Perú

Youna revela la suma que paga por la pensión de su hija con Samahara Lobatón: “Es un esfuerzo que hago como padre”

El barbero rompió su silencio y aseguró que lo que envía cada mes alcanza muy bien para su crianza

Fotografía dividida que muestra a Samahara Lobatón a la izquierda y a Youna a la derecha frente a edificios
Youna informa sobre la suma mensual que transfiere para la pensión de alimentos de la hija que tiene junto a Samahara Lobatón.
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Durante su participación en el reality ‘La prisión de Destino 2’, Youna decidió hablar públicamente sobre las obligaciones económicas que mantiene con su hija fruto de la relación con Samahara Lobatón. El barbero explicó que realiza un pago mensual de 500 dólares para la manutención de su hija, un monto que considera significativo y que representa, según sus palabras, un esfuerzo personal para cumplir su papel de padre. Este tema volvió al centro de la conversación mediática luego de que Lobatón señalara en diferentes espacios que la mayor parte de los gastos de sus hijos recaen sobre ella.

En una reciente entrevista, Youna sostuvo que nunca ha incumplido con la pensión de alimentos correspondiente a su hija, y que desde el nacimiento de la menor entrega la suma mencionada de manera puntual.

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“Solamente para aclarar: yo paso 500 dólares mensuales por la vida de mi hija. Y qué pena si es poco, pero para mí 500 dólares es bastante. Es un esfuerzo que yo hago como padre, sacándome ‘la miércoles’ aquí porque la gente que vive aquí sabe que es difícil conseguir el dinero”, explicó el barbero.
En una imagen dividida, la izquierda muestra a una mujer con lágrimas sosteniendo un micrófono, y la derecha a un hombre pensativo cubriendo su boca.
Samahara Lobatón se muestra llorosa mientras Youna observa pensativo, en imágenes capturadas tras la confirmación del fin de su compromiso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exconcursante del reality también señaló que considera que este monto cubre la mitad de las necesidades básicas de la menor. “Yo creo que el 50% para la vida de Xianna cubre los 500 dólares, quizá, para mí, alcanza. He recibido montón de mensajes sobre eso y nada qué ver”, afirmó Youna al ser consultado por la controversia alrededor de la manutención.

Samahara Lobatón aseguró que ella asume los mayores gastos de sus hijos

Las declaraciones de Samahara Lobatón sobre la economía familiar han generado debate en redes y medios de comunicación. La influencer explicó que tanto Youna como Bryan Torres, padres de sus hijos, cumplen con la pensión de alimentos, pero subrayó que ella asume la mayor parte de los gastos.

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“Ninguno de los dos asume ni siquiera el 15% de la vida de mis hijos”, detalló Lobatón durante una entrevista televisiva, lo que sorprendió a la audiencia y alimentó la discusión pública sobre la corresponsabilidad parental.
Mujer con vestido rojo sostiene un micrófono. Un hombre de cabello rizado a la izquierda y otro con gorro oscuro y barba a la derecha
Samahara Lobatón, frente a un micrófono, declara que asume la mayor parte de la responsabilidad financiera de sus hijos con Youna y Bryan Torres.

Para la hija de Melissa Klug, la principal carga económica recae sobre sus hombros, pese a que mantiene una relación cordial con los padres de sus hijos. Lobatón destacó que su prioridad es garantizar la estabilidad y el bienestar de los niños, tanto en lo material como en lo afectivo. “Youna está enfermo y sí es cierto me apoya con lo que puede. Bryan tenemos un acuerdo, ninguno de los dos asume ni siquiera el 15% de mis hijos, yo saco adelante prácticamente sola a mis hijos”, declaró en el mismo espacio.

La exposición pública de este tema ha puesto de relieve los retos de la corresponsabilidad en familias donde los padres no conviven. Mientras Youna insiste en que cumple con su parte y que el esfuerzo económico es considerable para él, Samahara Lobatón reitera que resulta insuficiente para cubrir todas las necesidades de sus hijos.

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