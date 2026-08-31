Keiko Fujimori suspende transmisión dominical y reúne de emergencia a ministros tras masacre y secuestro en Trujillo

Keiko Fujimori convocó una reunión de emergencia en Palacio de Gobierno con los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde, tras el ataque ocurrido en Trujillo

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La presidenta Keiko Fujimori convocó este domingo una reunión de emergencia con los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaúnde, tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario minero ocurrido durante la madrugada en Trujillo, en la región de La Libertad.

Infobae confirmó que la reunión se desarrolló desde las 18:00 horas en Palacio de Gobierno, tras el retorno de la mandataria de un acto oficial en Puno, por lo que no realizó su habitual transmisión en vivo de los domingos a través de sus redes sociales.

En una imagen difundida por la Presidencia en X (antes Twitter) se observa también la presencia del jefe del Gabinete, Luis Galarreta. La cita extraordinaria se produjo mientras el Gobierno Regional de La Libertad exige la presencia de Fujimori y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para disponer acciones contra las organizaciones criminales.

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La administración regional también ha reclamado mayores resultados en la lucha contra la delincuencia y ha señalado que, pese a la inversión de más de 100 millones de soles destinada a fortalecer a la PNP, persisten los hechos de violencia.

“Las estadísticas pueden mostrar avances. Pero mientras sigan asesinando, extorsionando y secuestrando liberteños, ningún resultado será suficiente y se requiere mayor apoyo del gobierno nacional”, se lee en el comunicado.

La reunión comenzó a las 18:00 horas, luego del retorno de la presidenta de un acto oficial en Puno. Por ello, Fujimori no realizó su habitual transmisión dominical en redes sociales

El vehículo fue interceptado cerca de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) de la PNP por atacantes que, según testigos, vestían uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

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El empresario raptado ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

En esta zona ya se han producido anteriormente graves episodios como la matanza de trece personas que supuestamente se dedicaban a resguardar una de las bocaminas, en abril de 2025.

Entre los cuatro asesinados se encuentran la pareja del empresario, Andrea Monzón Lingan, así como Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.

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Lara Tantaquilla fue detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

Gobierno Regional de La Libertad reclama una respuesta inmediata del Ejecutivo y ha pedido la presencia de Fujimori y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ante el avance del crimen organizado

El jefe del Gabinete, Luis Galarreta, informó en una rueda de prensa que el Gobierno ha desplegado un contingente policial desde Lima hacia La Libertad, y que Belaúnde también viajará a la zona para coordinar acciones con las Fuerzas Armadas.

“Vamos a esperar los reportes de la Policía y del ministro de Defensa y mañana veremos quiénes han sido identificados como cabecillas de esta lamentable situación”, señaló.

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Defendió además la necesidad de que el Ejecutivo obtenga facultades legislativas en materia de seguridad para fortalecer las operaciones de inteligencia contra las bandas criminales y permitir que estos grupos sean considerados “grupos terroristas”, lo que habilitaría la intervención de las FFAA.

“Creo que la delegación de facultades tiene varios aspectos, sobre todo el de seguridad ciudadana, que nos puede dar las herramientas para tomar posesión en perímetros, para tomar también el perímetro de penales (...) pero también para que nuestra policía tenga información clasificada de nuestro servicio de inteligencia”, dijo.

“Nosotros como estado no vamos a parar de enfrentarlos, simplemente estamos esperando delegación de facultades y en el camino ya hemos ido estudiando varias acciones que seguro vamos a poner en marcha pronto”, concluyó.

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