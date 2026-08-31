Perú

Rosselli Amuruz busca ser alcaldesa de Santa María del Mar pese a que vota en La Molina: “Tengo domicilio múltiple”

La excongresista defiende su postulación y asegura que mantiene un vínculo familiar con el balneario, donde afirma que suele veranear

Rosselli Amuruz
Rosselli Amuruz postulaba a la alcaldía de Santa María del Mar, pese a que su lugar de votación figuraba en La Molina
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La excongresista Rosselli Amuruz (Avanza País), quien fue tercera vicepresidenta del Parlamento anterior, postula a la alcaldía del distrito de Santa María del Mar, uno de los balnearios más pequeños del sur de Lima, pese a que su lugar de votación figura en La Molina, según confirmó este domingo Cuarto Poder.

La exparlamentaria, en cuya fiesta de 2023 fue asesinado uno de sus invitados, afirmó que mantiene un vínculo con Santa María del Mar y defendió su candidatura al señalar que se trata de un distrito que ama y con el que mantiene una relación familiar.

“Me siento orgullosa de poder estar como candidata (...) Como cualquier vecino de Santa María, vengo a veranear. Yo tengo domicilio múltiple: en San Borja, en Surco, en Santa María del Mar. Cuando he veraneado, obviamente estoy acá”, señaló.

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La candidatura de cara a elecciones municipales y regionales de 2026 ha generado cuestionamientos entre algunos vecinos por la composición de su lista de regidores, ya que, de acuerdo con el informe, varios de sus integrantes tampoco tienen su lugar de votación en Santa María y algunos acreditaron su vínculo con el distrito mediante documentos de cesión de uso.

Rosselli Amuruz
La excongresista defendió su vínculo con el balneario y afirmó tener domicilio múltiple en San Borja, Surco y Santa María del Mar, donde aseguró que solía veranear

Entre ellos figura Joel Santillán Torres, tío político de Amuruz y candidato a teniente alcalde, quien reconoció que vota en Surco, aunque afirmó tener una vivienda en Santa María del Mar y alquilar un espacio en el distrito.

“Yo tengo una casa en Santa María. Nosotros siempre hemos estado en Santa María”, manifestó al precisar que el inmueble que ocupa es alquilado y que vive en el segundo nivel de un local partidario.

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La lista también incluye a Diana López Sandoval, quien trabajó en el Congreso durante el periodo en que Amuruz ejerció como tercera vicepresidenta. La exlegisladora negó haber tenido injerencia en su contratación.

“Jamás he tenido injerencia para contrataciones. Yo solamente puedo hacerme responsable de las personas de confianza en mi despacho”, afirmó.

Otro de los casos cuestionados es el de Nicolás Suárez Pinto, candidato a quinto regidor, quien cuenta con una cesión de uso otorgada por su madre, también integrante de la lista. De acuerdo con el reportaje, ambos documentos fueron formalizados ante una misma notaría de Jesús María.

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La composición de su lista de regidores generó cuestionamientos, debido a que varios candidatos tampoco tenían su lugar de votación en el distrito y algunos acreditaron su vínculo mediante cesiones de uso

“Será una coincidencia. Yo lo único que pido a mis regidores es que cumplan con los requisitos”, respondió Amuruz, quien también confirmó al dominical que su esposo, Paul García, es su asesor de campaña. “Es mi apoyo y con su experiencia política siempre me va a sumar. Siempre me asesora, no solamente en política, en mi vida”, dijo.

García y la exlegisladora se encontraban en una fiesta en Lima el 30 de septiembre de 2023, en la que uno de los asistentes murió tras ser tiroteado. A raíz de su presencia en esa reunión, un sector del Congreso presentó una moción de censura en su contra, la misma que finalmente fue archivada tras no conseguir los votos necesarios.

En su momento, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Amuruz por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, a raíz de una solicitud presentada por la Procuraduría General del Estado. Las pesquisas estuvieron relacionadas con presuntas contrataciones irregulares de personas vinculadas a García en el Congreso.

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