Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras coronarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Revive el emocionante punto de campeonato y la conmovedora celebración del tenista peruano Ignacio Buse al conquistar el Winston-Salem Open, un triunfo histórico para su país. - Disney

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Ignacio Buse sumó un nuevo logro este sábado 29 de agosto. El tenista peruano derrotó 2-0 a Arthur Fery y se consagró campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026, logrando así su primer título en cancha dura. Además, ‘Nacho’ obtuvo un premio económico significativo.

Buse construyó su victoria a partir de un juego sólido y sin fisuras desde el inicio. En el primer set, el limeño impuso condiciones con un ‘game’ en blanco al saque y mantuvo la regularidad durante toda la manga. El quiebre clave llegó para adelantarse 5-3 y, con autoridad, cerró el parcial. Fery mostró dificultades con su servicio y cometió errores no forzados, enviando varias pelotas fuera de la cancha.

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En la segunda manga, Buse mantuvo el control. Quebró el saque del británico en el primer juego y estiró la diferencia a 3-0 tras obtener otro quiebre. Fery logró descontar a 3-2 después de un extenso rally de 31 golpes y recuperó uno de los quiebres, pero el peruano respondió con un sólido juego de servicio que le permitió colocarse 4-2. Poco después, concretó un tercer quiebre y selló el triunfo sin complicaciones.

Durante todo el partido, Buse alternó con precisión entre el saque hacia la T y los envíos cruzados, mostrando seguridad incluso en los pasajes de mayor exigencia. Con este resultado, el peruano ascenderá al puesto 31 del ranking mundial desde el próximo lunes y afrontará el cuadro principal del US Open en un gran momento, representando a Perú con expectativas concretas.

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Ignacio Buse levantando el trofeo del ATP 250 de Winston-Salem 2026.

El premio económico que se llevó Ignacio Buse

Ignacio Buse no solo alzó el trofeo en el norte de California, sino que también recibió 112 mil 420 dólares, equivalentes a unos 378 mil soles. Este premio le permitirá continuar financiando su preparación y entrenamientos para mantenerse en el alto nivel del tenis profesional.

Ignacio Buse se coronó campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026 y se llevó cuantioso premio económico.

Las palabras de Ignacio Buse tras campeonar en ATP 250 de Winston-Salem

Durante la ceremonia de premiación del ATP 250 de Winston-Salem, Ignacio Buse compartió un momento que él mismo calificó como especial. “Es una historia graciosa porque estoy jugando en una universidad y yo iba a ir a la Universidad de Georgia”, relató, aludiendo a la opción que tuvo de seguir el camino del tenis universitario antes de decidirse por el circuito profesional.

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El público peruano presente en las gradas respondió con el canto “Olé, olé, olé, olé, Nacho, Nacho”, a lo que Buse les dedicó unas palabras: “Gracias al público peruano. Es muy especial para mí tenerlos”. Luego, en español, remarcó: “Quiero agradecer a toda la gente de Perú. Sitio donde voy, siempre hay peruanos. Que se escuche en todo el mundo, Perú es clave”.

‘Nacho’ también agradeció a los organizadores del torneo y aseguró que tiene la intención de volver la próxima temporada. “Es muy especial también jugar y ganar aquí. Por mi equipo, porque hemos trabajado muy duro”, concluyó.

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El tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP Challenger de Winston-Salem. Revive el emocionante momento de la premiación y su discurso de agradecimiento, con un mensaje especial para toda la afición peruana que lo alentó sin parar. - Disney