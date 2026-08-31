¿Quién es Hillary Meza, la joven de Huacho vinculada a Adriano Farfán Klug a quien llama "mi reina"?

Los mensajes entre Adriano Farfán Klug e Hillary Meza en Instagram reforzaron la imagen de una relación cercana entre ambos.

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Una publicación en TikTok bastó para que el nombre de Hillary Meza circulara por todas las plataformas digitales del país. Adriano Farfán Klug, hijo mayor de Jefferson Farfán y Melissa Klug, compartió una serie de fotografías en esa red social, entre las cuales apareció la imagen de una joven de 18 años.

Ella le dejó un comentario —“Te adoro”— y él respondió de forma pública: “Mi reina”, acompañado de un emoji de corazón. Lo que siguió fue una avalancha de especulaciones sobre un posible romance, el primero que el joven deportista hace visible en redes.

Un vistazo a la vida de Hillary Meza, quien se desarrolla como modelo y es vista como la pareja de Adriano Farfán Klug, el hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug. La joven tiene elegancia y carisma, por lo que ha participado en algunos certámenes de belleza juveniles. Video: TikTok Hillay Meza

La publicación no pasó desapercibida. Varios usuarios señalaron de inmediato un parecido físico entre Meza y Melissa Klug durante su etapa juvenil, cuando la empresaria, conocida como ‘La Chalaca’ o ‘La Blanca de Chucuito’, inició su relación con Jefferson Farfán. El comentario que más circuló fue: “Su novia se parece a su mami de joven”. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que mantengan una relación sentimental formal.

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¿Quién es Hillary Meza y a qué se dedica la joven de Huacho?

Hillary Meza tiene 18 años, la misma edad que Adriano, y es natural de Huacho, ciudad costera al norte de Lima. Según la información que ella misma comparte en sus redes sociales, está vinculada al mundo del modelaje: publica fotografías y videos en los que aparece en clases de pasarela y sesiones de fotos.

Hillary Meza representó a Huacho en el Miss Perú La Pre y fue nominada por International Beauties entre los rostros más bellos del Perú.

Su nombre ya había tenido un momento de exposición pública hace aproximadamente dos años, cuando representó a Huacho en el Miss Perú La Pre, certamen de belleza juvenil previo al Miss Perú oficial. En aquella participación, Meza compartió imágenes con distintos trajes de gala y recibió elogios de sus seguidores. La página internacional International Beauties la nominó entre los rostros más bellos del Perú.

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Hillary Meza, de 18 años y natural de Huacho, desarrolla su perfil público en el modelaje y las redes sociales.

A diferencia de Adriano, cuya trayectoria se mueve en el terreno deportivo, Meza construyó su perfil público desde el modelaje y la presencia en redes sociales, donde acumula seguidores bajo una imagen cuidada y consistente.

La cercanía con la familia Klug, más allá de los mensajes en redes

El vínculo entre Hillary Meza y el entorno de Adriano Farfán no se limita a los intercambios digitales. Meza asistió al baby shower de Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug y hermana del deportista, lo que evidencia una relación cercana con el círculo familiar. Además, Melissa Lobatón Klug, otra de las hijas de la empresaria, la sigue en sus redes sociales.

Usuarios compararon a Hillary Meza con Melissa Klug en su juventud tras la publicación de TikTok.

En contraste, Melissa Klug no aparece entre los seguidores de Meza en Instagram, y tampoco existe registro fotográfico de un encuentro entre ambas. La empresaria no se ha pronunciado públicamente sobre la joven.

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El intercambio de mensajes en las publicaciones de Instagram de Meza refuerza la imagen de una relación cercana entre los dos jóvenes. En distintas fotos de la modelo, Adriano escribió “Hermosa”, “Mi reina” y “Preciosa”, con emojis de corazón. Ella respondió en cada ocasión con frases como “Te adoro” y “Te amo”.

La modelo Hillary Meza posa en una publicación de red social que incluye un intercambio de mensajes afectuosos con Adriano Farfán.

Adriano Farfán, el hijo que dejó el fútbol para apostar por el pádel

Adriano Farfán Klug es el hijo mayor de Jefferson Farfán, exdelantero de la Selección Peruana y referente del fútbol peruano en el exterior. Durante años, Adriano integró las divisiones menores de Alianza Lima y fue señalado como una promesa del fútbol. Sin embargo, a sus 18 años tomó una decisión que sorprendió a su entorno: abandonar el fútbol para dedicarse al pádel.

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Adriano Farfán Klug expuso su vínculo con Hillary Meza al responderle "mi reina".

El anuncio llegó en julio de 2026, cuando el joven confirmó su incorporación como imagen de NOX, una de las marcas más reconocidas de ese deporte a nivel mundial. También formalizó su vínculo con la Asociación Peruana de Pádel. “Nunca imaginé que, en tan poco tiempo, el pádel se convertiría en una parte tan importante de mi vida. Lo que empezó como un deporte que decidí probar, hoy se ha transformado en un proyecto lleno de retos, aprendizaje y muchísima ilusión”, declaró Adriano en su cuenta de Instagram.

Jefferson Farfán respondió al anuncio con una publicación en sus propias redes sociales en la que compartió una fotografía de su hijo con la frase: “Si lo crees, lo creas”. El exfutbolista expresó así su respaldo a la decisión de Adriano, quien a su vez señaló que su objetivo es contribuir al crecimiento del pádel en el Perú e inspirar a nuevas generaciones a practicarlo.

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La interacción entre Adriano Farfán Klug e Hillary Meza desató especulaciones sobre un posible romance en redes sociales.

El primo de Adriano, Miguel Ángel Farfán, también reaccionó a la publicación donde apareció Hillary Meza. “Bien ahí, primito. ¡Aprobado!”, escribió en los comentarios, lo que añadió una cuota de humor familiar al episodio.