvarez formaba parte del equipo de confianza del empresario y poseía amplia experiencia en protección ejecutiva.

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Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, de 35 años, era profesor de artes marciales y jiu-jitsu. Su conocimiento en técnicas de defensa personal lo había vinculado directamente con funciones de resguardo y seguridad privada.

Farhad Andrea Monzón Lingán, quien sería pareja de Lara Tantaquilla, era estudiante de Medicina y la única hija de su familia.

Nadia Edith Urtecho Rodríguez, bachiller en Administración, quien había finalizado estudios universitarios y mantenía una estrecha relación con la pareja, tanto en actividades sociales como profesionales.

Mientras que Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario minero de 31 años, es natural de Chillia, en Pataz. Figura en registros de formalización minera y fue investigado en 2020 por un presunto caso de lavado de oro ilegal.

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“Mi sobrina es una mujer activa y alegre, no es justo que la arrebaten la vida así. Queremos justicia. [...] La familia está muy triste. La recordamos muy alegre y activa”, manifestó la tía de Andrea Monzón.

A este pedido, se suma el pedido de los otros familiares, quienes solicitan que las investigaciones sean céleres.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, aseguró que el caso "está bien avanzado" y que en las próximas horas ofrecerá detalles a los medios. | Facebook / Conexión Norte

La Policía Nacional del Perú mantiene abiertas las investigaciones para determinar la autoría del crimen y dar con el paradero del empresario.

PNP avanza en la investigación

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, informó que la investigación por el asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla ya derivó en detenciones. El oficial afirmó que las pesquisas presentan avances y que la policía ha logrado reconstruir parte de lo ocurrido, aunque evitó revelar cuántos sospechosos permanecen bajo custodia.

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Espinoza anunció que ofrecerá una conferencia de prensa en un plazo de dos horas, una vez que concluya una diligencia pendiente. La Policía Nacional tampoco confirmó la versión sobre un eventual pedido de rescate de 50 millones de soles ni ofreció detalles sobre la identidad de los detenidos o las medidas que se ejecutan para localizar al empresario.

Además, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, sostuvo una reunión con altos mandos de la Policía Nacional, entre ellos el comandante general Óscar Arriola, para evaluar las acciones tras el crimen y secuestro en Trujillo.