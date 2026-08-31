Perú

Diputada Catherine Palomino presenta moción para que ministros respondan por crisis de inseguridad

La representante de Juntos por el Perú busca citar a los titulares de la PMC y el Mininter para que “rindan cuentas sobre el grave deterioro de la seguridad ciudadana”

Catherin Palomino
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El secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, en la ciudad de Trujillo y el asesinato de cuatro personas que lo acompañaban generó respuestas diversas desde el Congreso de la República. La diputada de Juntos por el Perú, Catherine Palomino, anunció que presentó una moción para que tres ministros se presenten ante el pleno de la Cámara de Diputados

La representante de la bancada de izquierda comunicó por medio de su cuenta oficial de X que “he presentado con carácter de urgencia la Moción de Orden del Día para invitar al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros del Interior y de Defensa ante el Pleno de la Cámara de Diputados, a fin de que informen y rindan cuentas sobre el grave deterioro de la seguridad ciudadana y la expansión de la criminalidad organizada”.

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A diferencia de otros pedidos dirigidos al Ejecutivo previamente, esta solicitud no es una interpelación, sino una invitación dirigida a Luis Galarreta (PCM), Rafael Belaúnde (Ministerio de Defensa) y César Astudillo (Ministerio del Interior) para que se explique cuáles son las medidas que se tomarán en materia de seguridad ciudadana.

Diputada Catherine Palomino presenta moción para que ministros respondan por crisis de inseguridad.
Diputada Catherine Palomino presenta moción para que ministros respondan por crisis de inseguridad.
“La pasividad de Keiko Fujimori y el Ejecutivo para establecer y controlar el orden interno y la seguridad demuestra que no tienen ninguna estrategia ante el avance de la criminalidad”, indicó la diputada en su comunicado.

Debido a que la invitación surge luego de que se presentara la solicitud de facultades legislativas por parte del Ejecutivo, Palomino considera que el gobierno no tiene un rumbo claro sobre qué hacer para luchar contra la criminalidad.

“Los hechos de muerte y secuestro sucedidos el fin de semana en Trujillo demuestran que el Gobierno no tiene rumbo y pretende hacernos creer que con el otorgamiento de facultades combatirán al crimen, a pesar de que con los estados de emergencia declarados en Trujillo los militares tienen ya competencia para intervenir y resguardar la seguridad y el orden”, escribió la parlamentaria
Imágenes de terror en Trujillo. La peligrosa banda criminal 'Los Pulpos' secuestró a un empresario minero y asesinó a sangre fría a sus cuatro acompañantes. El ataque, captado por cámaras de seguridad, muestra a los delincuentes disfrazados de policías y portando armas de guerra.| Foto: Panamericana

Ministros piden la aprobación de facultades

La confirmación del secuestro del empresario identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, la presidenta convocó de emergencia a los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaúnde en Palacio de Gobierno. En el encuentro también estuvo presente el titular de la PCM, Luis Galarreta, quien se pronunció públicamente sobre el tema y pidió que el pedido de facultades legislativas sea atendido y aprobado con urgencia en el Congreso.

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“Lo que quiero dejar claro es justamente la necesidad y la urgencia de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana. Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones que no tiene hoy día es sumamente importante para detectar a tiempo estas bandas criminales. (...) Yo espero que esta situación lamentable que estamos enfrentando y vamos a seguir enfrentando, y ese es un mensaje a estos delincuentes. Nosotros como Estado no vamos a parar de enfrentarlos, simplemente estamos esperando una delegación de facultades y en el camino ya hemos ido estudiando varias acciones que seguro vamos a poner en marcha pronto”, indicó Galarreta ante la prensa.

Por su parte, el ministro Marco Vinelli, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), también pidió que el pedido de facultades legislativas sea aprobado y que los ministros recibieron la indicación de la presidenta Fujimori para acudir a la Cámara de Diputados y convencer a los parlamentarios.

“Esperamos que el Legislativo pueda tener nuestro pedido de facultades para poder hacer, eh, estos cambios, estas reformas que necesitamos (...) nosotros en las facultades estamos planteando que nos den la autorización para legislar y denominar a estos criminales como grupos hostiles, para que las fuerzas armadas participen en las cárceles, para que podamos brindarle mayor seguridad a la población (...) la presidenta Fujimori nos ha dicho que tenemos que ir a la Cámara de Diputados a exponer y a convencer a nuestros diputados, que son los representantes hoy día de la sociedad. Y vamos a ir con toda la humildad y explicando caso por caso. Yo insisto, no creo que un diputado hoy día se oponga a que el Ejecutivo pueda ejercer una mayor presencia de nuestra policía y de las fuerzas armadas en el control de la seguridad”, indicó el titular del Midagri.

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