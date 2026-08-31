‘El Titi’, Gregorio Pernía, llega a Perú con su show “Adicto a sus Catalinas”

El actor Gregorio Pernía presenta en Perú su espectáculo Adicto a sus Catalinas.

Guardar

El actor colombiano Gregorio Pernía llegará a Lima con su espectáculo “Adicto a sus Catalinas”, una propuesta que reunirá música, baile y referencias a los personajes que lo hicieron conocido en la televisión latinoamericana. La presentación será el jueves 10 de septiembre en la discoteca Industria, en Miraflores.

El intérprete, recordado por dar vida a Aurelio Jaramillo, “El Titi”, prepara esta fecha como parte de una gira nacional que ya pasó por otras ciudades peruanas. Su recorrido incluyó presentaciones en Trujillo y Puerto Maldonado, y aún considera fechas en Pisco, Chincha y Pucallpa.

La productora Is2Easy Entertainment confirmó que el show en la capital tendrá aforo limitado. Las entradas se encuentran disponibles en Joinnus y a través de Yape.

PUBLICIDAD

Pernía indicó que su regreso al Perú responde al vínculo que ha construido con sus seguidores locales durante sus visitas anteriores.

Un cartel publicitario anuncia el espectáculo del actor Gregorio Pernía, titulado Adicto a sus Catalinas, en el distrito de Miraflores, Perú.

“El público peruano es maravilloso, cada vez que vengo con mi show me reciben con un cariño inmenso, gracias a todos ustedes por abrirme paso en este lindo país”, afirmó el actor colombiano en material de difusión del evento.

El artista señaló que la fecha en Lima ocupará un lugar especial dentro de la gira. “Este show en Lima será especial ya que es el último que realizaré en esta gira. Vamos a cantar, bailar, recordar y sobre todo disfrutar todos juntos. No se pierdan este show y nos vemos el próximo jueves 10”, expresó Pernía.

Su presencia en el país también remite a un antecedente en el cine peruano. En 2019, Gregorio Pernía integró el elenco de ¿Mi novia es él?, película protagonizada por Edwin Sierra y Melissa Paredes, que contó también con la participación de Camucha Negrete.

PUBLICIDAD

Un afiche publicitario anuncia la presentación del actor Gregorio Pernía con su espectáculo Adicto a sus Catalinas en Miraflores el 10 de septiembre.

La llegada del intérprete a Lima se apoya en la popularidad que conserva “El Titi”, un personaje que trascendió las emisiones originales de la telenovela y se instaló en la cultura popular de distintos países de América Latina.

¿Quién es Gregorio Pernía “El Titi”?

Gregorio Pernía es un actor colombiano con trayectoria en televisión, cine y programas de competencia. Su mayor reconocimiento internacional llegó con Aurelio Jaramillo, “El Titi”, personaje de la telenovela Sin senos no hay paraíso.

Dentro de la ficción, “El Titi” ocupó un lugar central como antagonista. El papel volvió a aparecer en producciones posteriores de la misma historia, como Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso. Esa continuidad afianzó la identificación del público con el personaje y con el actor que le dio vida.

PUBLICIDAD

Otro de sus papeles conocidos fue Manuel Rodríguez, “El Coloso de Jalisco”, en La hija del mariachi. En esa producción interpretó al líder de un grupo de mariachis, una faceta que mostró su vínculo con la música dentro de la ficción.

El actor colombiano Gregorio Pernía posa en traje claro durante la presentación de su espectáculo Adicto a sus Catalinas en Perú.

Su carrera televisiva incluye títulos como La mujer del presidente, Isabel me la veló, Las noches de Luciana, Las detectivas y el Víctor, Corazón valiente, Tres Caínes y Hasta que la plata nos separe.

El actor también formó parte de películas como Tres hombres, tres mujeres, Sin tetas no hay paraíso y Casa por cárcel. Su participación en ¿Mi novia es él? representó una experiencia profesional vinculada de forma directa con la industria cinematográfica peruana.

PUBLICIDAD

Fuera de las telenovelas, Pernía participó en formatos de concurso como Desafío 2013: África, el origen, MasterChef Celebrity Colombia, Top Chef VIP y Así se baila. En este último espacio concursó junto a su hija Luna Pernía y ambos obtuvieron el primer lugar.

Con el show “Adicto a sus Catalinas”, el actor retomará ese vínculo con el público peruano en una presentación que mezclará su faceta musical con la presencia escénica asociada a “El Titi”.