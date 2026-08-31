Ricardo Belmont sale en defensa de Keiko Fujimori: “Al mes no se le puede poner la guillotina”

Ricardo Belmont pidió darle tiempo a Keiko Fujimori y consideró que no corresponde evaluar su Gobierno de manera definitiva tras apenas un mes de gestión

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El líder del partido Obras y aspirante a la Alcaldía de Lima, Ricardo Belmont, salió este lunes en defensa de la presidenta Keiko Fujimori ante los cuestionamientos a su gestión durante su primer mes en el cargo y pidió esperar antes de emitir una evaluación definitiva sobre su Gobierno.

Belmont sostuvo que, más allá de sus diferencias políticas con Fujimori, ella ejerce legítimamente la Presidencia y pidió anteponer los intereses del país, ya que “en política se conversa hasta con el diablo”.

“Nosotros ahora en la política tenemos que pensar en la patria primero (...) el movimiento después y el hombre en tercera instancia. Cuando yo hablo del país a estas alturas de la vida, yo no hablo porque Keiko es la presidenta o porque yo no pude serlo o porque no es el candidato de mi agrado”, señaló.

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“Ya está legítimamente nombrada presidenta”, agregó al señalar que sus opositores deben decidir si buscarán destituirla o aceptarán su mandato. “Pero si no la van a sacar, al mes no se le puede poner la guillotina”, agregó.

Consideró que el Gobierno ha mostrado “buena voluntad” durante sus primeras semanas, aunque aclaró que no respaldará todas las facultades solicitadas al Parlamento

El dirigente consideró que la administración de Fujimori ha mostrado “buena voluntad” durante sus primeras semanas, aunque advirtió que no respaldará todas las facultades que ha solicitado al Parlamento.

“En obras no vamos a firmar todas. Podemos discutir la de seguridad ciudadana, pero a mí no me gusta el cómo”, afirmó al señalar que está dispuesto a respaldar medidas contra la inseguridad, siempre que contemplen un fortalecimiento de la Policía Nacional.

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Sin embargo, rechazó que el Ejército participe en labores de seguridad interna. “Yo me opongo al cómo y lo digo ahora. Entonces, yo quiero apoyarla, pero no de la forma en que se están haciendo las cosas. Se le puede apoyar, si es que se refuerza la Policía, pero no puedes tú sacar al Ejército. A mí me parece una locura”, sostuvo.

Belmont comparó esta medida con la situación de otros países y afirmó que la presencia de militares en las calles puede transmitir una imagen de conflicto armado. “A ver, anda a Estados Unidos y mira el ejército. ¿Has visto alguna vez el ejército paseándose en las calles de Nueva York, de Miami? Te vas corriendo del país, pues”, manifestó.

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En esa línea, sostuvo que la presencia de militares en determinados puntos puede generar entre los ciudadanos la percepción de que el país atraviesa una guerra.

Advirtió que la presencia militar puede transmitir una imagen de guerra, incluso entre ciudadanos que vean a soldados desplegados en lugares como aeropuertos

“El hecho de ver vestidos uniformados del ejército en el aeropuerto, la gente se toma un avión y se sale. Porque es un país en guerra. Cuando el ejército toma una ciudad, está declarándote en la mente de cualquier ciudadano este país está en guerra”, indicó.

Las declaraciones se producen un día después de que el Gobierno urgiera al Parlamento a aprobar la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo, tras el cuádruple asesinato ocurrido en la norteña ciudad de Trujillo durante el secuestro de un empresario minero.

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El vicepresidente y primer ministro, Luis Galarreta, consideró que el crimen, ocurrido en la madrugada del domingo, demuestra la necesidad de que el Ejecutivo pueda emitir normas durante 120 días para reforzar la lucha contra las bandas del crimen organizado.

Entre las medidas que busca implementar el Gobierno mediante la delegación de facultades está la posibilidad de catalogar a las bandas criminales como organizaciones terroristas, una figura que ya se aplica en otros países con alta incidencia del crimen organizado, como Ecuador.