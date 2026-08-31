¿El resurgir de Los Pulpos? Así funciona la banda criminal que nació en el norte de Perú y llegó a Chile y Argentina

El líder de ‘Los Pulpos’ Jhonsson Cruz Torres se encuentra prófugo de la justicia (Policía Nacional del Perú)

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El nombre de Los Pulpos volvió a acaparar la atención pública tras el recinte asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo, al norte del territorio peruano.

Este hecho, atribuido a la organización criminal por fuentes policiales, expone la dimensión de un grupo delictivo que ha evolucionado de una banda local a una red criminal transnacional con presencia en varios países de Sudamérica.

De acuerdo a reportes de InSight Crime, la historia de Los Pulpos se remonta a la década de 1990, cuando los hermanos Miller, Nilton, Eddy y Jhon Cruz Arce fundaron la banda en el distrito de El Porvenir, una de las zonas más desfavorecidas de Trujillo.

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En sus inicios, el grupo se dedicó al robo a pequeña escala bajo el liderazgo de Miller Cruz Arce, quien fue arrestado por agresión en 1995 y, posteriormente, por homicidio y hurto agravado. Con su hermano Jhon al mando, la organización adoptó el cobro de “vacunas” —extorsiones periódicas bajo amenaza— y el sicariato como sello distintivo.

La Policía Nacional del Perú capturó a Richard Daniel Briceño Gamboa, alias ‘Crespo’, cabecilla de Los Pulpos, tras una intensa operación en La Libertad. (PNP)

A partir de 2014, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, hijo de Jhon, asumió el liderazgo de la banda a los 17 años, impulsando una etapa de expansión caracterizada por extorsiones y secuestros especialmente violentos. El grupo diversificó sus objetivos y extendió sus operaciones hacia otros distritos de la provincia de La Libertad, atacando a comerciantes, empresarios y hasta instituciones educativas.

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Salto internacional

En la última década, Los Pulpos se consolidaron como uno de los principales actores criminales en el norte del Perú. Su capacidad de adaptación y violencia permitió que la banda resistiera los golpes policiales y mantuviera el control sobre negocios ilícitos como la extorsión, el secuestro y la minería ilegal.

De acuerdo a InSight Crime, la presión policial en Perú, sumada a los beneficios de una economía criminal en expansión, motivó a la organización a internacionalizar sus actividades.

La migración de miembros clave, como Eddy Cruz Arce a Chile en 2010, marcó el inicio de su expansión regional. En 2021, las autoridades chilenas recibieron las primeras denuncias de extorsión por parte de Los Pulpos en la Región Metropolitana de Santiago. El grupo se enfocó en la comunidad peruana, exigiendo pagos mensuales de entre 312 y 2.120 dólares a cambio de protección, bajo la amenaza de ataques con explosivos, secuestros y asesinatos.

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Sicario asesina a presunto miembro de “Los Pulpos” en pleno centro histórico de Trujillo| Andina

Redes en Chile y Argentina

Las investigaciones de inteligencia policial y reportes oficiales revelan que Los Pulpos trasladaron fondos ilícitos desde Trujillo a Santiago mediante una red de mujeres que simulaban viajes turísticos.

El flujo de dinero ilícito sirvió para consolidar la presencia de la banda en comunas del norte de Santiago y en ciudades como Arica, Iquique y Antofagasta. La policía estima que los ingresos anuales por extorsión y secuestro superan los 10 millones de dólares, aunque la ONG CHS Alternativo calcula que el total recaudado por extorsiones en Perú puede alcanzar los 381 millones de dólares, de los cuales una parte considerable termina en manos de Los Pulpos.

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En septiembre de 2025, la Policía Nacional de Ecuador arrestó a 18 miembros de la organización en la provincia de Zamora Chinchipe, relacionados con el cobro de “vacunas” y homicidios vinculados a la banda ecuatoriana Los Choneros.

En Argentina, algunos medios asociaron a Los Pulpos con un triple feminicidio ocurrido en Buenos Aires, y otras operaciones. En Ecuador también se empezó a hablar no hace mucho de este grupo criminal de origen peruano.

El secuestro y asesinato múltiple en Trujillo expuso el modus operandi de Los Pulpos con uniformes y logística similares a los de la Policía Nacional del Perú.

Fugas y disputas

El liderazgo actual de Los Pulpos recae en Jhonsson Pulpo, considerado uno de los fugitivos más buscados de la región. Ha sido condenado a cadena perpetua por homicidio y se le atribuyen más de 100 crímenes. Su habilidad para evadir la justicia ha incluido el uso de identidades falsas, cirugías estéticas y la falsificación de su propio certificado de defunción.

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La cooperación internacional ha intensificado el cerco sobre él, especialmente tras la captura de su pareja en Bolivia y el aumento de la recompensa por su detención, que supera los 140.000 dólares.

El grupo ha sufrido divisiones, como la escisión de Los Pulpos Nueva Generación en Chile, liderada por Luis Daza Lozano, alias “El Pacolo”, actualmente preso. Estas fracturas no han impedido que la estructura original mantenga operaciones, respaldada por una red de protección y la complicidad de algunos elementos corruptos dentro de las fuerzas de seguridad, según informes de InSight Crime.

Durante los operativos en la frontera, las autoridades capturaron a 18 presuntos integrantes de la banda Los Pulpos de Trujillo, entre ellos ciudadanos de diferentes nacionalidades, implicados en extorsiones y control de minería ilegal. Foto: Policía Nacional de Ecuador

Sello de violencia

El sello criminal de Los Pulpos se refleja en el uso sistemático de la intimidación, el cobro de extorsiones, el secuestro y el sicariato para mantener el control de territorios y asegurar el flujo de recursos. Frases como “¡Plata o plomo!” resumen la lógica violenta impuesta sobre comerciantes y empresarios, tanto en Perú como en el extranjero.

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Las acciones más recientes, como el asesinato múltiple y el secuestro de Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo, confirman la vigencia y peligrosidad de la banda. La cooperación policial entre Perú y Chile se ha intensificado, implementando operativos conjuntos, intercambio de información y estrategias de extradición para enfrentar a una de las organizaciones criminales más adaptables y persistentes de Sudamérica.