“Mucho floro y Sporting Cristal es un desastre”: la ácida crítica de Giancarlo Granda a Roberto Mosquera y la directiva tras derrota con Sport Boys

Luego de la derrota ante Sport Boys, el periodista deportivo criticó al técnico peruano y a la dirigencia 'celeste'. (Video: Movistar Deportes / Después de Todo)

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La caída de Sporting Cristal frente a Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao reconfiguró el panorama del Torneo Clausura 2026. El conjunto ‘celeste’ dejó pasar una oportunidad clave para seguir en la lucha por la Liga 1, alejándose cada vez más de la posibilidad de consagrarse campeón nacional a fin de año.

La derrota no solo impactó en la tabla, sino que generó críticas profundas sobre el presente futbolístico y la gestión interna del club. Justamente, Giancarlo Granda ofreció un diagnóstico contundente sobre la situación de los ‘cerveceros’, aunque destacando en primera instancia el crecimiento de la ‘misilera’.

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El periodista recogió una frase escuchada en la tribuna ‘ese es el Boys que quiero ver’. Para el comunicador, hacía mucho que los hinchas no se sentían identificados con su equipo, pero tras este triunfo, el vínculo entre jugadores y afición parece haberse fortalecido.

El desempeño de Sport Boys recibió elogios por su juego y entrega. “Merecen el reconocimiento debido porque es un equipo que juega bien”, afirmó Granda, quien subrayó la calidad del gol convertido por Hernán Da Campo y el trabajo del entrenador Carlos Desio.

El golazo de Hernán Da Campo le dio el triunfo a Sport Boys ante Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sport Boys

Giancarlo Granda sobre el rendimiento de Sporting Cristal ante Sport Boys

En contraste con el entusiasmo generado por el triunfo de Sport Boys, Giancarlo Granda expuso su preocupación por el presente de Sporting Cristal, definiendo la actuación del equipo como “la otra cara de la moneda”, señalando que las decisiones tomadas durante el partido reflejan desorden y falta de planificación.

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El periodista detalló que Sporting Cristal dejó en el banco a Juan Cruz González y Hernán Barcos, mientras que Gabriel Santana permanece fuera de la rotación sin explicación clara. Además, Agustín Álvarez Wallace, refuerzo llegado en la fecha 5, recién tuvo minutos cuando el equipo estaba en desventaja.

Para el ‘Flaco’, situaciones como la expulsión de Catriel Cabellos y las declaraciones autocríticas de Miguel Araujo revelan un clima interno tenso y desorganizado. “Hasta la interna está mal porque Araujo dijo ‘no podemos perder un jugador de forma irresponsable’. Cristal estrella todo Cristal. Por donde se lo mire, es un desastre”, sintetizó.

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El periodista insistió en que el equipo ‘bajopontino’ muestra una de sus peores versiones jugando como visitante. Según su visión, la falta de resultados fuera de casa es recurrente y se ha convertido en una constante negativa para la institución.

El defensa se refirió a la roja contra Catriel Cabellos en la primera parte del partido - Crédito: L1MAX.

La crítica de Giancarlo Granda a Roberto Mosquera y la dirigencia de Sporting Cristal

Más allá de lo ocurrido en el campo, Giancarlo Granda fue especialmente duro con la conducción de Roberto Mosquera y la dirigencia de Sporting Cristal. “Yo después los escucho hablar y la verdad que no los entiendo, porque después te hablan muy bonito, muy simpático el gerente, el técnico, todos hablan lindo. El hincha quiere que cierren la boca y que el equipo gane, porque no le gana a nadie”, apuntó.

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El periodista cuestionó la falta de reacción de la directiva durante el receso mundialista, sugiriendo que hubo pasividad o desinterés en reforzar el plantel cuando había tiempo suficiente para hacerlo. “Durante el Mundial, parece que se fueron de vacaciones o estaban mirando los partidos de la Copa del Mundo, porque tenían 40 días para contratar a un volante central, lo trajeron en la fecha 5 del Clausura y recién debutó en la fecha 7”, resumió.

Roberto Mosquera llegó a la sala de prensa del Miguel Grau, pero no pudo ofrecer declaraciones tras la derrota de Sporting Cristal. La falta de luz y agua obligó al técnico a retirarse. - captura: L1 MAX

La tabla de posiciones es, para Granda, la prueba más clara de la crisis de Sporting Cristal, que se encuentra en el puesto 10 del acumulado, fuera de la pelea por el Torneo Clausura y sin perspectivas claras de revertir la situación bajo la actual gestión.

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“Hay que decir las cosas como son. Entonces, mucho verso, mucho floro y Cristal hoy está 10° en la tabla acumulada, está fuera del Torneo Clausura por la culpa de sus dirigentes y del entrenador, que lamentablemente hoy de visita no le pueden dar una idea al equipo. Cristal vive perdiendo de visita”, concluyó.