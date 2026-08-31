Perú

‘El Titi’, Gregorio Pernía, llega a Perú con su show “Adicto a sus Catalinas”

El reconocido actor colombiano alista un encuntro con sus seguidores en nuestro país. Conoce todos los detalles del evento

Gregorio Pernía viste una chaqueta azul claro y camisa blanca con un cielo nublado de fondo
El actor Gregorio Pernía presenta en Perú su espectáculo Adicto a sus Catalinas.
Guardar

El actor colombiano Gregorio Pernía llegará a Lima con su espectáculo “Adicto a sus Catalinas”, una propuesta que reunirá música, baile y referencias a los personajes que lo hicieron conocido en la televisión latinoamericana. La presentación será el jueves 10 de septiembre en la discoteca Industria, en Miraflores.

El intérprete, recordado por dar vida a Aurelio Jaramillo, “El Titi”, prepara esta fecha como parte de una gira nacional que ya pasó por otras ciudades peruanas. Su recorrido incluyó presentaciones en Trujillo y Puerto Maldonado, y aún considera fechas en Pisco, Chincha y Pucallpa.

La productora Is2Easy Entertainment confirmó que el show en la capital tendrá aforo limitado. Las entradas se encuentran disponibles en Joinnus y a través de Yape.

PUBLICIDAD

Pernía indicó que su regreso al Perú responde al vínculo que ha construido con sus seguidores locales durante sus visitas anteriores.

Cartel promocional con el actor Gregorio Pernía frente a la bandera de Perú, textos informativos, la fecha diez de septiembre y logotipos
Un cartel publicitario anuncia el espectáculo del actor Gregorio Pernía, titulado Adicto a sus Catalinas, en el distrito de Miraflores, Perú.
“El público peruano es maravilloso, cada vez que vengo con mi show me reciben con un cariño inmenso, gracias a todos ustedes por abrirme paso en este lindo país”, afirmó el actor colombiano en material de difusión del evento.

El artista señaló que la fecha en Lima ocupará un lugar especial dentro de la gira. “Este show en Lima será especial ya que es el último que realizaré en esta gira. Vamos a cantar, bailar, recordar y sobre todo disfrutar todos juntos. No se pierdan este show y nos vemos el próximo jueves 10”, expresó Pernía.

Su presencia en el país también remite a un antecedente en el cine peruano. En 2019, Gregorio Pernía integró el elenco de ¿Mi novia es él?, película protagonizada por Edwin Sierra y Melissa Paredes, que contó también con la participación de Camucha Negrete.

PUBLICIDAD

Afiche promocional con el rostro del actor Gregorio Pernía, el plano del escenario, información de precios y fechas de su espectáculo
Un afiche publicitario anuncia la presentación del actor Gregorio Pernía con su espectáculo Adicto a sus Catalinas en Miraflores el 10 de septiembre.

La llegada del intérprete a Lima se apoya en la popularidad que conserva “El Titi”, un personaje que trascendió las emisiones originales de la telenovela y se instaló en la cultura popular de distintos países de América Latina.

¿Quién es Gregorio Pernía “El Titi”?

Gregorio Pernía es un actor colombiano con trayectoria en televisión, cine y programas de competencia. Su mayor reconocimiento internacional llegó con Aurelio Jaramillo, “El Titi”, personaje de la telenovela Sin senos no hay paraíso.

Dentro de la ficción, “El Titi” ocupó un lugar central como antagonista. El papel volvió a aparecer en producciones posteriores de la misma historia, como Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso. Esa continuidad afianzó la identificación del público con el personaje y con el actor que le dio vida.

Otro de sus papeles conocidos fue Manuel Rodríguez, “El Coloso de Jalisco”, en La hija del mariachi. En esa producción interpretó al líder de un grupo de mariachis, una faceta que mostró su vínculo con la música dentro de la ficción.

Gregorio Pernía viste un traje de color azul claro, camisa blanca y reloj dorado en un espacio exterior con cielo nublado
El actor colombiano Gregorio Pernía posa en traje claro durante la presentación de su espectáculo Adicto a sus Catalinas en Perú.

Su carrera televisiva incluye títulos como La mujer del presidente, Isabel me la veló, Las noches de Luciana, Las detectivas y el Víctor, Corazón valiente, Tres Caínes y Hasta que la plata nos separe.

El actor también formó parte de películas como Tres hombres, tres mujeres, Sin tetas no hay paraíso y Casa por cárcel. Su participación en ¿Mi novia es él? representó una experiencia profesional vinculada de forma directa con la industria cinematográfica peruana.

Fuera de las telenovelas, Pernía participó en formatos de concurso como Desafío 2013: África, el origen, MasterChef Celebrity Colombia, Top Chef VIP y Así se baila. En este último espacio concursó junto a su hija Luna Pernía y ambos obtuvieron el primer lugar.

