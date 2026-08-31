Perú

Ozuna, Farruko, Myke Towers y más encabezan el Reggaeton Lima Festival 7: fecha, lugar, artistas y cómo acceder a las entradas

Los reconocidos cantantes del género urbano alistan su vuelta a nuestro país en un show inolvidable. Conoce todos los detalles

Ocho hombres con ropa urbana y gafas de sol posan alineados ante un fondo de cielo atardecido con nubes
Varios exponentes de la música urbana protagonizan el cartel promocional de la séptima edición del Reggaeton Lima Festival.
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El Reggaeton Lima Festival 7 prepara una edición especial por Halloween en la ciudad de Lima con una cartelera que reúne a exponentes históricos y actuales del género urbano. El evento tendrá lugar el 31 de octubre en el Estadio Nacional y contará con la participación de figuras como Ozuna, Farruko, Myke Towers, Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell & Randy, Lunay, J Álvarez y Alexis & Fido, entre otros.

La séptima edición del festival se consolida como uno de los encuentros más importantes de la música urbana en Perú, convocando a artistas que han dejado huella en la historia del reggaetón junto a nuevas voces que dominan las plataformas digitales. El evento busca atraer tanto a seguidores nostálgicos de la llamada “vieja escuela” como a quienes prefieren los sonidos contemporáneos, con una propuesta artística que abarca varias generaciones.

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Entre las novedades anunciadas para esta edición destaca el show 3D de Jowell & Randy, que promete una experiencia inmersiva donde la tecnología y la música se fusionarán para ofrecer una puesta en escena visual preparada especialmente para el festival. El dúo puertorriqueño, considerado clave en la evolución del reggaetón, se sumará al cartel principal con un espectáculo diseñado para la ocasión.

Afiche publicitario de fondo oscuro con fotografías y nombres de cantantes, textos informativos y logotipos de patrocinadores
Un afiche promocional anuncia la séptima edición del Reggaeton Lima Festival, programada para el 31 de octubre en el Estadio Nacional con artistas como Anuel AA y Wisin.

El evento también incluirá La Casa del Reggaetón Old School, un espacio temático dedicado a los sonidos clásicos del género, donde participarán DJs reconocidos como DJ Warner, DJ Rafi Mercenario, DJ Nelson y DJ Motion. Esta propuesta busca rendir tributo a los orígenes del reggaetón y su impacto en la cultura musical de la región.

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La producción del Reggaeton Lima Festival 7 ha confirmado una puesta en escena de gran formato con pantallas, efectos especiales, ambientación inspirada en Halloween y activaciones interactivas para el público. La organización anticipó que se anunciarán nuevas sorpresas y artistas adicionales en las próximas semanas.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas para el Reggaeton Lima Festival 7 comenzará el viernes 4 de septiembre a las 10:00 a. m. a través de la plataforma Teleticket. Durante los días 4, 5 y 6 de septiembre, quienes utilicen tarjetas del Banco de Crédito del Perú (BCP) podrán acceder a una preventa exclusiva con un 30% de descuento sobre el precio regular.

Este video presenta una campaña promocional para el Reggaeton Lima Festival 7. Incluye vistas aéreas de una ciudad con autopistas y el Estadio Nacional. Un gran anuncio publicitario visible en las tomas revela la fecha del evento, 31 de octubre, y el lugar, Estadio Nacional de Lima. Se indica un próximo anuncio de la cartelera con artistas como Ozuna, Farruko y Myke Towers. Un símbolo de corona dorada atraviesa las escenas urbanas y el campo del estadio.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

El proceso para adquirir entradas en Teleticket se realiza de forma totalmente digital. Los pasos para asegurar el acceso son los siguientes:

  1. Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe.
  2. Crear una cuenta personal completando los datos requeridos y validando el correo electrónico mediante el enlace enviado por la plataforma.
  3. Confirmar el registro accediendo al enlace recibido, lo que habilita la compra de tickets.
  4. Buscar el evento “De la Rose en Lima” utilizando el buscador y seleccionar el banner correspondiente (verificar el nombre oficial del concierto en la plataforma, ya que puede variar).
  5. Acceder a la cola virtual, que asigna turnos de acuerdo con el orden de llegada. Las recomendaciones de los organizadores incluyen no actualizar la página para evitar perder la posición asignada.
  6. Elegir la zona y precio preferido al llegar el turno, seleccionar la opción “reservar asiento” y continuar con el proceso de compra.
  7. Completar el pago ingresando los datos de la tarjeta de crédito o débito.
  8. Una vez finalizada la operación, la confirmación y las entradas electrónicas quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta personal de Teleticket.

La preventa especial con tarjetas BCP aplicará solo durante el 4, 5 y 6 de septiembre. Desde el 7 de septiembre, las entradas continuarán disponibles a precio regular, sujeto a la disponibilidad de cada zona.

Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

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