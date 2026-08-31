Carlos Zambrano apuntó contra la FPF y la Liga 1 por situación de Sport Boys: “Es muy incómodo, el trabajo se ve manchado”

El 'Kaiser' se pronunció por la actualidad del cuadro 'rosado' tras el triunfo ante Sporting Cristal, de los problemas económicos de la 'misilera', de Christian Cueva y la selección peruana. (Video: Entre Bolas)

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El triunfo de Sport Boys sobre Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 ha reavivado las aspiraciones del equipo ‘rosado’ en la competición. Este resultado no solo significó una victoria clave tras casi dos décadas sin imponerse ante los ‘celestes’ en el Callao, sino que también posiciona al club en la disputa por el segundo certamen del año.

Carlos Zambrano analizó el momento actual ante la prensa y subrayó que el rendimiento de la ‘misilera’ no es circunstancial, “ya venimos como 15 fechas. Simplemente como es Cristal le dan más relevancia a estos partidos”. El futbolista también apuntó que en encuentros previos frente a clubes como Alianza Lima y Cienciano, el conjunto ‘chalaco’ mostró su fortaleza, aunque la falta de eficacia en algunas ocasiones les impidió sumar más puntos.

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La victoria ante los ‘cerveceros’ fue recibida como un signo de recuperación y como una reivindicación del prestigio de los locales. El ‘Kaiser’ recordó que “cuando yo tenía 10 años, nadie le ganaba a Boys aquí”, y reclamó más respeto para el club y apoyo de las autoridades regionales, resaltando el abandono que ha sufrido la institución en los últimos años.

Los jugadores de Sport Boys agradeciendo a su hinchada por el respaldo tras el triunfo ante Sporting Cristal en el Callao. - créditos: Sport Boys

Zambrano minimizó el impacto de los aplausos recibidos tras el partido, asegurando que su principal preocupación es el desempeño personal y colectivo dentro del campo. “Yo me quedo tranquilo con mi trabajo, a veces me salen las cosas, a veces no. Y fuera de eso, me siento tranquilo porque sé que me voy a matar en el campo sea el equipo en el que esté”, sentenció.

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Carlos Zambrano contra la FPF y la Liga 1 por situación de Sport Boys

Las declaraciones de Carlos Zambrano también incluyeron una dura crítica hacia la Federación Peruana de Fútbol y la organización de la Liga 1 por la reciente quita de puntos impuesta a Sport Boys.

“Hay cosas extrafutbolísticas que se tendrían que mejorar mucho a nivel dirigencial y a nivel también de Federación, porque no es posible que un equipo se esté matando dentro del campo y te estén quitando puntos así tan fácilmente a la ligera”, declaró. Según el jugador, la solución más justa sería impedir desde el inicio del campeonato la participación de los clubes con deudas, en lugar de castigar a mitad de temporada y perjudicar el trabajo colectivo.

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Para el ‘León’, la situación se torna insostenible cuando el esfuerzo semanal se ve opacado por decisiones externas. Expresó que “el trabajo de uno se ve manchado por estas quitas de puntos”, y pidió a las autoridades que gestionen el torneo de manera más rigurosa para evitar este tipo de problemas en el futuro.

Jaime Talledo, asesor legal del club, explicó la situación luego de las sanciones administrativas que afectaron al equipo en el acumulado. (Video: L1MAX)

¿Regreso a la selección peruana?

Consultado por la prensa sobre una posible vuelta a la selección peruana, Carlos Zambrano fue tajante al afirmar que no es una prioridad en este momento de su carrera. Explicó que ese tipo de oportunidades llegan de manera natural y dependen exclusivamente de la decisión del técnico Mano Menezes.

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“No estoy pensando en eso ahorita. Ya estuve y si se da, bien, y si no, tampoco me mueve la aguja”, expresó el defensor, quien reconoció la dificultad del nuevo proceso que inicia la ‘bicolor’ y exhortó a los hinchas a alentar en todos los momentos, sin importar los resultados.

Carlos Zambrano sobre Christian Cueva y cruce con Yoshimar Yotún

Las cámaras también captaron durante el partido un cruce entre Christian Cueva y Yoshimar Yotún, situación que generó comentarios entre los aficionados. Carlos Zambrano defendió a ‘Aladino’ y restó importancia a las críticas sobre el estado físico del mediocampista, asegurando que “la calidad va a estar siempre”.

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Yoshimar Yotún le dedicó emotivo mensaje a Christian Cueva tras fuerte discusión en Sport Boys vs Sporting Cristal.

En tono distendido, Zambrano bromeó: “Yo estoy más gordo que el ‘Cholo’ y corro lo que tengo que correr”, y subrayó que lo fundamental es cumplir con las responsabilidades dentro del campo.

Sobre el cruce entre Christian Cueva y Yoshimar Yotún, el zaguero afirmó que se trata de situaciones propias del fútbol, en las cuales las emociones suelen desbordarse durante los partidos. Explicó que “en el campo no hay amigos, sinceramente, pero después nos abrazamos y el respeto es mutuo con todos”, reflejando el espíritu competitivo y el compañerismo que existe entre los futbolistas peruanos.

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