Con el show “Adicto a sus Catalinas”, el actor retomará ese vínculo con el público peruano en una presentación que mezclará su faceta musical con la presencia escénica asociada a “El Titi”.

Temas Relacionados

El TitiGregorio Perníashowperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alerta en Huancayo: unas 10 mil viviendas estarían en zonas de alta peligrosidad ante un eventual aluvión del nevado Huaytapallana

El especialista Fred Contreras explicó que un desprendimiento de hielo, rocas o tierra podría desplazar grandes cantidades de agua. Acopalca sería uno de los primeros sectores alcanzados

Alerta en Huancayo: unas 10 mil viviendas estarían en zonas de alta peligrosidad ante un eventual aluvión del nevado Huaytapallana

Óscar Arriola huye de la prensa al llegar a Trujillo y evita responder por masacre y secuestro

El jefe policial abandonó en silencio la sede del Gobierno Regional de La Libertad tras participar en una reunión con autoridades locales, mientras legisladores exigen su salida

Óscar Arriola huye de la prensa al llegar a Trujillo y evita responder por masacre y secuestro

Ricardo Gareca destaca el presente de Alejandro Hohberg: “Está atravesando un momento brillante tornándose como el conductor de Cienciano”

Admirado por la nueva versión de ‘Ale’, el antiguo seleccionador de Perú ha puesto en valor las cualidades que le han permitido reverdecer, sobre todo en la Copa Sudamericana. “Lo acomodaron como ‘10′”, sostuvo

Ricardo Gareca destaca el presente de Alejandro Hohberg: “Está atravesando un momento brillante tornándose como el conductor de Cienciano”

Hallan 12 estructuras circulares y posibles ductos de ventilación que aportarían nuevas evidencias de la presencia Inca en Cajamarca

Los investigadores encontraron una estructura con dos ductos construidos con bloques de piedra y grandes lajas, cuya configuración habría permitido la circulación de aire

Hallan 12 estructuras circulares y posibles ductos de ventilación que aportarían nuevas evidencias de la presencia Inca en Cajamarca

Último temblor en Perú hoy EN VIVO: IGP reporta sismos en Arequipa, Tumbes y Moquegua este lunes 31 de agosto

Dos sismos de magnitud 3.6 y 3.7 se registraron durante la madrugada de este lunes 31 de agosto en Moquegua y Arequipa, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP)

Último temblor en Perú hoy EN VIVO: IGP reporta sismos en Arequipa, Tumbes y Moquegua este lunes 31 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputada Catherine Palomino presenta moción para que ministros respondan por crisis de inseguridad

Diputada Catherine Palomino presenta moción para que ministros respondan por crisis de inseguridad

Atentado en Trujillo acelera la presión de Keiko Fujimori sobre el Congreso para aprobar sus facultades en seguridad

Diputado de Fuerza Popular con sentencias usa su despacho en el Congreso para asistir a sus audiencias judiciales

Rosselli Amuruz busca ser alcaldesa de Santa María del Mar pese a que vota en La Molina: “Tengo domicilio múltiple”

Keiko Fujimori suspende transmisión dominical y reúne de emergencia a ministros tras masacre y secuestro en Trujillo

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Hillary Meza, la joven de Huacho relacionada con Adriano, el hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, a quien llama “mi reina”?

¿Quién es Hillary Meza, la joven de Huacho relacionada con Adriano, el hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, a quien llama “mi reina”?

Nicola Porcella se mofa de Magaly Medina tras perder juicio contra Jefferson Farfán: “Gracias por haber pagado las 300 lucas”

Youna revela la suma que paga por la pensión de su hija con Samahara Lobatón: “Es un esfuerzo que hago como padre”

Ozuna, Farruko, Myke Towers y más encabezan el Reggaeton Lima Festival 7: fecha, lugar, artistas y cómo acceder a las entradas

Gisela Valcárcel podría llegar a las filas de Latina: “Estamos conversando”, afirma Eric Jurgensen

DEPORTES

Ricardo Gareca destaca el presente de Alejandro Hohberg: “Está atravesando un momento brillante tornándose como el conductor de Cienciano”

Ricardo Gareca destaca el presente de Alejandro Hohberg: “Está atravesando un momento brillante tornándose como el conductor de Cienciano”

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras coronarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Liga Peruana de Vóley 2026/27: se confirmó el número de extranjeras permitidas y se evalúa la participación de Perú Sub 19

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

“Mucho floro y Sporting Cristal es un desastre”: la ácida crítica de Giancarlo Granda a Roberto Mosquera y la directiva tras derrota con Sport Boys