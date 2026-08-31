César Inga ya piensa en el clásico Universitario vs Alianza Lima en Matute: “Es importante y tenemos que ganarlo”

El lateral derecho habló sobre su presente en el cuadro merengue, la frustración por la MLS que no se concretó y el impacto de Héctor Cúper en su rendimiento dentro y fuera de la cancha. (Universitario de Deportes)

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César Inga tiene en claro el orden de las prioridades. El lateral derecho de Universitario de Deportes no esquiva el tema del clásico ante Alianza Lima, pero lo pone en su lugar: primero hay que ganarle a Comerciantes Unidos. Recién después, dice, el pensamiento puede viajar hacia el encuentro más caliente del fútbol peruano.

Con esa lógica de competidor que entiende que los puntos no se regalan, el carrilero habló con Fútbol como Cancha y repasó su temporada en el cuadro merengue, el sistema que le devolvió la sonrisa y una frustración personal que terminó convirtiéndose en reencuentro.

El Clausura, primero; el clásico, después

Universitario ya piensa en el clásico ante Alianza Lima, pero César Inga pidió respetar los tiempos. El lateral remarcó que el Clausura es el primer objetivo y que antes deben vencer a Comerciantes Unidos. (Universitario de Deportes)

La pregunta por Alianza Lima aparece inevitable en cualquier charla con un jugador de Universitario. Inga la recibe sin incomodidad, pero con precisión quirúrgica. “Sabemos de Alianza y el clásico, pero ahora nos enfocamos en ganar ante Comerciantes Unidos. Después pensaremos en ese partido y en ganarlo, porque los clásicos se ganan”, afirmó el lateral. La frase no es evasión: es una declaración de método. Para Inga, el camino al clásico pasa por no saltarse ningún escalón.

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El defensor tampoco disimula cuál es la vara que mide el semestre. “Todos los puntos son importantes, el Clausura es nuestro primer objetivo”, subrayó. En ese marco, cada partido que viene antes del cruce con los íntimos tiene el mismo peso específico. No hay partido menor en la tabla cuando la diferencia entre el título y el olvido puede ser un punto.

El grupo que dirige Héctor Cúper llegó a esa convicción después de un proceso que no fue sencillo. El arranque del ciclo exigió un esfuerzo físico que el propio Inga describe sin eufemismos. “Todo inicia con una buena mini pretemporada. Fue costosa, pero ahora estamos rindiendo y corriendo todo el partido”, reconoció. El rédito de ese trabajo se ve en la cancha: un equipo que no se cae en los minutos finales y que tiene argumentos para remontar cuando el marcador se complica.

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Cúper, el sistema y la comodidad del carrilero

El esquema de Néstor Cúper potenció una faceta que César Inga disfruta especialmente. El lateral aseguró sentirse cómodo como carrilero y valoró la confianza que recibió desde la llegada del entrenador. (Universitario de Deportes)

La llegada del técnico argentino Héctor Cúper al banco crema trajo consigo un esquema y una exigencia que Inga asimiló rápido. “El ‘profe’ llegó también a ser muy ordenado en el sistema, es muy estricto y nos ha ayudado mucho”, contó el lateral. La disciplina táctica que impuso el entrenador encontró en Inga a un jugador que ya conocía el molde.

El 3-5-2 que Cúper instaló en Universitario no fue novedad para el defensor. “Es un esquema que ya conozco porque también lo jugaba en ADT”, explicó. Pero más allá de la familiaridad con el dibujo táctico, hay una razón de fondo por la que Inga se siente cómodo: el rol que le toca dentro de esa estructura. “Me siento más cómodo jugando de carrilero, me gusta atacar y me siento más feliz en esa línea de cinco”, admitió con franqueza.

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Esa libertad para proyectarse hacia adelante le permite al lateral expresar lo mejor de su juego. Y Cúper, desde el primer día, le dio el margen para hacerlo. “El profesor Cúper desde que llegó me brindó la confianza y en el campo trato de retribuirle eso”, señaló Inga. La relación entre el entrenador y el jugador funciona sobre esa base: confianza entregada, rendimiento como respuesta.

En el frente ofensivo, el lateral también destacó la sociedad que se armó entre los dos delanteros. “Gianluca Lapadula y Alex Valera son delanteros muy buenos y se han complementado bien con el equipo, nosotros los alimentamos y ganamos por sus goles”, apuntó. La dupla de ataque le da a los carrileros un destino claro para las pelotas que generan desde los costados.

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La MLS que no fue y el reencuentro con la felicidad

César Inga dejó atrás la frustración de una transferencia caída a la MLS y encontró una nueva motivación en Universitario. El lateral aseguró que hoy disfruta con mayor confianza su presente crema. (Universitario de Deportes)

Detrás de la temporada que está haciendo Inga en Universitario hay una historia que empezó con una decepción. El jugador estuvo cerca de dar el salto a la Major League Soccer de Estados Unidos, llegó a hacer trámites en la embajada para obtener la visa a Canadá, y el proyecto se cayó. “Se me truncó ir a la MLS por muchas cosas, eso da un bajón”, reconoció sin rodeos.

Sin embargo, lo que vino después fue distinto a lo que él mismo esperaba. “Me siento mejor, con más confianza y disfrutando el día a día de estar y jugar en Universitario”, afirmó. El lateral atribuye parte de ese reencuentro a una persona en particular. “Estoy agradecido con Erick Bravo, es una gran persona”, dijo, en referencia al representante que lo acompañó en ese proceso.

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El partido ante UTC también dejó una escena que Inga recuerda con detalle. El equipo se fue al descanso en desventaja después de un tramo en el que la altura y el sol complicaron el rendimiento. “Nos dormimos y metieron dos goles. Entramos al camerino luego del gol de Jairo y estábamos convencidos de que lo íbamos a voltear”, relató. Además, el lateral contó que en los vestuarios del rival se vivió un momento de tensión. “No esperábamos el cambio de arquero en UTC, en los camerinos empezaron a discutir. No sé qué pasó, pero algunos del club sí escucharon el altercado”, reveló.