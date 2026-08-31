Perú

Nicola Porcella se mofa de Magaly Medina tras perder juicio contra Jefferson Farfán: “Gracias por haber pagado las 300 lucas”

El exchico reality no dudó en lanzar un dardo contra la periodista con quien también tuvo conflictos en el pasado

El comunicador Nicola Porcella es visto en un ambiente de restaurante, sentado en una mesa de madera con un segundo hombre. En la grabación, Porcella se refiere a un pago de 300 mil soles. El contexto indica que este pago está relacionado con un juicio entre Magaly Medina y Jefferson Farfán. El video captura los comentarios de Porcella sobre el desenlace legal de este caso. Una escultura grande de Buda se observa en la pared del fondo.
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La reciente aparición de Nicola Porcella en el canal de YouTube de Jefferson Farfán generó conversación no solo por los recuerdos que compartió sobre su paso por la televisión peruana, sino por el tono sarcástico con el que se refirió al resultado del juicio entre la periodista Magaly Medina y el exfutbolista. Durante el encuentro, el ahora conductor y figura en México habló sobre su carrera, los cambios en su vida y el impacto que tuvo la prensa en su imagen pública.

Desde el inicio de la charla, Porcella abordó su experiencia en Perú y el giro que representó mudarse a México. Admitió que cometió errores en el pasado, explicando que “era inmaduro”, pero atribuyó parte del daño a la cobertura mediática recibida. “Muchos programas se encargaron de hacerme mala fama”, sostuvo el exintegrante de ‘Esto es guerra’, quien también mencionó la pérdida reciente de un familiar cercano.

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El conductor relató que la percepción sobre él en México fue diferente a la construida en su país natal. “Cuando México se enteró de mi historia dentro de la casa (reality), vieron que yo no era la persona que habían pintado acá. Yo siempre lo dije. Nunca tuve una denuncia, tuve reacciones malas, estaba con ira. Me hicieron toda una historia de algo que no existía”, expresó Porcella durante la entrevista con Farfán.

Dos hombres están sentados a los extremos de una mesa de madera con copas y vajilla frente a la escultura de una cabeza de Buda
Nicola Porcella y Jefferson Farfán conversan en una mesa frente a una escultura de Buda durante la grabación de un programa de entrevistas.

En medio de la conversación, el tema de la indemnización económica fijada a favor del exfutbolista volvió al centro. Porcella, en tono burlón, lanzó un mensaje dirigido a Magaly Medina.

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“Pues gracias a Dios, (Magaly) nos está invitando la comida hoy día. A tu salud, mami, a tu salud. Esto va por ti. Gracias por haber pagado las 300 lucas. Le mandamos un beso”, señaló, provocando risas en el set. La respuesta de Farfán fue inmediata: “Un besito. Que le vaya bien en la vida”, mencionó.

El exchico reality también habló sobre su adaptación en México, país donde ha encontrado nuevas oportunidades laborales junto a figuras de la televisión local como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Arayza, Andrea Escalona y Paul Stanley. “En México estoy feliz, estoy tranquilo, estoy con mi chamba, mis cosas. Lo que más extraño de Perú es la familia y la comida. Es lo más difícil, porque después te acostumbras”, afirmó Porcella.

Fotografías de Nicola Porcella a la izquierda, Magaly Medina en un set de televisión a la derecha y Jefferson Farfán al centro
Nicola Porcella reacciona públicamente tras el fallo del juicio iniciado por Jefferson Farfán contra Magaly Medina.

Jefferson Farfán anunció que Magaly Medina le pagó la reparación civil

El futbolista Jefferson Farfán confirmó públicamente que Magaly Medina cumplió con el pago de los S/ 350 mil establecidos como reparación civil en el proceso por violación a la intimidad agravada. La información se difundió a través de su cuenta oficial de Instagram la mañana del 31 de julio, donde compartió un mensaje con tono sarcástico dirigido directamente a la conductora.

“Buenos días, mi tía 8:30 por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm”, escribió Farfán en su red social.
Del pago parcial al “por fin pagaste completo”: Farfán confirmó el cierre de la reparación civil en Instagram. IG
Del pago parcial al “por fin pagaste completo”: Farfán confirmó el cierre de la reparación civil en Instagram. IG

El pago de la reparación civil, que superó los S/ 300 mil, puso fin a uno de los capítulos más comentados entre Farfán y Medina. El exfutbolista había criticado a la conductora en semanas previas, cuestionando aspectos vinculados a su servicio comunitario y la manera en que manejó el caso judicial.

El caso entre Medina y Farfán marcó un precedente en el ámbito mediático peruano, sumando un nuevo episodio a la relación siempre tensa entre la prensa de espectáculos y los personajes públicos.

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