Videos del atentado en Trujillo: Imágenes impactantes revelan cómo secuestraron a un empresario y asesinaron a sus cuatro acompañantes

Imágenes de terror en Trujillo. La peligrosa banda criminal 'Los Pulpos' secuestró a un empresario minero y asesinó a sangre fría a sus cuatro acompañantes. El ataque, captado por cámaras de seguridad, muestra a los delincuentes disfrazados de policías y portando armas de guerra.| Foto: Panamericana

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La madrugada del domingo 30 de agosto, una falsa operación criminal dejó cuatro muertos y un empresario minero secuestrado en el centro de Trujillo. El ataque, atribuido a la banda Los Pulpos, ocurrió en la avenida Húsares de Junín, a pocas cuadras de la Plaza de Armas y en las inmediaciones de una dependencia policial.

De acuerdo con las grabaciones de seguridad difundidas por Panorama, una camioneta blanca interceptó un vehículo moderno en el que se desplazaba el joven empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, junto a cuatro personas más.

Del primer vehículo descendieron tres sujetos vestidos como efectivos del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), portando cascos, uniformes tácticos y armas largas tipo R15. Cada uno actuó con precisión, simulando una intervención policial.

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Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario | Foto: Panamericana

Los asaltantes rodearon el vehículo y ubicaron a su objetivo en el asiento posterior, por lo que fue retirado por la fuerza, inmovilizado y esposado, antes de ser trasladado al vehículo de los secuestradores, mientras el plan continuaba.

El general Ricardo Espinoza Cuestas subrayó: “Ningún delincuente le ha ganado al Estado. En las próximas horas, vamos a capturarlos y abatirlos”, declaró.

Las autoridades atribuyen el ataque a la necesidad de recursos de Los Pulpos tras recientes golpes policiales. Las investigaciones continúan, y la prioridad es ubicar al empresario secuestrado y dar con los responsables del crimen.

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La masacre ha generado alarma en Trujillo, ciudad que enfrenta una ola de inseguridad vinculada a organizaciones criminales transnacionales como Los Pulpos. El caso permanece abierto mientras la policía intensifica los operativos en la región.

La Policía confirmó que no fue un ataque aislado: se trató de una operación planificada cuyo objetivo era secuestrar a un empresario. Composición: Infobae

Junto al empresario viajaban quien sería su novia, Andrea Monzón, una amiga identificada como Nadia Urtecho y dos guardaespaldas de confianza. Según la reconstrucción de los hechos, los cinco salieron minutos antes de una conocida discoteca trujillana. Sin mediar palabra, los secuestradores abrieron fuego con sus armas automáticas, asesinando a las cuatro personas que acompañaban al empresario.

¿Quién es el empresario minero secuestrado?

Jenss Lara Tantaquilla, empresario minero de 31 años y natural de Chillia, Pataz, permanece secuestrado tras el ataque. El incidente puso el foco sobre los antecedentes de Lara Tantaquilla, quien figura en el Registro Integral de Formalización Minera y fue investigado en 2020 por presunto lavado de oro ilegal.

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Las empresas vinculadas al empresario, como Consorcio Minero JyJ E.I.R.L. y Matwork de Jenns Lara, han estado sujetas a procesos de formalización y a indagaciones policiales.

De acuerdo con información preliminar, los ocupantes habrían sido atacados por varios sujetos que posteriormente se llevaron por la fuerza al propietario del vehículo. (Roger García)

El ataque ocurrió cuando el grupo salía de una discoteca en una camioneta asociada a otra compañía, Millenium J&J S.A.C. La policía considera que el objetivo principal fue el secuestro, y atribuye el crimen a bandas como Los Pulpos o La Jauría, debido a que son redes ya establecidas en el norte con más poder. Se desplegó una unidad especializada para ubicar al empresario y esclarecer el caso.

La Policía Nacional informó que la investigación ha progresado en las últimas horas y ya se ha identificado con mayor precisión a los presuntos responsables del asesinato, así como el modus operandi utilizado en el ataque.

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