Diputado de Fuerza Popular con sentencias usa su despacho en el Congreso para asistir a sus audiencias judiciales

Diputado Javier Castro Cruz de Fuerza Popular sentenciado por difamación, usa su despacho en el Congreso para asistir a sus audiencias judiciales.

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El diputado de Fuerza Popular Javier Castro Cruz, que cuenta con nueve sentencias judiciales en primera instancia declaradas en su hoja de vida como parlamentario, ahora utiliza las instalaciones del Congreso para asistir a las audiencias de apelación para revertir una sentencia en su contra.

Según un informe difundido por Panorama, el parlamentario electo de la región Lambayeque, el martes 19 de agosto, un juez lo identificó en una causa “por los delitos de calumnia, difamación agravada”, cuando ya ocupaba un cargo al interior del Legislativo y que, en medio de una semana de representación, lo llevó a protagonizar una discusión con el gobernador de la región que representa.

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“Tú has cumplido tres años de difamador, querido Javier. (...)No me vengas a mí a hacer tu teatro, Javier. Tú me has difamado tres años y te voy a desenmascarar ahorita delante de toda la gente (...) tú eres responsable de la boca que tienes, que has difamado a mi, a mi persona (...)”, le encaró el gobernador Jorge Pérez Flores al diputado de Fuerza Popular.

Diputado fue denunciado por su exabogada

Según el informe periodístico, incluyó condenas por injuria, calumnia, difamación y varias resoluciones en materia de alimentos en su hoja de vida.

Gabriela Vidarte, abogada agraviada en uno de los casos en los que se encuentra involucrado el diputado, afirmó que Castro Cruz usó a Radio Caliente para cometer estos delitos. “Habla ”ajos y cebollas", dice cosas, insulta y sobre todo se caracteriza por la calumnia”.

Diputado Javier Castro Cruz de Fuerza Popular sentenciado por difamación, usa su despacho en el Congreso para asistir a sus audiencias judiciales.

La misma denunciante sostuvo que no se trata de un episodio aislado. “Es una persona reincidente, es una persona habitual”, dijo, y cuestionó que Fuerza Popular no hubiera hecho una investigación previa sobre el ahora legislador.

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“Qué pena que la actual presidenta, la señora Keiko, no haya hecho una investigación. Quienquiera que le haya recomendado a este señor, ha cometido un terrible error”, indicó Vidarte al medio periodístico.

Vidarte relató que el conflicto comenzó cuando Castro Cruz le pidió ayuda para salir de una organización política. Según su versión, el entonces candidato le dijo que atravesaba “un entrampamiento legal” porque no podía desafiliarse y que, si ella lograba hacerlo, él apoyaría con difusión radial a su partido.

La exabogada aseguró que después él la acusó públicamente de haber falsificado su huella y su firma para apartarlo de una agrupación. En ese marco, describió el origen de la causa por difamación agravada que derivó en la condena de marzo.

“Se fue al jurado y dijo que esa desafiliación que yo le había hecho, y el informático, era fraudulenta, que yo le había falsificado su huella y su firma por intereses personales. Y así empieza mi tortura”, declaró. Luego añadió que Castro Cruz usó su radio para lanzar la frase: “La doctora Gabriela Vidarte mata”, indicó la abogada.

El legislador dio una versión opuesta. Explicó que había firmado inicialmente un documento de renuncia a otro partido y acusó a su exabogada de haber sobrepuesto el nombre de una nueva organización en ese escrito. A partir de eso, justificó sus dichos en radio y cuestionó el proceso judicial: “Faltando un mes para las elecciones, una jueza desempolva el expediente y en una semana me condena a un año de pena suspendida”.

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Diputado Javier Castro Cruz de Fuerza Popular sentenciado por difamación, usa su despacho en el Congreso para asistir a sus audiencias judiciales.

El informe señaló además que el diputado utilizó un despacho congresal para atender sus causas particulares. Tras la repercusión, el propio legislador anunció un cambio de criterio: “Voy a tomar las previsiones del caso para desarrollar mi proceso en un estudio jurídico particular y voy a tratar de estar en el horario que no me interrumpa mi labor fiscalizadora, mi labor congresal. Porque yo sé que también usar las instalaciones del Estado no es correcto”.

Diputado afirma que tiene respaldo de Fuerza Popular

Castro Cruz aseguró luego que, pese al escándalo, recibió el apoyo a la interna del partido fujimorista. “Y después de que ha pasado esto, la bancada del partido me han llamado y me han dicho a través de la secretaria de prensa: ‘Tiene usted el respaldo’”, afirmó a un grupo de ciudadanos.

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Vidarte, que dijo esperar la sentencia de segunda instancia, elevó el tono sobre el efecto del nuevo cargo en la conducta del legislador. “Él hace abuso de poder. ¿Qué se cree que es, que porque ahora es diputado...? A mí me mandó una carta notarial que era intimidante”, declaró.